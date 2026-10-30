L'Europe vue sans direction après la BCE, dans l'attente de données clés

L'illustration montre le logo d'Euronext

par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues en ordre dispersé vendredi à l'ouverture, au lendemain du maintien des taux par la ‌BCE et de l'annonce du départ anticipé de sa présidente Christine Lagarde, tout en prenant connaissance d'une série de données économiques clés.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,15% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse ​de 0,32% pour le Dax à Francfort, une hausse de 0,27% pour le FTSE à Londres et une baisse de 0,11% pour le Stoxx 600.

Comme attendu, la Banque centrale européenne (BCE) a laissé jeudi ses taux directeurs inchangés, une décision prise à l'unanimité après le relèvement opéré le mois dernier pour juguler l'inflation, sans exclure une nouvelle hausse des coûts d'emprunt en décembre.

La surprise a davantage eu lieu quelques heures plus tôt, avec la démission de la présidente de la BCE, Christine Lagarde.

Christine Lagarde ​quittera ses fonctions le 7 février prochain, alors que son mandat de présidente devait se terminer en octobre 2027.

"La raison pour laquelle j'anticipe la fin de mon mandat (...) est que je souhaite disposer de la liberté d'expression et de la liberté de m'engager", a déclaré jeudi Christine Lagarde, lors de la conférence de presse destinée ​à expliquer la décision de politique monétaire.

Dans le sillage de la BCE et la Réserve fédérale américaine (Fed) avant elle, la ⁠Banque du Japon (BoJ) a maintenu vendredi ses taux d'intérêt inchangés, tout en révisant à la hausse ses prévisions d'inflation.

En parallèle, la saison des résultats se poursuit, avec notamment Crédit Agricole, Capgemini, Sanofi, Puma et BP à l'ordre ‌du jour.

En cette dernière séance du mois d'octobre, les marchés appréhendent une salve de données économiques majeures, avec notamment les premières estimations d'inflation et de PIB à travers l'Europe.

Contre toute attente, l'économie française a légèrement reculé au troisième trimestre, le PIB ressortant en baisse de 0,1%. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,1%, après une stagnation au trimestre précédent.

Ces chiffres permettront ​aux investisseurs d'affiner leurs perspectives sur la deuxième économie de la zone euro, en proie à ‌de vives tensions sur son marché obligataire, face aux craintes budgétaires et alors qu'un nouvel acte de mobilisation sociale est attendu samedi.

LES VALEURS À SUIVRE : [L5N46F34X]

À WALL STREET

La ⁠Bourse de New York a fini en baisse jeudi, échaudée par les résultats jugés décevants d'Alphabet la veille, qui ont conduit les investisseurs à faire le tri entre les entreprises capables ou non de financer leurs coûteuses ambitions dans l'IA.

L'indice Dow Jones a cédé 0,25%, ou 132,54 points, à 52.342,56 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 23,59 points, soit -0,30% à 7.720,39 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 365,13 points, soit -1,37% à 26.184,724 points.

Alphabet, la maison-mère de Google, a ⁠chuté jeudi de 12,6%.

À son tour, Amazon a publié ‌jeudi soir ses résultats, faisant état d'une consommation massive de trésorerie au troisième trimestre, tout en tablant sur un chiffre d'affaires en deçà des attentes pour le prochain trimestre, qui englobe les ⁠fêtes de fin d'année. L'action perd près de 7% dans les échanges après-Bourse.

EN ASIE

Les Bourses asiatiques ont reculé vendredi, les valeurs liées à l'IA étant pénalisées par les publications décevantes des géants américains du secteur, tandis que la Banque du Japon (BoJ) a ‌maintenu ses taux d'intérêt inchangés, comme prévu.

La Bourse de Tokyo a terminé en baisse de 2,12% vendredi à 63.290,11 points. Sur un mois, l'indice a reculé de 5,19%.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de ⁠Shanghai a reculé de 1,44% et le CSI 300 des grandes capitalisations a abandonné 1,39%.

L'indice sud-coréen Kospi, à forte composante technologique, a perdu 3,48% vendredi et 16,19% ⁠sur le mois.

TAUX

Le marché de la dette souveraine française se ‌tend de nouveau, alors que les investisseurs prennent connaissance d'une série de données économiques préliminaires, reflétant notamment un ralentissement inattendu du PIB.

Le rendement de l'OAT à dix ans gagne 5,9 points de base à 4,9393%. Le deux ans avance de 4,2 ​points de base à 3,6646%.

Outre-Rhin, le rendement du Bund allemand à dix ans cède 1,8 point de base à 3,3403%. Le deux ans ‌lâche 1,4 point de base à 3,0374%.

Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries à dix ans perd 5,6 points de base à 4,9330%. Le deux ans recule de 6,6 points de base à 4,5896%.

CHANGES

La devise nippone s'est brièvement raffermie après que la Banque du Japon a maintenu ses taux ​inchangés tout en révisant à la hausse ses prévisions d'inflation.

Le yen ressort à 157,61 pour un dollar.

Alors que les rendements du Trésor américain reculent, le dollar perd 0,24% face à un panier de devises de référence.

Au lendemain des annonces de la BCE, l'euro grappille 0,06% à 1,1185 dollar.

PÉTROLE

Les cours de l'or noir augmentent et devraient enregistrer une quatrième hausse mensuelle, alors qu'une attaque contre un pétrolier dans le détroit d'Ormuz a mis en évidence les risques persistants pesant sur l'approvisionnement.

Un pétrolier naviguant ⁠dans le détroit d'Ormuz, la principale voie maritime d'acheminement du brut et des carburants du Golfe, a été touché par un petit bateau avec deux engins explosifs attachés à sa coque, ce qui a provoqué une explosion et rendu le navire temporairement inopérable, a déclaré vendredi l'autorité britannique de sécurité maritime (UKMTO).

"La poursuite des actions militaires autour du détroit d'Ormuz, dans un contexte où l'on doute de la viabilité d'une voie diplomatique, maintient les cours du pétrole à un niveau élevé, dans la perspective d'une escalade du conflit dans les semaines à venir", a déclaré Saul Kavonic, responsable de la recherche sur l'énergie chez MST Marquee.

Le Brent avance vendredi de 1,35% à 116,43 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,35% à 103,38 dollars.

Sur un mois, le Brent s'apprête à enregistrer une hausse de 12,6% et le WTI de 14,3%.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 OCTOBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 09h00 PIB (préliminaire) T3

- sur un trimestre 0,1% 0,3%

- sur un an 1,1% 1,0%

EZ 10h00 PIB (préliminaire) T3

- sur un trimestre 0,2% 0,6%

- sur un an 1,1% 1,2%

EZ 10h00 Chômage septembre 6,4% 6,4%

DE 13h00 Inflation IPCH (flash) octobre

- ​sur un mois 0,1% 0,6%

- sur un an 3,1% 3,3%

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)