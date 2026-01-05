L'Europe vue en hausse après les troubles au Venezuela et avant des indicateurs

Le logo de l'opérateur boursier Euronext est visible sur un bâtiment du quartier financier de la Défense à Courbevoie

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse lundi pour la première semaine complète de la nouvelle année avec des données économiques susceptibles de secouer les marchés après le calme relatif de la fin de 2025.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait gagner 0,58% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait avancer de 0,46%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait prendre 0,59%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 0,70% ‍et le Stoxx 600 en hausse de 0,50%.

En Europe, le marché prendra connaissance ce lundi de l'indice Sentix en zone euro qui mesure le sentiment des investisseurs pour le mois en cours, tandis qu'outre Atlantique est attendu l'indice ISM de l'activité manufacturière en décembre.

Passé ces premières statistiques du début de la semaine, les regards seront surtout tournés vers le rapport officiel sur l'emploi aux Etats-Unis, prévu vendredi, alors que les investisseurs cherchent des indices sur l'évolution de la conjoncture et la trajectoire des taux directeurs.

Si les volumes de transactions ont été faibles à la fin de l'année 2025, la nouvelle année pourrait commencer ‌de manière bien plus mouvementée. Outre les données économiques, les investisseurs attendent une décision de la Cour suprême des Etats-Unis sur les droits de douane du président Donald Trump, ainsi que son choix pour le poste de président de la Réserve fédérale américaine (Fed). Par ailleurs, la saison des résultats des entreprises américaines commence la semaine prochaine, avec les grandes banques de Wall Street.

Sur le plan géopolitique, les cours du pétrole pourraient animer les échanges en raison des troubles au Venezuela. Le président déchu du Venezuela, Nicolas Maduro, se trouvait dimanche dans un centre de ​détention de New York dans l'attente d'être inculpé pour trafic de drogue, au lendemain de l'audacieux raid lancé par les Etats-Unis à Caracas pour le capturer. Le président américain a déclaré que Washington prendrait le contrôle de ce pays producteur de pétrole. L'Opep+, pour sa part, ⁠a tenu sa réunion mensuelle dimanche et a décidé de maintenir sa production, malgré une offre de pétrole abondante.

"La destitution du président vénézuélien Nicolas Maduro par les Etats-Unis n'aura probablement pas de conséquences économiques significatives à court terme pour l'économie mondiale", a déclaré Neil Shearing, chef économiste chez Capital Economics. "Mais ses répercussions politiques et géopolitiques se feront sentir", a-t-il ajouté.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini vendredi en ordre dispersé une première séance de la nouvelle année volatile, les ⁠indices ayant hésité une grande partie des échanges, notamment dans le secteur technologique, sur fond d'attentisme.

L'indice Dow Jones a avancé ‍de 319,1 points, soit 0,66%, à 48.382,39 points, grâce notamment à Caterpillar (+4,32%) et Boeing (+4,71%), tandis que le secteur de l'industrie a fini sur un gain de 1,88%.

Le S&P-500, plus large, a pris 12,97 points, ⁠soit 0,18%, à 6.858,47 points, malgré la pression à la baisse du secteur de la consommation discrétionnaire. Amazon a cédé 1,87%.

Le Nasdaq Composite a abandonné 6,36 points, soit 0,02%, a 23.235,62 points, en dépit d'un rebond du secteur des semi-conducteurs (+4,01%).

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a avancé de 2,97%, à 51.832,80 points, après avoir touché en séance la barre des 52.000 points, au plus haut depuis le 4 novembre. Le Topix, plus large, a pris 2,01% à 3.477,52 points. Il s'agissait de la première séance de 2026 pour les marchés japonais, restés fermés depuis la fin de 2025.

La tendance positive au Japon ​a été soutenue essentiellement par les semi-conducteurs avec notamment un bond d'Advantest (+7,87%) et de Tokyo Electron (+7,63%). Les actions liées à la défense comme IHI (+8,86%) et Mitsubishi Heavy Industries (+8,39%) ont également été recherchées.

"Le marché a soudainement affiché une propension au risque, comme si les incertitudes quant à l'impact des mesures américaines sur le Venezuela avaient été levées", constate Kazuaki Shimada, chef stratège chez IwaiCosmo Securities.

"La séance de lundi a été similaire à celle de l'an dernier pour le Nikkei, où les valeurs liées aux semi-conducteurs ont dominé le marché. Cette tendance pourrait se confirmer cette année", a-t-il ajouté.

Côté indicateur, l'activité manufacturière japonaise a stagné ⁠en décembre, la demande ayant diminué à un rythme moins soutenu que le mois précédent, montre l'indice PMI, mettant ainsi fin à une série de cinq mois de détérioration.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 1,40% alors que les investisseurs examinent ​les implications de l'action militaire américaine au Venezuela en prévision d'une semaine riche en publication de données économiques.

Les indices Kospi à Séoul et Taïwan SE ont progressé respectivement de 3,43% et de 2,57%, ​touchant de nouveaux sommets.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai s'est octroyé 1,38% ​et le CSI 300 est monté de 1,90% pour la première séance de l'année. L'indice de référence de Shanghai a dépassé en séance le seuil des 4.000 points pour la première fois en près de trois mois, alors que les investisseurs se sont rués sur les secteurs technologiques tout en ​faisant fi des tensions géopolitiques.

À Hong Kong, l'indice Hang Seng reculait de 0,06% après la forte hausse de vendredi.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES/TAUX

Le dollar entame sa première semaine ⁠de cotation complète pour 2026 par une forte hausse, touchant un sommet de trois semaines et demi face à l'euro et des pics de deux semaines face au yen, au franc suisse et au dollar canadien.

Les cambistes ont choisi de largement ignorer le raid américain du week-end au Venezuela et la capture du président Nicolas Maduro, se concentrant plutôt sur une série d'indicateurs macroéconomiques américains attendus cette semaine et qui pourraient être cruciaux pour la politique de la Fed.

L'indice du billet vert prend 0,32% face à un panier de devises de référence.

L'euro recule de 0,29%, à 1,1685 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3426 dollar (-0,22%).

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, à 4,1809%, après une hausse de plus de quatre points vendredi, en attendant le rapport officiel sur l'emploi aux Etats-Unis.

Le rendement du Bund allemand de même échéance est pratiquement inchangé, à 2,8997%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en légère baisse lundi, la surabondance de l'offre ‌dans le monde compensant les inquiétudes liées aux perturbations sur l'approvisionnement après la capture par les Etats-Unis du président vénézuélien Nicolas Maduro lors d'un raid spectaculaire ce week-end.

Par ailleurs, l'Opep+ a maintenu sa production de pétrole stable malgré des tensions entre ses membres, tandis que Donald Trump a affirmé que l'embargo américain sur le pétrole vénézuélien restait pleinement en vigueur.

Le Brent reflue de 0,48% à 60,46 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,54% à 57,01 dollars.

MÉTAUX

Le cours de l'or grimpe lundi et les autres métaux précieux sont également en forte hausse, après la capture par les Etats-Unis du président vénézuélien Nicolas Maduro, ce qui exacerbe les tensions géopolitiques et stimule la demande vers les actifs refuge.

L'or au comptant progresse de 2,09% à 4.420,81 dollars l'once, son plus haut niveau en une semaine. Il avait atteint le niveau record de 4.549,71 dollars le 26 décembre 2025.

Le cours de l'argent au comptant augmente de 3,90% à 75,46 dollars l'once, après avoir atteint un sommet historique de 83,62 dollars le 29 décembre.

Le cours du platine au comptant prend 3,20% à 2.210,75 dollars l'once, après avoir frôlé un record à 2.478,50 dollars lundi dernier.

Le palladium avance de 1,29% à 1.672,43 dollars l'once.

PRINCIPAUX INDICATEURS ‌ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 JANVIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 09h30 Indice Sentix janvier -5 -6,2

USA 15h00 Indice ISM manufacturier décembre 52,4 52,6

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)