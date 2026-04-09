L'Europe vue en ordre dispersé, l'optimisme suscité par la trêve au Moyen-Orient s'estompe

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par Diana Mandia et Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues en ordre dispersé jeudi à l'ouverture, ‌les fissures dans la fragile trêve en Iran entraînant une nouvelle hausse des cours du pétrole et rappelant aux investisseurs que les répercussions inflationnistes sont parties pour durer.

D'après les premières indications ​disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,19% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,39% pour le Dax à Francfort, une hausse de 0,4% pour le FTSE à Londres et un léger recul de 0,08% pour le Stoxx 600.

Au Moyen-Orient, tandis que l'Iran et les États-Unis ont annoncé un cessez-le-feu de deux semaines dans la nuit de mardi à mercredi, un ​doute plane sur sa concrétisation après de vastes bombardements meurtriers effectués mercredi par Israël à travers le Liban.

Alors que les cours du pétrole ont chuté pour repasser sous la barre des 100 dollars le baril à la suite de l'annonce du cessez-le-feu, ​les prix repartent à la hausse jeudi, ce qui risque d'affecter le moral du marché.

Le ⁠détroit d'Ormuz reste au coeur des préoccupations : malgré la trêve, il reste fermé aux bateaux ne disposant pas du permis approprié, tandis que les transporteurs désireux de reprendre la ‌navigation ont dit être en quête de davantage de clarté au préalable.

"Un cinquième de l'approvisionnement mondial en pétrole transite par un corridor qui reste, dans les faits, sous l'influence de l'une des parties au conflit (...) On ne peut pas parler de stabilité", dit Nigel Green, directeur général de deVere.

"Il n’est ​pas nécessaire d'imposer un blocus total pour que les marchés pétroliers repartent ‌en flèche", ajoute-t-il.

Le Brent progresse de 2,63% à 97,24 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) ⁠prend 3,5% à 97,71 dollars.

Les prix du pétrole restent supérieurs de 40% à leur niveau d'avant le conflit, et l'inflation qui en découle continue de causer des maux de tête aux investisseurs et aux responsables de la politique monétaire.

Dans la zone euro, si les opérateurs ont revu à la baisse leurs anticipations concernant de futures hausses des taux d'intérêt à la suite de l'accord ⁠de cessez-le-feu, ils continuent de tabler sur ‌un resserrement avant la fin de l'année, compte tenu des incertitudes qui persistent.

Aux Etats-Unis, davantage de responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont estimé le ⁠mois dernier que des hausses des taux d'intérêt pourraient s'avérer nécessaires pour lutter contre l'inflation, montre le compte-rendu de la réunion des 17 et 18 mars publié mercredi.

LES VALEURS À SUIVRE :

À ‌WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, après que Washington et Téhéran sont convenus de respecter un cessez-le-feu de deux semaines.

L'indice Dow Jones ⁠a gagné 2,85%, ou 1 325,46 points, à 47.909,92 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 165,96 points, soit 2,51% à 6.782,81 ⁠points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son ‌côté de 617,15 points, soit 2,80% à 22.634,995 points.

EN ASIE

Au Japon, l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo recule de 0,8% après la forte hausse de la veille (+5,4%), l'euphorie initiale suscitée par ​un cessez-le-feu au Moyen-Orient ayant cédé la place à la prudence.

Le Kospi de la Bourse de Séoul ‌perd à son tour 1,61%.

Les économies asiatiques, qui dépendent fortement du pétrole du Moyen-Orient, suivent de près la mise en oeuvre du cessez-le-feu, craignant que cette trêve fragile ne tourne à l'échec.

Le ministre sud-coréen des Finances a ​déclaré que le gouvernement annoncerait des mesures complémentaires concernant le plafonnement des prix de gros des carburants dans le pays plus tard dans la journée.

Les Bourses reculent également en Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations cède 0,64% le SSE Composite de Shanghaï perd 0,73%.

La Bourse de Hong Kong abandonne 0,35%.

TAUX/CHANGES

Les rendements obligataires aux États-Unis affichent de légères fluctuations ce matin, après avoir ⁠reculé mercredi sous l'effet de l'optimisme suscité par la trêve au Moyen-Orient.

Toutefois, les nombreuses incertitudes quant à l'avenir de l'accord maintiennent les prévisions d'un resserrement de la politique monétaire par les banques centrales cette année afin de contrer les pressions inflationnistes.

Le rendement des Treasuries à dix ans est quasi stable, ressortant à 4,2912%.

Après avoir subi des pertes généralisées la veille, le billet vert reste fragile jeudi, les investisseurs s'interrogeant sur la viabilité du cessez-le-feu.

Le dollar perd 0,09% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grapille 0,02% à 1,1664 dollar.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 9 AVRIL

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 06h00 Production industrielle février +0,7% -0,5%

- sur un an n.d. -1,09%

DE 06h00 Balance commerciale février €18,5 mds €21,2 mds

- importations +4,0% -2,3%

- exportations +1,0% -5,9%

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires au semaine au 210.000 202.000

chômage 4 avril

USA 12h30 Revenus des ménages février +0,3% +0,4%

Dépenses de consommation +0,5% +0,4%

Indice PCE des prix +0,4% +0,3%

- sur un an +2,8% +2,8%

USA 12h30 Croissance du PIB (définitif) T4 +0,7% +0,7%*

*estimation précédente

(Rédigé ​par Diana Mandiá et Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)