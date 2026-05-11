L'Europe vue en ordre dispersé, les négociations au Moyen Orient de nouveau dans l'impasse

Des traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York

par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues en ordre dispersé lundi à ‌l'ouverture, face à un retour dans l'impasse géopolitique après que le président Donald Trump a rejeté la réponse de l'Iran à la proposition américaine de pourparlers ​de paix pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,11% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,09% pour le Dax à Francfort, tandis que le FTSE à Londres et le Stoxx 600 sont vus en une hausse de 0,22% ​et de 0,07% respectivement.

La géopolitique donne de nouveau le ton sur les marchés financiers lundi, malgré deux jours de calme relatif au Moyen-Orient et après une fin de semaine tendue dans le détroit d'Ormuz.

Le ​président américain Donald Trump a qualifié dimanche soir de "totalement inacceptable" la réponse iranienne ⁠à la proposition de Washington destinée à mettre fin à la guerre qui dure depuis fin février, tandis que l'Iran a dénoncé des "demandes ‌excessives" qui équivaudraient à une capitulation.

D'après la presse officielle iranienne, la réponse de Téhéran concerne la sécurité de navigation dans le détroit d'Ormuz et réclame la fin des hostilités sur tous les fronts, en particulier au Liban, où Israël poursuit sa ​campagne militaire malgré une trêve.

Le rejet par les Etats-Unis de ‌la réponse de Téhéran ramène de nouveau à une impasse géopolitique qui se traduit sur les marchés ⁠par un appel à la prudence, les investisseurs restant dans l'attente de plus d'éclaircissements.

PÉTROLE

Alors que le détroit d'Ormuz a fait face en fin de semaine dernière à un regain de tensions, sa réouverture reste des plus incertaines à la suite des derniers propos de Donald Trump, faisant grimper les cours du pétrole.

Le ⁠Brent progresse de 4,44% à 105,79 ‌dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 4,94% à 100,13 dollars.

À WALL ⁠STREET

Le S&P 500 et le Nasdaq, portés par les valeurs liées à l'IA, ont clôturé sur des records vendredi à la Bourse de New York. Les ‌indices ont également profité d'un rapport mensuel sur l'emploi attestant de la solidité du marché du travail.

Le Standard & Poor's 500 a pris ⁠61,82 points, soit 0,84% à 7.398,93 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 440,88 points, ⁠soit 1,71% à 26.247,076 points.

L'indice Dow ‌Jones a fini stable (+0,02%), ou 12,19 points, à 49.609,16 points).

Le S&P 500 et le Nasdaq enregistrent leur sixième semaine consécutive de gains, ce qui n'était plus ​arrivé depuis octobre 2024.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo perd 0,34% à 62.499,83 points.

Les ‌bourses chinoises atteignent des records de plus de dix ans, portées par une forte reprise du secteur technologique à la suite d'un regain d'optimisme autour de l'intelligence artificielle et de la ​bonne tenue des exportations.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,94% après avoir atteint plus tôt dans la séance son plus haut niveau depuis le 1er juillet 2015, tandis que le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 1,41%.

L'indice sud-coréen Kospi, dominé par les fabricants de puces électroniques, ⁠bondit de 5,09%.

CHANGES / TAUX

Sur le marché des devises, le rejet de la dernière proposition de paix en date, visant à mettre fin à la guerre au conflit au Moyen-Orient qui perturbe fortement les marchés, incite à se tourner vers les valeurs refuges comme le billet vert.

Le dollar gagne 0,23% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,28% à 1,1751 dollar.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans prend 3,0 points de base à 4,3943%, tandis que le deux ans progresse de 3,3 points de base à 3,9264%.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)