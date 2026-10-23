L'Europe vue sans direction, les résultats offrent un répit aux craintes en France (actualisé)

Vue du quartier d'affaires de La Défense

par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues sans direction vendredi à l'ouverture, bien que le CAC 40 pourrait rebondir, ‌les résultats d'entreprise offrant un certain répit aux craintes des investisseurs sur la situation en France, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait s'octroyer 0,41% à l'ouverture, ​après avoir perdu 1,39% la veille.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,07% pour le Dax à Francfort, une hausse de 0,16% pour le FTSE à Londres et une hausse de 0,16% pour le Stoxx 600.

La prudence reste de mise sur les marchés européens face à la situation politique et sociale en France en amont d'une nouvelle journée de mobilisation prévue samedi mêlant revendications contre la vie chère et des étudiants, alors que la ​tournure des manifestations de la semaine dernière reste dans les esprits.

Le contexte national attise les craintes des opérateurs quant à la potentielle impasse budgétaire de la deuxième économie européenne, dont la dette publique surpasse le pic observé lors de la pandémie, tandis que les parlementaires débattent actuellement du projet de ​budget présenté par le gouvernement pour l'année à venir.

La conjoncture française amplifie les tensions sur le marché de ⁠la dette souveraine, le rendement des obligations françaises à dix ans atteignant des sommets de plusieurs décennies en dépassant le seuil des 5%.

"La grande question (...) est de savoir si la BCE interviendra", soulèvent ‌les analystes de Nomura.

"Nous estimons que le seuil d’intervention de la BCE est très élevé. La situation devrait se dégrader nettement sur le plan de la contagion avant que la BCE ne juge les mouvements suffisamment injustifiés et désordonnés pour entraver la transmission de sa politique monétaire", ont-ils écrit dans une note.

En attendant, les investisseurs s'apprêtent à découvrir les ​indices des directeurs d'achats (PMI) préliminaires, des données clé pour prendre le pouls de l'économie ‌européenne et affuter leurs perspectives de politique monétaire à l'approche de la prochaine réunion de la Banque centrale européenne (BCE), jeudi prochain.

Selon les données LSEG, les ⁠marchés anticipent vendredi à 92% la probabilité d'un maintien des taux par Francfort la semaine prochaine, tandis qu'une hausse paraît plus probable en décembre, avec des paris à 67%.

En parallèle, le marché actions requiert également toute l'attention des investisseurs, la saison des résultats se poursuivant avec les publications de Safran, Sodexo et Ipsos dans la matinée, en plus de Volvo Cars, Saab, American Express et McDonald's ailleurs.

Les opérateurs surveillent également l'impact de la situation en ⁠France sur les entreprises, alors que les pillages ‌de commerces en marge de la mobilisation et la mise en place de couvre-feu par le gouvernement ont encouragé un abaissement des perspectives par Carrefour. Des analystes ont toutefois ⁠émis des doutes quant à la corrélation en comparant avec l'impact modéré des manifestations des Gilets Jaunes quelques années plus tôt sur le géant français de la distribution.

LES VALEURS À SUIVRE : [L8N468293]

À WALL STREET

La Bourse de New York a ‌fini en ordre dispersé jeudi, seul le Dow Jones marquant une hausse à la marge, à la suite des résultats trimestriels de géants technologiques américains ayant ravivé les craintes à propos des ⁠investissements massifs déployés dans la course à l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones a pris 0,02%, ou 11,89 points, à 52.867,98 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu ⁠93,74 points, soit 1,21%, à 7.663,43 points.

Le Nasdaq Composite ‌a reculé de son côté de 694,00 points (2,60%) à 26.008,86 points.

EN ASIE

Les Bourses asiatiques évoluent à la hausse vendredi, la vague de ventes qui a touché les valeurs technologiques mondiales s'atténuant quelque peu.

La Bourse de Tokyo a ​perdu 0,34% vendredi à 62.693,16 points.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,56% et le CSI ‌300 des grandes capitalisations avance de 1,42%.

La Bourse de Hong Kong gagne 1,12%.

TAUX / CHANGES

Alors que le marché obligataire européen pâtit des turbulences de la situation en France, le rendement de référence américain se maintient sous le seuil psychologique des 5%.

"La question est de ​savoir si les rendements resteront en dessous de 5%", estiment les analystes d’ING.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 3,1 points de base à 4,9841%. Le deux ans progresse de 4,0 points de base à 4,6754%.

Le rendement de l'OAT à dix ans lâche 2,8 points de base à 5,0612%. Le deux ans abandonne 0,8 point de base à 3,7739%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans grappille 0,8 point de base à ⁠3,3446%. Le deux ans avance de 1,4 point de base à 3,0274%.

Le "spread", ou écart de rendement, entre les obligations allemandes et françaises à dix ans culmine à plus de 170 points de base (pdb).

Sur le marché des changes, le dollar gagne 0,09% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,03% à 1,1211 dollar.

PÉTROLE

Les cours pétroliers sont à la hausse après que les attaques des Houthis en Arabie saoudite ont ravivé les craintes d'une nouvelle perturbation des approvisionnements énergétiques en provenance du Moyen-Orient.

Le Brent avance de 0,86% à 114,14 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 1,06% à 100,52 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 OCTOBRE :

PAYS INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

GB Ventes au détail septembre

- sur un mois -0,1% 0,5%

- sur un an 1,0% 2,4%

FR Indice PMI composite (flash) octobre 50,5 51,1

FR Indice PMI manufacturier octobre 50,5 50,6

(flash)

FR Indice PMI des services octobre 50,7 51,2

(flash)

DE Indice PMI composite (flash) octobre 53,3 53,8

DE Indice PMI manufacturier octobre 53,5 53,9

(flash)

DE Indice PMI des services octobre 52,5 52,9

(flash)

EZ Indice PMI composite (flash) octobre 52,7 53,1

EZ Indice PMI manufacturier octobre 52,7 52,9

(flash)

EZ Indice PMI des services octobre 52,5 53,0

(flash)

GB Indice PMI composite (flash) octobre 51,8 52,0

GB Indice PMI manufacturier octobre 51,7 51,9

(flash)

GB Indice ​PMI des services octobre 51,8 52,1

(flash)

USA Confiance des consommateurs octobre 46,3 46,3

(final)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)