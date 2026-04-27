Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes sont ‌sans direction en début de séance lundi, alors que la perspective ​de nouvelles négociations entre l'Iran et les États-Unis pour résoudre leur conflit au Moyen-Orient s'est éloignée, et alors que débute une semaine chargée, tant ​sur le front des banques centrales que sur celui des résultats d'entreprises.

À Paris, le CAC 40 ​gagne 0,24% à 8.177,19 points vers ⁠07h04 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,41% et à ‌Londres, le FTSE 100 cède 0,06%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,13%, le FTSEurofirst 300 gagne 0,08% et ​le Stoxx 600 progresse ‌de 0,09%.

Donald Trump a décidé au cours du week-end ⁠de ne pas envoyer d'émissaires au Pakistan, médiateur des pourparlers de paix qui visent à mettre fin à son conflit avec l'Iran. Le ⁠locataire de la ‌Maison blanche a ajouté dimanche que Téhéran pouvait l'"appeler", faisant ⁠valoir que les conditions qu'il a posées pour un accord sont ‌connues.

D'après le site d'information Axios, citant dimanche soir un représentant ⁠américain et deux sources informées, Téhéran a fait parvenir ⁠à Washington, via ‌Islamabad, une nouvelle proposition prévoyant la réouverture du détroit d'Ormuz et la ​fin de la guerre.

Par ailleurs, le ‌moral des consommateurs allemands devrait se détériorer à l'approche du mois de mai, les ménages ​voyant leurs perspectives de revenus s'assombrir face à la hausse de l'inflation, alimentée par la guerre en Iran et ses répercussions sur ⁠les prix de l'énergie, montre une enquête publiée lundi.

Aux valeurs, Forvia progresse de 3%. Le groupe a annoncé lundi avoir conclu un accord en vue de l’acquisition par Apollo Funds de son activité Intérieurs, sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,82 milliard d’euros.

(Rédigé par Mara Vilcu, ​édité par Blandine Hénault)