L'ex-DG de Santander AM rebondit dans le private equity

(NEWSManagers.com) - L'ancien directeur général de Santander Asset Management, Mariano Belinky, a rejoint la société de private equity Motive Partners, qui investit dans des sociétés de services d'informations et de logiciels ayant les fintechs pour clientèle. Mariano Belinky occupera le poste d'industry partner et sera basé à Londres. Il sera chargé d'élaborer et mener des transactions dans le secteur des fintechs et de repérer les tendances du secteur et de possibles deals.