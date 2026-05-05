Le graphique de l'indice allemand des prix des actions DAX est photographié à la bourse de Francfort

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse lundi à l'ouverture, les investisseurs examinant l'annonce d'une ‌opération américaine visant à faciliter la circulation des navires dans le détroit d'Ormuz, et dans l'attente d'une série de données économiques et de nouveaux résultats d'entreprises.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,17% pour ​le CAC 40 parisien, de 0,01% pour le Dax à Francfort et de 0,3% pour le Stoxx 600.

La Bourse de Londres est fermée ce lundi en raison d'un jour férié.

Les marchés d'actions européens reprennent après un long week-end, avec le Moyen-Orient, et en particulier le détroit d'Ormuz, à nouveau sous les feux de l'actualité.

Donald Trump a déclaré dimanche via son réseau Truth Social que les Etats-Unis entameraient dès ce lundi des efforts pour permettre la circulation des ​navires commerciaux bloqués sur cette voie navigable fermée de facto depuis fin février, date du lancement de l'opération militaire israélo-américaine contre l'Iran.

Cette annonce intervient alors que le locataire de la Maison blanche a dit au cours du week-end ne pas exclure de reprendre les bombardements contre l'Iran, près d'un mois après le ​début d'une trêve entre les deux pays qui, pour l'instant, n'a pas donné lieu à des avancées concrètes.

"À moins ⁠d'une résolution claire et durable permettant de rétablir la circulation normale dans le détroit d'Ormuz, les prix du pétrole devraient rester élevés, les risques penchant toujours vers une nouvelle hausse", souligne Priyanka Sachdeva, analyste ‌chez Phillip Nova.

L'impasse dans les négociations reste un sujet de préoccupation, car la flambée des prix du pétrole provoquée par la guerre fait craindre une inflation généralisée et a déjà incité les banques centrales, y compris la Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale américaine (Fed) à adopter un ton plus ferme.

La semaine s'annonce par ailleurs bien chargée, avec la publication des ​résultats de grandes entreprises telles que Novo Nordisk, Lufthansa ou Continental en Europe et Advanced ‌Micro Devices, Palantir, Walt Disney ou McDonald's aux Etats-Unis.

Lundi, les investisseurs attendent la publication des chiffres définitifs d'avril sur l'activité du secteur manufacturier en Europe, qui ⁠pourraient peser sur la tendance.

PÉTROLE

Les cours du pétrole hésitent lundi après l'annonce d'une opération américaine dans le détroit d'Ormuz, tout en restant supérieurs à 100 dollars pour le baril de Brent, référence du marché mondial.

Ce contrat gagne 0,54% à 108,75 dollars le baril, une progression similaire à celle du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI), qui évolue à 102,45 dollars.

L'Opep+ a par ailleurs annoncé dimanche un accord pour relever sa production d'environ 188.000 barils par jour (bpj) en juin, ⁠ce qui constitue la troisième augmentation mensuelle consécutive ‌du groupe depuis le début de la guerre contre l'Iran déclenché par les Etats-Unis et Israël le 28 février.

Cependant, cette hausse reste largement théorique tant que le conflit entre les États-Unis ⁠et l'Iran continuera de perturber l'acheminement du pétrole du Golfe.

LES VALEURS A SUIVRE : [L8N41D2ZZ]

Le secteur automobile européen sera à surveiller lundi à l'ouverture des Bourses, le président américain Donald Trump ayant annoncé vendredi qu'il allait porter à 25% les ‌droits de douane sur les voitures et les camions en provenance du bloc.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini sur une note indécise vendredi, l'indice Dow Jones cédant 0,31%, tandis que le ⁠S&P-500, plus large, a gagné 0,89% et le Nasdaq Composite a avancé de 0,90%, ces deux indices atteignant de nouveaux records de clôture grâce à ⁠des résultats solides d'entreprise.

Apple a progressé de 3,3% après avoir ‌publié des prévisions de ventes solides, mettant en avant la forte demande pour l'iPhone 17 et le MacBook Neo.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo est fermée lundi à l'occasion des jours fériés de la première semaine de mai.

Les Bourses ​de Chine continentale s'accordent également quelques jours pour la fête du Travail et rouvriront mercredi.

La Bourse de Hong Kong gagne 1,51%, ‌les valeurs technologiques menant les gains.

À Séoul, l'action SK Hynix a fini sur un gain de plus de 12%, portée par les résultats solides des grandes entreprises technologiques américaines la semaine dernière.

CHANGES / TAUX

Le yen japonais a de nouveau bondi lundi face au dollar américain, qui ​a chuté de près de 0,9% pour s'établir à 155,7 yens, avant de regagner une partie du terrain perdu. La monnaie nippone ressort à 156,88 pour un dollar (+0,10%) vers 06h42 GMT.

Tokyo est intervenu sur le marché des changes la semaine dernière pour contrer la dépréciation du yen.

Les analystes se demandent si cette mesure s'avérera efficace.

"L'attention se portera principalement sur la question de savoir si d'autres interventions auront lieu, sachant que le Japon est fermé pour les ⁠vacances de la Golden Week et que la liquidité sera plus faible pendant cette période", a déclaré Mahjabeen Zaman, responsable de la recherche sur les devises chez ANZ.

"Et surtout, il faudra voir si les États-Unis se joindront aux efforts du Japon pour soutenir le yen", a-t-elle ajouté. "Si le yen continue de s'affaiblir, on pourrait penser que la probabilité d'une intervention bilatérale augmente".

Le dollar perd 0,04% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,1% à 1,1732 dollar.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans prend 1,8 point de base à 4,3959%. Le deux ans gagne 1,6 point de base à 3,9045%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans prend 1,7 point de base à 3,0472% et celui de l'obligation à deux ans avance de près de 2 points à 2,6521%.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 4 MAI:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 09h50 Indice PMI manufacturier avril 52,8 52,8*

(final)

DE 09h55 Indice PMI manufacturier avril 51,2 51,2*

(final)

EZ 10h00 Indice PMI manufacturier avril 52,2 52,2*

(final)

EZ 10h30 Indice Sentix / ​mai avril -21,0 -19,2

USA 16h00 Commandes à l'industrie mars 0,5% 0,0%

* estimation préliminaire

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)