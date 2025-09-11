Joggeuse retrouvée morte en mai dans la Vienne: un homme en garde à vue

Des gendarmes lors des opérations de recherche visant à localiser Agathe Hilairet disparue à Vivonne, dans l'ouest de la France, le 13 avril 2025 ( AFP / Philippe LOPEZ )

Un homme est en garde à vue jeudi matin au lendemain de trois interpellations dans l'enquête sur la mort d'Agathe Hilairet, joggeuse de 28 ans retrouvée en mai dans la Vienne, a-t-on appris auprès du parquet et d'une source proche du dossier.

Selon le quotidien Le Courrier de l'Ouest, qui a révélé l'information, ces trois hommes ont été arrêtés mercredi dans la Vienne, où leurs domiciles ont été perquisitionnés.

"Une garde à vue est en cours sur commission rogatoire", a déclaré jeudi matin Rachel Bray, procureure de la République à Poitiers, précisant qu'elle communiquerait "plus précisément ultérieurement" sur l'affaire.

Les deux autres hommes sont entendus sous le régime de l'audition libre, d'après le journal Le Parisien.

Le 4 mai, un promeneur avait découvert le cadavre d'Agathe Hilairet, joggeuse de frêle corpulence (1,65 m pour 35 kg) partie courir le 10 avril au matin depuis le domicile de ses parents à Vivonne, à 20 km au sud de Poitiers. Cette adepte de trail n'avait pas donné signe de vie depuis lors.

Le corps de la jeune femme "se trouvait dans un sous-bois en périphérie des zones de recherches", avait alors indiqué le parquet, ajoutant que l'autopsie n'avait "pas permis de déterminer, à ce stade, les causes du décès". Le parquet n'avait pas mentionné d'éventuelles traces de violences ou d'agression.

L'examen de la géolocalisation de la montre connectée de la joggeuse a permis d'établir que le corps avait été déplacé, accréditant la piste criminelle.

Le 10 avril, le père d'Agathe Hilairet avait donné l'alerte en ne la voyant pas revenir alors que son téléphone ne répondait plus.

Un important dispositif de recherches avait été levé le 17 avril, après une semaine de ratissages ayant mobilisé plus d'une centaine de gendarmes, appuyés par un hélicoptère, des chiens et une équipe de plongeurs, au sein d'une large zone de 100 km2 où la jeune femme avait l'habitude de courir.

Sur l'application de géolocalisation sportive Strava, où elle diffusait ses relevés de course, Agathe Hilairet se décrivait comme "adorant la course à pied", pratiquée "depuis (ses) 17 ans", se lançant sur des distances de 15 à 20 km à chacune de ses sorties.

Elle avait repris en mai 2024 après "plusieurs années d'arrêt", selon un message posté alors sur son compte Facebook.