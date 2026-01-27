L'Europe vue dans le vert, résultats et Fed dans le viseur

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi à l'ouverture, avant la publication d'une avalanche de résultats financiers et le début de la réunion de la Réserve fédérale (Fed), même si les nouvelles surtaxes douanières annoncées par le président américain Donald Trump à l'encontre de la ‍Corée du Sud pourraient accroître l'incertitude.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,34% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent un gain de 0,22% pour le Dax à Francfort, de 0,28% pour le FTSE à Londres et de 0,42% pour l'EuroStoxx 50.

Le Stoxx 600 est pour sa part vu en hausse de 0,33%.

Les investisseurs se préparent à une semaine chargée sur presque ‌tous les fronts : des résultats annuels de grandes entreprises telles que LVMH en Europe ou Tesla, Microsoft ou Apple aux Etats-Unis, à la première réunion de l'année de la Fed, qui se tiendra dans le doute quant à l'indépendance de l'institution sous le mandat de Donald Trump.

Les opérateurs chercheront dans les rapports financiers des géants technologiques américains des ​preuves de la durabilité du rallye des valeurs de l'intelligence artificielle (IA), après les doutes récemment soulevés sur le secteur.

Les investisseurs espèrent également que les résultats annuels de LVMH, qui ⁠seront publiés après la clôture de la Bourse, montreront de nouveaux signes de reprise pour le géant français du luxe.

Ces rendez-vous clés éclipsent pour l'instant les inquiétudes commerciales, à nouveau attisées par le locataire de la Maison blanche, qui a dit lundi vouloir relever à 25% les droits de douane ⁠imposés sur les importations en provenance de Corée du Sud, dont les ‍secteurs automobile et pharmaceutique, reprochant à Séoul sa lenteur dans la mise en oeuvre de l'accord commercial bilatéral scellé l'an dernier.

Jose Torres, ⁠économiste chez Interactive Brokers, estime que la visite du ministre sud-coréen de l'Industrie, Kim Jung-kwan, à Washington dès vendredi pourrait "apaiser les tensions et donner à son gouvernement un peu plus de temps pour améliorer les relations".

L'indice Kospi de la Bourse de Séoul a rapidement effacé ses pertes initiales pour bondir de 2,6% vers 06h28 GMT.

Dans le domaine commercial également, l'Inde et l'Union européenne (UE) ont ​finalisé un accord commercial historique qui va représenter un quart de l'économie mondiale, a déclaré mardi le Premier ministre indien Narendra Modi, alors que les deux camps cherchent à se prémunir de relations plus délicates avec les Etats-Unis.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse lundi, entamant du bon pied une semaine marquée par une série de résultats ⁠des géants de la technologie ainsi que la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

L'indice Dow Jones a gagné 0,64%, le Standard & Poor's 500, plus large, ​a pris 0,50% et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,43%.

EN ASIE

Au Japon, l'indice Nikkei de la Bourse de ​Tokyo avance de 0,83%, dans le sillage de ​Wall Street la veille.

Les Bourses chinoises progressent également, les investisseurs estimant que la campagne menée par Pékin contre les guerres des prix favorise la reprise des bénéfices des entreprises.

L'indice composite de ​la Bourse de Shanghai et le CSI 300 des grandes capitalisations avancent tous deux de 0,46% tandis que ⁠la Bourse de Hong Kong grimpe de 1,25%.

Les bénéfices de l'industrie chinoise ont augmenté l'année dernière pour la première fois depuis 2021, selon les données publiées mardi par le gouvernement.

TAUX /CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 1,6 point de base à 4,2273%, tandis que celui de l'obligation à deux ans progresse de 0,8 à 3,5975%.

Sur le marché des changes, le dollar est plutôt stable mardi (+0,07%) face à un panier de devises de référence après le recul de la veille, le billet vert étant sous pression en raison de la hausse du yen.

La monnaie japonaise recule mardi de 0,2% à ‌154,56 pour un dollar, après la hausse déclenchée par la spéculation sur une intervention coordonnée des autorités japonaises et américaines sur la devise.

PÉTROLE

Les cours du pétrole baissent légèrement mardi alors que l'approvisionnement en provenance du Kazakhstan doit reprendre, mais le recul est limité par la violente tempête hivernale qui a perturbé la production de brut et affecté les raffineries de la côte américaine du golfe du Mexique.

Le Brent cède 0,3% à 65,39 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,21% à 60,50 dollars.

MÉTAUX

L'or poursuit ses gains mardi (+1,43%), après avoir franchi pour la première fois la barre des 5.100 dollars l'once la veille, la demande de valeurs refuges persistant dans un contexte d'incertitude géopolitique.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU MARDI 27 JANVIER:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 07h45 Confiance du consommateur janvier 90 90

US 15h00 Confiance du ‌consommateur du janvier 90,9 89,1

Conference Board

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)