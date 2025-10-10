Viols de Mazan: le volet judiciaire se referme définitivement pour Gisèle Pelicot

Gisèle Pelicot (c), son fils Florian Pelicot (g) et son avocat Stéphane Babonneau quittent le palais de justice de Nîmes à l'issue du procès en appel des viols de Mazan, le 9 octobre 2025 dans le Gard ( AFP / Christophe Simon )

Gisèle Pelicot va enfin pouvoir se "concentrer sur sa nouvelle vie": l'unique accusé qui avait persisté à faire appel et dont la peine a été alourdie jeudi en deuxième instance n'ira pas en cassation, clôturant ainsi l'affaire des viols de Mazan.

"Non, il n'y aura pas de pourvoi en cassation. Il accepte la décision", a annoncé vendredi à l'AFP l'un de ses avocats, Jean-Marc Darrigade, ajoutant que "le procès Mazan est fini".

Le chapitre judiciaire de cette affaire au retentissement mondial, qui avait donné lieu à un procès hors-norme de près de quatre mois à Avignon l'an dernier avec 51 accusés, tous condamnés, puis un second de quatre jours en appel cette semaine à Nîmes, est donc officiellement clôturé.

Cette procédure avait transformé Mme Pelicot, malgré elle, en icône féministe en devenant un symbole de la lutte contre les violences sexuelles, la soumission chimique et le non-consentement notamment pour avoir refusé que ces deux procès se tiennent à huis clos, afin que "la honte change de camp".

Contacté par l'AFP, ses avocats n'ont pas voulu faire de commentaire.

La victime, qui entre 2011 et 2020 avait été assommée aux anxiolytiques par son ex-époux Dominique qui la violait puis la livrait à des dizaines d'inconnus recrutés sur internet à leur domicile conjugal de Mazan (Vaucluse), va désormais pouvoir "se concentrer sur sa nouvelle vie et sur son avenir", comme avait annoncé à l'AFP son avocat Antoine Camus peu avant le procès de cette semaine.

- "Pensée d'un autre âge!" -

Husamettin Dogan, qui avait fait appel de sa peine de neuf ans de prison prononcée en première instance en décembre à Avignon, a été condamné jeudi par la cour d'assises d'appel du Gard cette fois-ci à 10 ans de réclusion.

L'accusé Husamettin Dogan arrive au palais de justice de Nïmes pour le procès en appel des viols de Mazan, le 9 octobre 2025 dans le Gard ( AFP / Gabriel BOUYS )

"On savait que ce serait difficile car il y avait un effet loupe sur M. Dogan. Il était seul et il aurait eu besoin d'avoir raison seul contre tous", a regretté Me Darrigade.

"Le fait d'avoir reçu une année de plus est peut-être à mettre sur le compte d'un préjudice supplémentaire qu'à eu à subir la victime avec ce nouveau procès", a-t-il avancé.

Et il s'est dit toutefois "satisfait" que la cour "n'ait pas suivi les réquisitions de l'avocat général" qui avait, comme ses confrères en première instance de la cour criminelle de Vaucluse, demandé 12 ans de réclusion criminelle.

Agé de 44 ans, cet ex-ouvrier au parcours socioprofessionnel chaotique s'était rendu la nuit du 28 juin 2019 au domicile conjugal des Pelicot à Mazan pour y violer Gisèle Pelicot, préalablement sédatée et inconsciente par son mari Dominique.

Comme en première instance, M. Dogan a, pendant les quatre jours d'audience à Nîmes, maintenu n'avoir "violé personne", disant avoir été "sous l'emprise" de Dominique Pelicot.

L'avocat général Dominique Sié lors du procès en appel des viols de Mazan au palais de justice de Nîmes, le 9 octobre 2025 dans le Gard ( AFP / Gabriel BOUYS )

Dans un réquisitoire puissant, l'avocat général Dominique Sié avait souligné son attitude "désespérante", lui lançant: "Tant que vous refuserez de l'admettre, ce n'est pas seulement une femme, c'est tout un fonctionnement social sordide que vous cautionnez."

Ce procès pouvait difficilement être le procès ordinaire d'un viol, notamment parce qu'il y a avait dans ce dossier, fait rare, des preuves vidéo accablantes, Dominique Pelicot ayant tout filmé et archivé méticuleusement.

Ce dossier a permis "une prise de conscience collective sur un fonctionnement social archaïque, destructeur, qui fait de l'homme, le mâle, le centre de l'univers", avait asséné l'avocat général. Avant d'ajouter: "On ne peut pas en 2025 considérer que parce qu'elle n'a rien dit, elle était d'accord. Car là, on se situe dans un mode de pensée d'un autre âge!"

De son côté, Gisèle Pelicot avait à la barre expliqué avoir "le sentiment d'être allée au bout de cette épreuve qui a duré cinq ans. Je souhaite ne jamais retourner dans un tribunal de ma vie. Moi, le mal est fait. Il va falloir que je me reconstruise sur cette ruine. Je suis en bonne voie."