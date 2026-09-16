L'Europe vue en légère hausse, la Fed attendue

La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mercredi à l'ouverture, aidées par le recul des prix du ‌pétrole et une accalmie dans le compartiment obligataire, tandis que les investisseurs attendent ce qui devrait être la première hausse des taux d'intérêt aux États-Unis depuis trois ans.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,25% pour le CAC ​40 parisien, de 0,2% pour le Dax à Francfort, de 0,28% pour le FTSE à Londres et de 0,27% pour le Stoxx 600.

Les cours du pétrole offrent un répit aux investisseurs sur les marchés asiatiques après une hausse d'environ 3% la veille, lorsque des sources du secteur maritime ont indiqué que les chargements de brut avaient été suspendus à Yanbu, le centre d'exportation de l'Arabie saoudite sur la mer Rouge, et que Riyad avait annulé certaines livraisons à des clients européens.

Si la situation reste incertaine en ​matière d'approvisionnement et que le prix se maintient autour de son pic de mai dernier, une augmentation inattendue des stocks aux États-Unis a légèrement allégé la pression, apaisant par la même occasion un marché de la dette souveraine en pleine effervescence.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans ont franchi la barre des 5% pour ​atteindre mardi leur plus haut niveau depuis près de 20 ans, une flambée qui touche toutes les grandes économies dans un ⁠contexte de craintes inflationnistes et d'augmentation des émissions de dette par les États et les entreprises.

Mais le grand rendez-vous de la journée pour les investisseurs est celui de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui doit annoncer ce mercredi sa ‌décision de politique monétaire.

Selon tous les pronostics, il s'agira d'une hausse de 25 points de base de son taux directeur, une première depuis 2023, la banque centrale cherchant à freiner une inflation qui reste bien supérieure à son objectif de 2% depuis plusieurs années et qui s'est encore accélérée depuis que la guerre au Moyen-Orient a perturbé le transport du pétrole via le détroit d'Ormuz.

Le président américain, ​Donald Trump, a toutefois exprimé haut et fort son souhait de voir les taux baisser depuis son ‌retour à la Maison blanche en janvier 2025, dans une tentative d'influencer les décisions de la Fed qui inquiète les marchés.

Cette réunion pourrait ainsi constituer ainsi "un tournant" et ⁠une inaction "risquerait de nuire à la crédibilité de l'institution", écrivent les analystes de JP Morgan.

En Europe, les investisseurs analysent les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni, qui s'est accélérée à 3,1% en août après une lecture à 2,9% en juillet, à la veille de la réunion de la banque centrale britannique.

La Banque d'Angleterre (BoE) devrait laisser ses taux inchangés ce mois-ci, mais deux hausses sont largement anticipées avant la fin de l'année.

Le marché reste en outre attentif à l'évolution de la situation économique en France en vue du ⁠processus budgétaire décisif de cet automne.

La Banque de France (BdF) ‌a annoncé mardi réviser à son tour sa prévision de croissance pour cette année, emboîtant le pas à l'Insee et au gouvernement français et faisant à son tour le constat d'une faiblesse de la ⁠consommation des ménages et d'un volume d'investissements limité de la part des entreprises de la deuxième économie de la zone euro.

LES VALEURS A SUIVRE :

Le groupe de cosmétiques L'Oréal est devenu mardi la première société française en termes de valorisation boursière, dépassant le géant ‌LVMH, alors que le secteur du luxe haut de gamme reste sous pression après des années de ralentissement des ventes et de résultats en berne.

A WALL STREET

La Bourse de New York a terminé en baisse mardi, pour ⁠une deuxième séance consécutive, alors que les hausses des rendements obligataires et des prix du pétrole ayant incité les investisseurs à la prudence.

L'indice Dow Jones a cédé 0,63%, ⁠le S&P-500, plus large, a perdu 0,45%, et le Nasdaq ‌Composite a reculé de son côté de 0,78%.

Les investisseurs rentent en outre prudents face aux dangers potentiels de l'IA après que deux chercheurs d'Anthropic ont estimé la semaine dernière que cette technologie pourrait conduire à l'extinction de l'espèce humaine dans un avenir ​pas si lointain. Les pratiques de ce secteur en essor devraient occuper une place prépondérante dans les discussions bilatérales entre Washington et Pékin prévues ‌à la fin du mois.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a avancé de 0,69%, les investisseurs attendant la décision de la Fed plus tard dans la journée, avant de celle de la Banque du Japon (BoJ) vendredi.

Le Kospi sudcoréen a également progressé (+1,37%), avec le fabricant de puces SK ​Hynix gagnant 4%. Trois sources au fait du dossier ont déclaré à Reuters qu'il est en pourparlers avec Intel au sujet d'un accord qui lui permettrait de fabriquer des puces mémoire sur le sol américain pour la première fois.

En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations gagne 0,62% et le SSE Composite de Shanghaï avance de 0,68%.

La Bourse de Hong Kong grappille 0,15%.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans recule légèrement pour s'établir à 4,9917%. Le deux ans enregistre également une petite baisse à ⁠4,6549%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans recule légèrement dans les premiers échanges, s'établissant à 3,5297%. Le deux ans est quasi inchangé à 3,2348%.

Les investisseurs se préparent également à une politique monétaire plus restrictive de la part de la Banque centrale européenne (BCE) et analysent les dernières informations concernant la future présidence de l'institution basée à Francfort.

La France soutiendra le Néerlandais Klaas Knot pour succéder à Christine Lagarde à la tête de la BCE à condition que l'influent poste d'économiste en chef de l'institution soit attribué à un candidat français, ont déclaré à Reuters des sources proches du dossier.

Sur le marché des changes, le dollar est plutôt stable (-0,05%) face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grappille 0,06% à 1,1550 dollar.

PÉTROLE

Le Brent, le contrat de référence du marché pétrolier, cède 0,62% à 108,08 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 1,12% à 104,64 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 SEPTEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 09h00 Production industrielle juillet -0,2% +0,0%

- sur un an -0,1% +0,1%

USA 12h30 Prix à l'importation août +0,4% -0,4%

- sur un ​an n.d. +6,0%

USA 12h30 Ventes au détail août +0,8% -0,6%

- sur un an n.d. +5,01%

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)