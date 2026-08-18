L'Europe vue en baisse avec l'accroissement des tensions au Moyen-Orient

Entrée en bourse de CSG sur Euronext Amsterdam, à Amsterdam

par Augustin Turpin

Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge mardi à l'ouverture, le regain de ‌tensions au Moyen-Orient entre les États-Unis et l'Iran entraînant une remontée des prix du pétrole et des craintes inflationnistes, pesant sur l'appétit pour le risque.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 ​parisien pourrait perdre 0,36% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,49% pour le Dax à Francfort, une quasi-stabilité (+0,04%) pour le FTSE à Londres et une baisse de 0,32% pour le Stoxx 600.

Un haut responsable iranien a annoncé lundi que la République islamique a l'intention d'accroître les tensions dans le détroit d'Ormuz et au-delà, Téhéran affirmant être prêt à lancer une attaque ​militaire "opportune et précise" faute d'accord de paix provisoire d'ici quelques semaines.

De son côté, le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran devait se rendre, tout en menaçant de bombarder Oman si le pays parvient à trouver avec Téhéran un accord au ​sujet du trafic dans le détroit d'Ormuz, par lequel transite en temps normal un cinquième du ⁠transport maritime mondial d'hydrocarbures.

Alors que les efforts diplomatiques sont au point mort depuis quelques semaines, ces dernières déclarations anéantissent les espoirs d'une sortie de crise rapide et font ‌remonter le cours du Brent au-dessus des 90 dollars le baril, pesant sur les marchés d'actions.

Vers 05h30 GMT mardi, le Brent grimpe de 0,84% à 91,63 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,02% à 85,35 dollars.

"Les marchés ont affiché une tendance générale à l'aversion au ​risque, le président Trump ayant réaffirmé qu'il n'était pas disposé à prolonger ‌la trêve avec l'Iran", ont écrit les analystes de Westpac dans une note.

Les rendements des obligations américaines sont également repartis à ⁠la hausse sur fonds de craintes inflationnistes, le 30 ans ayant touché un record intrajournalier de près de 20 ans en atteignant 5,321%.

"En règle générale, lorsque le rendement des obligations américaines à 10 ans dépasse les 4,65 %, l’administration Trump réagit par des déclarations rassurantes, qui portent généralement sur une résolution imminente du conflit avec l’Iran", soulignent les analystes d’ING dans une note.

"Cette fois-ci, ce n’est ⁠pas le cas", ajoutent-t-ils. "En effet, les dernières ‌indications ne laissent entrevoir aucune résolution imminente, alors que la trêve précaire de 60 jours a pris fin."

LES VALEURS A SUIVRE : [L8N44E14L]

A WALL STREET

La Bourse de ⁠New York a fini en baisse lundi, les investisseurs attendant les résultats trimestriels des grands détaillants américains pour mieux cerner l'évolution des dépenses des ménages, tandis que la hausse des cours ‌du pétrole a également pesé sur les échanges.

L'indice Dow Jones a cédé 0,46% soit 249,12 points à 53.483,29.

Le S&P-500, plus large, a perdu 36,42 points, soit 0,47%, à ⁠7.749,34.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 87,08 points (0,33%) à 26.642,08.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo recule et est en ⁠passe d'enregistrer sa première séance négative après cinq ‌jours dans le vert, plombée par la reprise de la hausse des prix du pétrole, par les craintes inflationnistes et les risques liés au marché obligataire.

À l'approche de la clôture, le Nikkei ​chute de 2,12% à 67.753,19 points.

Les marchés chinois sont également en baisse, le repli des titres technologiques ‌et liés à l'intelligence artificielle n'étant pas compensé par la hausse du secteur de l'énergie.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 0,41% et le CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale perd 0,86%.

TAUX

Les rendements ​des bons du Trésor américain à 30 ans ont atteint mardi leur plus haut niveau depuis 2007, les craintes d'une nouvelle escalade imminente dans le conflit Iran-USA attisant les craintes inflationnistes.

Le Treasuries à dix ans prend 1,8 point de base à 4,7419% et le deux ans 1,2 point de base à 4,1941%.

Selon Anthony Saglimbene, stratège chez Ameriprise Financial, les investisseurs évoluaient, durant une ⁠grande partie des 15 dernières années, dans un marché où des taux d'intérêt stables ou en baisse soutenaient constamment des cours boursiers plus élevés.

"Cependant, les adjudications de bons du Trésor de la semaine dernière ont rappelé que le paysage est en train de changer", explique Anthony Saglimbene.

"En ce qui concerne l'émission de bons du Trésor à plus long terme, les investisseurs se préoccupent de plus en plus de la quantité croissante de la dette américaine et du manque de discipline budgétaire des États-Unis", ajoute-t-il.

CHANGES

Le dollar est globalement stable (+0,02%) face à un panier de devises de référence et l'euro cède 0,08% à 1,1570 dollar.

La livre sterling perd 0,07% face au dollar et prend 0,03% face à l'euro.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 18 AOÛT:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 09h00 Sentiment août 30,0 26,3

économique

USA 13h15 Production juillet

industrielle

- sur un mois 0,3% 0,1%

- sur ​un an 1,14%

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Benoit Van Overstraeten)