L'Europe vue en petite hausse malgré la pression sur la "tech"

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Augustin Turpin

Les principales Bourses européennes sont attendues en ordre dispersé vendredi à l'ouverture, au terme d'une semaine chargée en résultats financiers d'entreprises et marquée par les pressions à la vente sur les actions technologiques, considérées comme excessivement valorisées, dans un contexte d'incertitudes sur la santé de l'économie américaine et d'inquiétudes sur les droits de douane.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,14% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,19% pour le Dax à Francfort, de 0,04% pour le FTSE à Londres et de 0,18% pour le Stoxx 600.

Les marchés reprennent leur souffle dans un contexte de crainte des investisseurs sur les valorisations record des entreprises liées au secteur de l'intelligence artificielle (IA).

"Il s'agit parfois d'un changement progressif sur les marchés, où de plus en plus de personnes se disent : 'Bon, je suis bien positionné... je vais peut-être encaisser une partie de mes gains'", explique Herald van der Linde, responsable de la stratégie actions pour la région Asie-Pacifique chez HSBC.

"Puis un deuxième dit la même chose. Et un troisième. Et un quatrième dit : 'Hé, ces trois-là vendent. Je devrais peut-être vendre aussi, non ?' Il s'agit donc d'un changement dans le sentiment du marché qui a sa propre dynamique. C'est peut-être ce qui se passe actuellement."

Alors que la fermeture des services de l'administration fédérale aux Etats-Unis, la plus longue de l'histoire, se poursuit, l'absence de données économiques officielles pourrait avoir des implications pour les décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed).

L'incertitude sur la décision de la Fed lors de sa réunion du mois prochain incite à la prudence les investisseurs qui se replient sur les indicateurs alternatifs.

Ce vendredi, ils porteront une attention particulière aux publications de l'enquête ADP sur l'emploi et de l'indice de confiance de l'Université du Michigan, prévues à 13h30 GMT et 15h00 GMT respectivement.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini nettement dans le rouge jeudi, les valeurs technologiques repartant à la baisse tandis que les investisseurs redoutent l'incertitude quant à l'état de santé de l'économie aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a cédé 0,84%, le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 1,12% et le Nasdaq Composite a reculé de 1,90%.

EN ASIE

Les Bourses asiatiques reculent, plombées par la baisse des valeurs technologiques.

La Bourse de Tokyo a perdu 1,19% à 50.276,37 points.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai a cédé 0,31% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 0,25%.

La Bourse de Hong Kong a reculé de 1,0%.

Par ailleurs, les exportations de la Chine ont décliné de manière inattendue en octobre, selon les données officielles publiées vendredi, tandis que les importations ont progressé moins que prévu.

TAUX

Dans un climat prudent, les marchés obligataires évoluent peu.

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 0,9 point de base à 4,1024% tandis qu'en Europe, le rendement du Bund allemand de même échéance gagne 1,7 point de base à 2,6742%. CHANGES

Le dollar reprend de la vigueur en Asie et gagne 0,11% face à un panier de devises de référence, tandis que la livre sterling et le yen perdent du terrain, les données commerciales chinoises plus faibles que prévu ayant refroidi les marchés régionaux.

L'euro perd 0,13% à 1,1532 dollar.

PÉTROLE

Le prix du pétrole rebondissent après trois jours de baisse due aux inquiétudes liées à l'excédent de l'offre et au ralentissement de la demande aux États-Unis.

Le baril de Brent progresse de 1,14% à 64,10 dollars et celui du brut léger américain (WTI) gagne 1,21% à 60,16 dollars.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)