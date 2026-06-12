L'Europe vue en nette hausse, de nouveaux espoirs au Moyen-Orient

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues en nette hausse vendredi à l'ouverture, amplifiant leurs gains ‌de la veille à la suite du relèvement des taux par la BCE, tandis que la possibilité d'un accord entre Washington et Téhéran retient de nouveau l'attention des investisseurs.

D'après les premières indications ​disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 1,41% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 1,45% pour le Dax à Francfort, de 0,75% pour le FTSE à Londres et de 1,27% pour le Stoxx 600.

Au Moyen-Orient, Téhéran a déclaré jeudi qu'aucune décision définitive n'avait été prise concernant un accord de paix avec Washington après que le président américain Donald Trump a annoncé ​qu'il annulait de nouvelles frappes prévues jeudi soir contre l'Iran, évoquant la finalisation de points d'accord et la signature imminente d'un protocole de paix.

Le locataire de la Maison blanche a ajouté que le détroit d'Ormuz rouvrirait officiellement dès la signature de l'accord, ​qui pourrait intervenir au cours du week-end, faisant ainsi miroiter aux investisseurs un apaisement de ⁠la flambée des prix de l'énergie et des craintes inflationnistes.

La Banque centrale européenne (BCE) a toutefois relevé jeudi ses taux directeurs de 25 points de base, pour la première fois ‌depuis près de trois ans, dans l'espoir de freiner l'inflation aggravée par la flambée des prix de l'énergie en raison du conflit au Moyen-Orient initié fin février par des frappes israélo-américaines contre l'Iran.

Tandis que ce relèvement était très largement anticipé, les responsables de Francfort considèrent que le scénario le plus ​probable, lors de leur prochaine réunion de juillet, sera de maintenir les ‌taux directeurs à leur niveau actuel si les prix de l'énergie restent stables, a appris Reuters de deux sources.

Plus tard dans la ⁠journée, les investisseurs surveilleront de près la retentissante introduction en Bourse (IPO) de SpaceX, l'entreprise de satellites du milliardaire Elon Musk prévoyant de lever 75 milliards de dollar.

En coulisses, tout Wall Street s'est préparé depuis plusieurs semaines pour s'assurer que les systèmes de transactions sont capables de gérer une IPO d'une telle ampleur, afin d'éviter de revivre le chaos ayant entaché par le passé d'autres ⁠grands lancements comme celui de Facebook.

PÉTROLE

Les cours ‌du pétrole passent sous la barre des 90 dollars le baril, après que le président américain Donald Trump a annulé son projet de frappes contre ⁠l'Iran, apaisant ainsi les craintes d'une escalade des hostilités autour du détroit d'Ormuz.

"Même si cela pourrait bien sûr n'être qu'un nouveau faux espoir, la réaction du marché a été à la ‌fois rapide et catégorique", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

Le baril de Brent recule de 2,12% à 88,46 dollars et le baril et le brut ⁠léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 1,98% à 85,97 dollars.

LES VALEURS À SUIVRE : [L8N42J1ON]

À WALL STREET

La Bourse de New York a fini ⁠en nette hausse jeudi après que le président ‌américain Donald Trump a dit annuler des frappes prévues dans la soirée contre l'Iran, citant un accord entre les deux pays, et à la veille de l'IPO de SpaceX.

L'indice Dow Jones a ​gagné 1,86%, ou 929,97 points, à 50.848,75 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 127,31 points, soit 1,75%, ‌à 7.394,30 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 640,16 points (2,54%) à 25.809,66 points.

EN ASIE

Les marchés asiatiques sont en nette hausse, portés par l'espoir qu'un accord de paix au Moyen-Orient puisse enfin voir le jour.

La ​Bourse de Tokyo s'envole de 3,61%.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 1,38% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 1,57%.

La Bourse de Hong Kong prend également 2,01%.

CHANGES / TAUX

Face à l'euphorie des marchés avec la possibilité d'un accord sous peu au Moyen-Orient, le billet vert reste prudent et conserve sa position de valeur refuge.

"Des doutes subsistent ⁠quant aux espoirs d'un accord, et à la question de savoir s'il sera respecté et accepté par l'Iran et les États-Unis", a déclaré Michael Wan, analyste de change senior chez Mitsubishi UFJ Financial Group à Singapour.

"Il semble que l'on soit tout près du but, mais on n'est pas encore tout à fait sur la ligne d'arrivée", a-t-il ajouté.

Le dollar cède 0,03% face à un panie de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,11% à 1,1564 dollar.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans avance de 0,6 point de base à 4,4710%, et le deux ans grappille 0,3 point de base à 4,0725%.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 12 JUIN:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 06h00 Inflation IPCH (final) mai

- sur un mois -0,1% -0,1%*

- sur un an 2,7% 2,7%*

GB 06h00 PIB (estimation) T1 0,7% 0,6%*

FR 06h45 Inflation IPCH (final) mai

- sur un mois 0,1% 0,1%*

- sur un an 2,8% 2,8%*

USA 14h00 Confiance ​des ménages juin 46,0 44,8

*première estimation

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)