L'Europe vue en baisse, le Moyen-Orient toujours dans le viseur

La bourse Euronext, située dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mardi à l'ouverture, la récente escalade ‌des hostilités au Moyen-Orient incitant à la prudence, tandis que les opérateurs se préparent à une nouvelle série de résultats d'entreprises au cours de la semaine.

D'après les premières indications disponibles, le CAC ​40 parisien pourrait perdre 0,36% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,16% pour le Dax à Francfort, de 0,65% pour le FTSE à Londres et de 0,3% pour le Stoxx 600.

Le moral reste fragile après une dixième nuit consécutive de frappes américaines au Moyen-Orient, suivies, comme chaque jour, d'une riposte iranienne contre les positions de Washington dans la région, et ​alors que les Houthis pro-iraniens ont annoncé bloquer le détroit de Bab el-Mandeb, une autre voie cruciale pour l'approvisionnement énergétique, au même titre que le détroit d'Ormuz.

La volatilité de la situation incite donc à la retenue, d'autant plus que les investisseurs analysent ​parallèlement les informations relatives aux efforts diplomatiques visant à sauver le protocole d'accord signé entre les ⁠deux parties le 17 juin, une entente qui a été rapidement remise en cause par la reprise des attaques.

Un représentant iranien de haut rang a déclaré lundi à ‌Reuters que les médiateurs avaient proposé une trêve de dix jours, tandis le ministre iranien de l'Intérieur a demandé à Islamabad, qui a accueilli en avril un cycle de pourparlers, de reprendre ses efforts de médiation, selon deux sources gouvernementales pakistanaises.

La perspective d'un retour à la diplomatie offre un peu de ​répit aux cours du pétrole, qui ont atteint lundi leur plus ‌haut niveau depuis plus d'un mois à 91,42 dollars le baril pour le Brent.

Ce contrat, référence mondiale du marché cède mardi 0,74% ⁠à 88,56 dollars le baril, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 0,88% à 82,50 dollars.

Les opérateurs gardent également des forces en réserve pour une semaine plutôt chargée, avec la publication prévue des résultats des géants technologiques Alphabet et Intel, afin de déterminer si l'engouement pour l'IA a encore de beaux jours devant lui.

Les solides résultats des leaders asiatiques du secteur ⁠des semi-conducteurs, Samsung Electronics et TSMC, n'ont ‌pas suffi à rassurer les investisseurs, préoccupés par les valorisations élevées, le rythme de croissance des bénéfices et la question de savoir si les investissements ⁠dans les infrastructures IA porteront leurs fruits.

De plus, la Banque centrale européenne (BCE) annoncera jeudi sa décision de politique monétaire dans ce contexte incertain quant à l'évolution des prix, avant la Réserve ‌fédérale américaine (Fed), la Banque d'Angleterre (BoE) et la Banque du Japon (BoJ) à la fin du mois.

LES VALEURS À SUIVRE : [L8N43M1EL]

À WALL STREET

La Bourse de New York a fini en léger ⁠repli lundi, l'Iran et la saison des résultats d'entreprises ayant été une nouvelle fois au centre de l'attention, ce qui a ⁠limité la prise de risque sur les marchés ‌actions.

L'indice Dow Jones a cédé en clôture 0,59%, tandis que le S&P-500, plus large, a perdu 0,19%, et le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a reculé de 0,04%.

EN ASIE

L'indice Nikkei ​de la Bourse de Tokyo avance nettement mardi au retour d'un week-end prolongé et à la suite ‌de la chute de plus de 4% enregistrée vendredi avec les ventes massives dans le secteur technologique.

L'indice sud-coréen Kospi, très volatil et fortement tributaire des valeurs du secteur des semi-conducteurs, avance de 3,55%.

En Chine, l'indice CSI 300 ​des grandes capitalisations prend 1,96%, tandis que le SSE Composite de la Bourse de Shanghaï gagne 0,88%, également aidés par le rebond du secteur technologique.

La Bourse de Hong Kong recule en revanche légèrement (-0,12%).

Les investisseurs attendent par ailleurs la prochaine réunion du Politburo du Parti communiste, prévue fin juillet, au cours de laquelle les responsables devraient définir les grandes orientations de la politique ⁠économique pour le second semestre.

TAUX / CHANGES

Le recul des prix du pétrole détend le marché obligataire américain après une hausse des rendements la veille.

Le rendement des Treasuries à dix ans recule légèrement pour s'établir à 4,5938%, tandis que celui de l'obligation à deux ans cède environ 1 point de base à 4,2042%.

Sur le marché des changes, le dollar est stable face à un panier de devises de référence et l'euro grappille 0,02% à 1,1417 dollar.

La livre sterling gagne 0,07% face au dollar. La monnaie britannique a reculé la veille après que le nouveau Premier ministre Andy Burnham a déclaré qu'il respecterait les règles budgétaires du gouvernement précédent, tout en tirant parti de toute marge de manoeuvre qu'elles laissaient.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 21 JUILLET :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

UK 06h00 Croissance des salaires mai +3,4% +3,4%

UK 06h00 Taux de ​chômage (ILO) mai +5,0% +4,9%

GE 09h00 Moral des investisseurs (ZEW) juillet -77,8 -81,0

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)