Neige et verglas vont s'intensifier, routes et vols perturbés

De la neige recouvre Thury-Harcourt-le-Hom, dans le Calvados, le 5 janvier 2026 ( AFP / Lou BENOIST )

Neige et verglas vont revenir en force mercredi sur une large bande nord-ouest de la France, avec d'importantes perturbations attendues dans les transports par route et par avion.

Trente-huit départements ont été placés en vigilance orange pour la neige et le verglas pour une partie de la nuit et toute la journée de mercredi, a annoncé Météo-France. Des pluies verglaçantes sont attendues sur l'Ouest et de fortes chutes de neige sur l’Île-de-France et le Nord-Est.

La neige pourrait y atteindre plusieurs centimètres, "de trois à sept cm, très localement 10 cm, et jusqu'à 15 cm sur les Ardennes" avec des pics à deux à trois cm par heure.

Le ministre des Transports Philippe Tabarot a "fortement conseillé" aux automobilistes d'éviter tout déplacement mercredi en Ile-de-France, ainsi qu'aux usagers des transports en commun mercredi matin.

"Les métros devraient fonctionner, les RER devraient fonctionner, les trains devraient fonctionner, nous avons des réserves sur les bus", en fonction de l'épaisseur de la neige, a-t-il déclaré.

Côté aérien, le ministre a annoncé l'annulation d'environ 40% des vols prévus entre 09H00 et 14H00 à Paris-Charles-de-Gaulle et 25% de ceux prévus entre 06H00 et 13H00 à Orly, premier et deuxième aéroports français. Des annulations dues aux opérations de déneigement des pistes et de dégivrage des avions. "Nous espérons un retour à la normale dans l'après-midi", a-t-il précisé lors d'un point de presse.

Il a également annoncé l'interdiction de la circulation de poids lourds en Ile-de-France, dans l’Ouest (Bretagne, Pays de la Loire) et le Centre-Val de Loire.

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, à Paris le 17 décembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Cette interdiction était déjà en vigueur depuis lundi après-midi en région parisienne et dans plusieurs départements de l'Ouest.

En Ile-de-France, la vitesse maximale des véhicules légers sera par ailleurs limitée mercredi à 70 km/h.

"Tous les préfets des départements en vigilance orange souhaitent aussi réduire au maximum les déplacements", a remarqué M. Tabarot, en encourageant le télétravail "pour ceux qui le peuvent".

La région Hauts-de-France a annoncé pour mercredi la suspension totale des transports scolaires et des lignes régulières par autocar de son réseau Hauts-de-France mobilités. Les Yvelines et la Seine-et-Marne ont elles aussi suspendu les transports scolaires.

La consommation électrique de la France a dépassé mardi matin les 90 gigawatts, un niveau qui n’avait plus été franchi depuis le 28 février 2018, mais encore loin du maximum historique du 8 février 2012 avec 102 GW, selon des données de RTE consultées par l’AFP.

L’an dernier, le pic annuel de consommation d’électricité avait été atteint le 14 janvier 2025 (87 GW).

- Plusieurs morts mardi -

Depuis lundi après-midi, les conditions météo ont provoqué plusieurs décès, surtout dus à des accidents de circulation liés au verglas, tandis que des centaines de kilomètres de bouchons s'accumulaient sur les routes.

Dans les Landes, deux personnes ont perdu la vie mardi dans un carambolage qui a impliqué deux autocars et de nombreux véhicules sur l'autoroute A63, selon la préfecture qui fait état également de quatre blessés.

Un autocar blanc, éventré par le milieu, est collé à un Flixbus encastré dans une glissière de sécurité à hauteur de Saint-Geours-de-Maremne, dans le sud du département, a constaté vers midi une journaliste de l'AFP.

Des péniches sur un canal gelé à Hédé-Bazouges, en Ille-et-Vilaine, le 6 janvier 2026 ( AFP / Damien MEYER )

"C'est une patinoire", avait déclaré en milieu de matinée à l'AFP Christophe Canut, aide-soignant de 43 ans bloqué sur l'A63, où des camions sont également en travers de l'autre voie plus au sud.

Dans le même département, une troisième personne est morte dans un accident survenu près de Saint-Paul-lès-Dax. Il s'agirait d'un chauffeur de poids lourd fauché par un véhicule alors qu'il portait secours à un camion accidenté, selon la mairie.

En région parisienne, le conducteur d'un VTC est mort en chutant dans la Marne et le conducteur d'un fourgon a péri lundi dans une collision avec un poids lourd.

La neige recouvre les bateaux à quai au port de La Rochelle le 6 janvier 2026 ( AFP / Amelia BLANCHOT )

Un homme âgé de 65 ans a été retrouvé décédé à Compiègne (Oise) mardi matin, un décès "probablement lié au froid", a précisé à l'AFP le maire, Philippe Marini.

Dans les Pays de la Loire, 8.000 foyers étaient privés d’électricité mardi matin, pour cause de lignes endommagées par la neige, selon le gestionnaire de réseau Enedis.

"L'événement a été un peu sous-évalué au niveau de Météo-France", notamment en région parisienne, a commenté mardi Philippe Tabarot.