L'Europe vue en baisse avant les données sur l'activité manufacturière (actualisé)

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi à l'ouverture, dans un climat de prudence avant la publication d'une série de données économiques sur l'activité manufacturière dans la zone euro.

Les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,58% pour le CAC 40 parisien et pour le Dax à Francfort, ainsi qu'un recul de 0,2% pour le FTSE à Londres et de 0,48% pour l'EuroStoxx 50.

Le Stoxx 600 devrait ouvrir sur un recul de 0,45%.

Après une fin de novembre plutôt rassurante grâce aux prévisions de baisse des taux aux États-Unis, les Bourses européennes devraient commencer le mois de décembre sur un ton circonspect, l'agenda de la semaine étant chargé en données économiques des deux côtés de l'Atlantique.

En Europe, les investisseurs attendent notamment les indices définitifs S&P/HCOB du secteur manufacturier pour le mois de novembre, avant les données sur l'inflation dans la zone euro mardi et la révision du PIB du bloc au troisième trimestre vendredi.

Ils digérèrent également les faibles chiffres de l'activité manufacturière en Chine, qui est restée en territoire négatif en novembre pour le huitième mois consécutif, ce qui suggère la nécessité de nouvelles mesures de relance pour stimuler la demande.

Les investisseurs seront par ailleurs attentifs aux commentaires du président de la Réserve fédérale (Fed) américaine, Jerome Powell, plus tard dans la journée, à l'approche de la réunion de la banque centrale la semaine prochaine.

Les opérateurs estiment à 87% la probabilité d'une nouvelle baisse des coûts d'emprunt après une série de commentaires jugés accommodants de la part des décideurs de l'institution ces derniers jours.

Charu Chanana, analyste chez Saxo, souligne quant à lui que la hausse des rendements des obligations d'État japonaises en réponse aux déclarations du gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, pèse également sur les actions lundi. Le patron de la BoJ a déclaré lundi que la banque centrale examinerait les "avantages et les inconvénients" d'une hausse des taux lors de sa prochaine réunion, envoyant ainsi le signal le plus clair à ce jour quant à la possibilité d'une hausse à la fin du mois.

Les marchés estiment désormais à environ 80% la probabilité d'une hausse des taux lors de la réunion de la BoJ les 18 et 19 décembre, contre environ 60% la semaine dernière.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi dans un faible volume de transactions, au terme d'une séance raccourcie au lendemain de Thanksgiving et perturbée par une panne chez CME Group, qui a paralysé les échanges sur les devises, les matières premières et les contrats à terme sur actions.

L'indice Dow Jones a gagné 0,61%, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 0,54%, et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,65%.

EN ASIE

L'indice Nikkei à Tokyo a reculé de 1,91% après quatre séances consécutives de hausse, alors que les rendements des obligations d'État ont augmenté et que le yen s'est apprécié en raison des paris croissants sur une hausse des taux d'intérêt en décembre.

En Chine, les marchés d'actions sont dans le vert lundi, l'optimisme des investisseurs quant à une éventuelle baisse des taux de la Fed l'emportant sur les inquiétudes liées à la faiblesse de l'économie nationale.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai a progressé de 0,65% et le CSI 300 des grandes capitalisations a avancé de 1,1%.

La Bourse de Hong Kong prend 0,62%.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 2,3 points de base à 4,0421%. Le deux ans avance de 0,9 point de base à 3,4997%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans prend pour sa part 1,3 point de base à 2,7036%. Celui de l'obligation à deux ans gagne 1,0 point de base à 2,0404%.

Le rendement des obligations d'État japonaises (JGB) à deux ans a atteint son plus haut niveau depuis 17 ans après les commentaires du gouverneur de la BoJ sur une éventuelle hausse des taux ce mois-ci. Il évolue à 1,023% vers 07h15 GMT.

CHANGES

Le yen s'apprécie de 0,39% à 155,57 pour un dollar grâce aux commentaires du gouverneur de la BoJ, et alors que le marché surveille la devise japonaise avec attention ces dernières semaines, incertain quant au moment de la prochaine hausse des taux d'intérêt et préoccupé par les politiques budgétaires de la Première ministre Sanae Takaichi.

Le billet vert grappille 0,01% face à un panier de devises de référence et l'euro 0,03% à 1,1599 dollar.

Les cryptomonnaies souffrent du climat d'aversion au risque, le bitcoin reculant de 5,52% pour ressortir à 86.165,44 dollars

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent lundi après que les membres de l'Opep+ ont convenu dimanche de maintenir les quotas de production pétrolière pour 2026, tandis qu'une attaque majeure contre l'infrastructure pétrolière russe et les tensions entre les États-Unis et le Venezuela suscitent des inquiétudes quant à l'approvisionnement.

Le Brent prend 1,86% à 63,54 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,96% à 59,70 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER DECEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 08h50 Indice S&P/HCOB manufacturier novembre 47,8 47,8*

(définitif)

DE 08h55 Indice S&P/HCOB manufacturier novembre 48,4 48,4*

(définitif)

EZ 09h00 Indice S&P/HCOB manufacturier novembre 49,7 49,7*

(définitif)

GB 09h30 Indice S&P/CIPS manufacturier novembre 50,2 50,2*

(définitif)

USA 15h00 Indice ISM manufacturier novembre 49,0 48,7

* première estimation

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)