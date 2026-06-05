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Ebola : l'OMS et l'Agence de santé africaine annoncent un plan de 518 millions de dollars, de juin à novembre
information fournie par AFP 05/06/2026 à 15:23

Des équipes de désinfection accueillent les passagers d'un avion de l'ONU sur le tarmac de l'aéroport de Bunia, en République démocratique du Congo, le 3 juin 2026, en pleine épidémie d'Ebola ( AFP / GLODY MURHABAZI )

Des équipes de désinfection accueillent les passagers d'un avion de l'ONU sur le tarmac de l'aéroport de Bunia, en République démocratique du Congo, le 3 juin 2026, en pleine épidémie d'Ebola ( AFP / GLODY MURHABAZI )

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont annoncé vendredi lancer un plan conjoint de 518 millions de dollars (446 millions d'euros), de juin à novembre, pour lutter contre l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) et dans des pays limitrophes.

L'épidémie a été déclarée le 15 mai dans le nord-est de la RDC, mais les autorités sanitaires envisagent que la souche Bundibugyo du virus Ebola, assez rare, circulait sous les radars depuis un certain temps déjà.

Selon les derniers chiffres de l'OMS, 381 cas ont été confirmés en RDC, dont 64 décès.

L'épidémie dans le nord-est de la RDC, dont l'épicentre est la province d'Ituri avec 90 % des cas confirmés et 76 % des décès, selon le CDC africain, a touché trois provinces.

De l'autre côté de la frontière nord-est, en Ouganda, 16 cas ont été confirmés, dont un décès.

"Le plan se concentre sur des domaines clefs : coordination des situations d'urgence, surveillance, analyses en laboratoire, prévention et contrôle des infections, soins cliniques et mobilisation des communautés", a développé le directeur de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'une conférence de presse.

"C'est un plan concret. Il définit ce que nous devons faire dès maintenant, ensemble, pour contenir l'épidémie actuelle et réduire le risque de propagation", a-t-il ajouté.

Le CDC estime l'épidémie actuelle plus importante que les deux précédentes avec le variant Bundibugyo du virus, recensées en 2007 et 2012.

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