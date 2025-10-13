L'Europe vue en hausse entre la politique française et les droits de douane américains contre la Chine

par Mara Vilcu

Les principales Bourses européennes sont attendues dans le vert lundi à l'ouverture, alors qu'en France, l'Elysée a dévoilé dimanche le nouveau gouvernement du Premier ministre Sébastien Lecornu et que les marchés digèrent les dernières nouvelles du front commercial.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,32% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,41% pour le Dax à Francfort, de 0,03% pour le FTSE à Londres et de 0,28% pour le Stoxx 600.

En ce début de semaine, les investisseurs continuent de concentrer leur attention sur la situation politique en France. Renommé vendredi soir à Matignon par le président Emmanuel Macron, qui lui a laissé "carte blanche", Sébastien Lecornu souhaitait un gouvernement composé de profils sans ambition présidentielle pour 2027.

Défendant un gouvernement "d'équilibre entre personnalités de la société civile et responsables politiques", l'Elysée a présenté une équipe composée de 34 ministres, avec de nouvelles arrivées mais aussi le maintien de plusieurs poids lourds de l'exécutif.

Un conseil des ministres est prévu mardi à 10h00 (08h00 GMT), a fait savoir l'Elysée, alors qu'Emmanuel Macron doit participer lundi en Egypte au sommet international consacré à la fin du conflit à Gaza.

Sur le front commercial, le président américain Donald Trump a annoncé que les Etats-Unis allaient imposer des droits de douane de 100%à partir du 1er novembre sur leurs importations en provenance de Chine en représailles aux restrictions récemment annoncées par Pékin sur les exportations chinoises de terres rares, essentielles pour de nombreux secteurs industriels, notamment la haute technologie.

Cependant, le locataire de la Maison blanche a adopté un ton différent sur les réseaux sociaux ce week-end: "Ne vous inquiétez pas pour la Chine, tout ira bien ! Le très respecté président Xi a juste connu un mauvais moment. Les États-Unis veulent aider la Chine, pas lui nuire !!!".

Pékin a défendu dimanche ses restrictions sur les exportations de terres rares et d'équipements, mais s'est abstenu d'imposer de nouvelles taxes sur les produits américains.

"Nous pensons que la solution finale consistera en une prolongation de la suspension actuelle des droits de douane au-delà du 10 novembre, accompagnée de nouvelles concessions limitées de part et d'autre", estime Jan Hatzius, économiste en chef chez Goldman Sachs.

"Cependant, les récentes mesures politiques laissent entrevoir un éventail de résultats plus large qu'avant les précédentes négociations entre les États-Unis et la Chine, avec la possibilité de concessions plus importantes, mais aussi le risque de nouvelles restrictions substantielles à l'exportation et de droits de douane plus élevés, du moins temporairement", selon l'économiste.

Par ailleurs, le président américain rejoindra aussi lundi d'autres dirigeants mondiaux en Égypte pour discuter du cessez-le-feu à Gaza.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini vendredi en nette baisse après les nouvelles menaces proférées par Donald Trump de droits de douane massifs contre la Chine.

L'indice Dow Jones a cédé 1,90%, ou 878,82 points, à 45.479,60 points, son plus fort recul en une séance depuis le 21 mai. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 182,60 points, soit 2,71% à 6.552,51 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 820,20 points, soit 3,56% à 22.204,43 points.

Lundi, la Bourse de New York est fermée en raison d'un jour férié.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo est fermée en raison d'un jour férié.

Les actions chinoises chutent lundi, alors que la reprise de la guerre commerciale entre Washington et Pékin a pesé sur l'appétit pour le risque et incité les investisseurs à prendre leurs bénéfices sur un marché boursier qui évoluait près de son plus haut niveau depuis dix ans.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 1,47% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 1,96%.

La Bourse de Hong Kong perd 3,49%.

Les exportations de la Chine ont progressé en septembre à un rythme plus important qu'attendu, montrent des données officielles publiées lundi, alors que les producteurs chinois ont réalisé un nombre croissant d'affaires dans des marchés autres que les Etats-Unis, sur fond d'interrogations sur l'issue des négociations commerciales entre Pékin et Washington.

CHANGES

Le dollar américain est en petite baisse et commence à se remettre de la chute enregistrée lundi en début de séance, les investisseurs espérant que Washington tempérerait la dernière escalade de la guerre commerciale avec Pékin, tandis que les développements politiques en France et au Japon ont affaibli l'euro et le yen.

Le dollar perd 0,08% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,03% à 1,1621 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse lundi après avoir atteint leur plus bas niveau en cinq mois lors de la séance précédente, les investisseurs espérant que les discussions potentielles entre les présidents américain et chinois pourraient apaiser les tensions commerciales entre les deux plus grandes économies et consommateurs de pétrole au monde.

Le Brent avance de 1,26% à 63,52 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,27% à 59,65 dollars.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)