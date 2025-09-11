Recyclage des déchets: le fondateur de Paprec prend sa retraite

Le fondateur du groupe Paprec, leader français du recyclage des déchets, Jean-Luc Petithuguenin, a annoncé mercredi soir son "départ en retraite" pour raisons de santé, à 68 ans, sur le site internet du groupe.

( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

"Je regrette que mes médecins m'obligent à ralentir mon rythme et accélèrent mon départ en retraite", a déclaré M. Petithuguenin, qui remercie au passage "l'ensemble des collaborateurs" du groupe, qui l'ont "accompagné" dans la construction de cette entreprise, qui a réalisé 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024.

Le fondateur rappelle qu'il avait déjà cédé les activités françaises du groupe à ses deux fils depuis quatre ans.

"En juillet 2025, je leur ai également transféré toute la direction de la division internationale", a indiqué M. Petithuguenin, selon qui elle va "dépasser un milliard d'euros de chiffre d'affaires en fin d'année", permettant au groupe de "dépasser les 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en année pleine d'ici fin 2025 et réaliser plus de 600 millions d'euros d'Ebitda".

"L'aventure Paprec" a démarré en 1994 à La Courneuve en Seine-Saint-Denis, où Jean-Luc Petithuguenin, alors cadre dirigeant de la branche recyclage et nettoyage industriel de la Compagnie générale des eaux (futur Veolia), a repris Paprec, une petite PME de La Courneuve, spécialisée dans le recyclage des papiers/cartons.

Paprec emploie alors 45 salariés, dans une usine qui réalise 4 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Trente ans plus tard, le groupe, qui n'est pas coté en Bourse et est détenu majoritairement par la famille Petithuguenin, emploie 17.000 salariés dans 400 sites, répartis dans dix pays.

Le groupe est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la gestion des déchets : de la collecte - auprès des collectivités et des entreprises - à la vente de matières premières issues du recyclage, la gestion du déchet ultime ou la valorisation organique.