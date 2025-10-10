L'Europe vue en ordre dispersé en attendant le nouveau Premier ministre français (actualisé)

Le drapeau français devant la ligne d'horizon de Paris

par Mara Vilcu

Les principales Bourses européennes sont attendues en ordre dispersé vendredi à l'ouverture, alors que les investisseurs attendent de savoir qui sera le prochain Premier ministre français, qui doit être nommé avant la fin de la journée.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,22% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,02% pour le Dax à Francfort, une baisse de 0,17% pour le FTSE à Londres et une hausse 0,02% pour le Stoxx 600.

En France, le président Emmanuel Macron a promis de nommer un nouveau Premier ministre d'ici vendredi soir. L'Elysée a convié les chefs de parti et les présidents de groupes à l'Assemblée nationale, à l'exception de ceux du Rassemblement national (RN) et de La France insoumise (LFI) à 14h30 (12h30 GMT).

Les investisseurs surveillent également la situation au Proche-Orient. Le gouvernement israélien a ratifié vendredi l'accord de cessez-avec le Hamas, ouvrant la voie à la cessation des combats à Gaza dans les prochaines 24 heures.

À l'issue de ces 24 heures, une période de 72 heures doit s'ouvrir en vue de la libération des otages retenus par le groupe armé palestinien dans l'enclave côtière.

Outre les nouvelles du front géopolitique, la séance est pauvre en données économiques et résultats financiers.

Le compte rendu de la réunion de politique monétaire des 10 et 11 septembre de la Banque centrale européenne (BCE) a montré jeudi que les responsables de la banque ne sont pas pressés de réduire à nouveau les taux directeurs, même s'ils sont très conscients du niveau d'incertitude et des risques exceptionnellement élevés.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

Wall Street a fini en baisse jeudi, les investisseurs profitant de l'absence de données économiques ou de catalyseurs susceptibles d'influencer le sentiment pour consolider leurs positions avant le début de la saison des résultats du troisième trimestre.

L'indice Dow Jones a cédé 0,52%, ou 243,36 points, à 46.358,42 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 18,61 points, soit 0,28% à 6.735,11 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 18,75 points, soit 0,08% à 23.024,626 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo a fini en baisse de 1,01%, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices avant un week-end prolongé de trois jours, tandis que Fast Retailing, propriétaire de la marque Uniqlo, bondit (+6,8%) après avoir annoncé un bénéfice annuel record.

Les actions chinoises reculent vendredi après avoir atteint leur plus haut niveau en dix ans.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 1% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 1,93%.

La Bourse de Hong Kong est en baisse de 1,44%.

CHANGES

Le yen est en petite hausse vendredi, mais s'apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis un an en raison de la diminution rapide des chances d'une hausse des taux à court terme, tandis que l'euro s'est maintenu près de son plus bas niveau depuis deux mois, les investisseurs attendant l'annonce du nouveau Premier ministre français.

Le yen japonais progresse de 0,16% pour atteindre 152,82 yens pour un dollar américain.

Le dollar perd 0,18% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,04% à 1,1568 dollar.

TAUX

Le rendement de l'OAT française à dix ans est en baisse de 2,1 points de base à 3,5071% avant l'annonce attendue d'un nouveau Premier ministre.

Le rendement du Bund allemand à dix ans abandonne 1,1 point de base à 2,6930%.

Celui des Treasuries de même échéance recule de 1,9 point de base à 4,1286%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en baisse vendredi, la prime de risque du marché s'étant estompée après qu'Israël et le Hamas se sont mis d'accord sur la première phase d'un plan visant à mettre fin à la guerre à Gaza.

Le Brent abandonne 0,44% à 64,93 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,41% à 61,26 dollars.

MÉTAUX

L'or recule, prolongeant sa baisse après avoir mis fin jeudi à une série de quatre jours de hausse consécutifs qui lui ont permis de franchir pour la première fois la barre des 4.000 dollars. L'or au comptant était en baisse de 0,12% à 3.970,15 dollars l'once vers 06h19 GMT.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 10 OCTOBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 14h00 Indice de confiance de octobre 54,2 55,1

l'Université du Michigan

(flash)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)