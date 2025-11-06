L'Europe vue sur une note prudente, le rebond de Wall Street rassure

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues sur de faibles variations jeudi à l'ouverture, après un léger rebond la veille, l'accalmie du secteur technologie et les indicateurs américains dissipant, au moins temporairement, les craintes d'une éventuelle correction des marchés.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,1% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,03% pour le Dax à Francfort, de 0,08% pour le FTSE à Londres et de 0,11% pour l'EuroStoxx 50.

Le Stoxx 600 est également attendu en léger recul de 0,1%.

Les Bourses européennes devraient entamer la séance sur une note prudente après les gains enregistrés mercredi, mais dans un climat moins pessimiste que ces derniers jours, où le spectre d'une bulle dans le secteur de l'intelligence artificielle (IA) a fait reculer les marchés mondiaux, inquiets des valorisations élevées de l'industrie technologie.

Les données économiques américaines meilleures que prévu ont contribué à apaiser les esprits : l'indice ISM de l'activité des services a montré que l'activité dans le secteur des services avait atteint en octobre son plus haut niveau en huit mois, grâce à une solide hausse des nouvelles commandes, tandis que la publication de l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi privé a fait état d'un rebond des créations de postes, ce qui a également rassuré les investisseurs.

"En réalité, nous ne sommes pas trop inquiets pour le marché de l'emploi", a déclaré Keiko Kondo, analyste chez Schroders.

"Le marché est tendu, les entreprises investissent probablement davantage dans la technologie, sans nécessairement embaucher plus de personnel, mais sans licencier non plus... Je pense que le marché est encore en bonne santé, mais en même temps, il était clairement temps qu'il connaisse un léger recul", a-t-elle dit.

Outre une nouvelle série de résultats financiers qui pourraient influencer la tendance, les marchés attendent la publication des ventes au détail dans la zone euro à 10h00 GMT et la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) à 12h00 GMT.

La banque centrale est confrontée à une décision potentiellement délicate : si les investisseurs ne s'attendent à aucune modification des taux avant la présentation du budget à la fin du mois, certains analystes estiment que l'inflation ralentit suffisamment pour justifier une baisse.

Sur le front commercial, les juges de la Cour suprême des Etats-Unis ont quant a eux émis des doutes mercredi sur la légalité des droits de douane imposés par le président Donald Trump, une affaire qui a des implications pour l'économie mondiale et qui constitue un test majeur pour les pouvoirs du président américain.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, les inquiétudes sur une possible correction sur les marchés ayant notamment été tempérées par des indicateurs américains jugés rassurants.

L'indice Dow Jones a gagné 0,48%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,37%, et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,65%.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo a progressé jeudi après les fortes pertes enregistrées la veille, le rebond de Wall Street ayant redonné confiance aux investisseurs.

L'indice Nikkei a pris 1,34%.

En Chine, la Bourse de Shanghai a de nouveau franchi jeudi la barre des 4.000 points, grâce aux valeurs liées aux semi-conducteurs et à l'intelligence artificielle.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,94% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 1,45%.

Le gouvernement chinois a publié des directives exigeant que les nouveaux projets de centres de données ayant reçu des fonds publics n'utilisent que des puces IA fabriquées dans le pays, a rapporté mercredi Reuters.

La Bourse de Hong Kong prend quant à elle 1,72%.

TAUX / CHANGES

Le marché obligataire est calme jeudi après un rebond mercredi grâce à la publication de données montrant la résilience de l'économie américaine et à l'annonce de refinancement du Trésor suggérant une hausse à venir des émissions de dette à long terme.

Le rendement des Treasuries à dix ans recule de 1,2 point de base à 4,1454%. Le deux ans cède 1,3 point de base à 3,6193%.

Sur le marché des changes, le dollar perd 0,17% face à un panier de devises de référence, en raison notamment du regain d'appétit pour les actifs risqués, mais reste proche de son plus haut niveau depuis plusieurs mois.

L'euro gagne 0,16% à 1,1509 dollar.

La livre sterling évolue sur de faibles variations avant la réunion de la BoE et gagne 0,08% face au dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole augmentent jeudi, les craintes liées à l'offre excédentaire s'étant apaisées, et alors qu'ils ont clôturé à leur plus bas niveau depuis deux semaines mercredi en raison de la hausse des stocks américains.

Le Brent prend 0,39% à 63,77 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 0,44% à 59,86 dollars.

ÉMERGENTS

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 NOVEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 07h00 Production industrielle septembre +3,0% -4,3%

- sur un an n.d. -4,20%

FR 07h45 Emploi salarié T3 n.d. +0,2%

EZ 10h00 Ventes au détail septembre +0,2% +0,1%

- sur un an +1,0% +1,0%

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)