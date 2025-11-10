L'Europe vue dans le vert avec les espoirs d'une fin du "shutdown"

Des personnes travaillent à la salle des marchés de la bourse Euronext

par Mara Vilcu

Les principales Bourses européennes sont attendues dans le vert lundi à l'ouverture, portées par un regain d'optimisme quant à la possibilité d'une fin imminente de la fermeture partielle des administrations fédérales aux États-Unis ("shutdown"), une situation qui sème depuis plus d'un mois l'incertitude sur les marchés.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 1,37% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 1,42% pour le Dax à Francfort, de 0,84% pour le FTSE à Londres et de 1,13% pour le Stoxx 600.

Dimanche, le Sénat américain a adopté une mesure visant à permettre la réouverture des administrations fédérales et à ainsi mettre fin au "shutdown" qui dure depuis maintenant 40 jours, mettant les fonctionnaires fédéraux au chômage technique, retardant l'aide alimentaire et perturbant le trafic aérien.

"Les marchés pourraient connaître un répit à court terme, mais la volatilité liée à l'actualité devrait se poursuivre jusqu'à ce qu'une solution claire soit trouvée", estime Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo.

Si le Sénat finit par adopter le projet de loi, celui-ci devra encore être approuvé par la Chambre des représentants et envoyé au président américain Donald Trump pour signature, un processus qui pourrait prendre plusieurs jours.

Alors que les données récentes ont alimenté les inquiétudes concernant un affaiblissement du marché du travail américain, plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont réitéré la semaine dernière leur préférence pour une approche prudente en matière de nouvelles baisses des taux.

Les marchés tablent actuellement sur une probabilité de 63% que la Fed abaisse ses taux en décembre.

La journée s'annonce par ailleurs pauvre en résultats et en données économiques. Les investisseurs attendent la publication à 09h30 GMT de l'indice Sentix sur le sentiment des investisseurs en zone euro.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

Les principaux indices de Wall Street ont terminé dans le désordre vendredi, sur fond d'inquiétudes liées à l'économie et aux valorisations jugées excessives dans le secteur technologique.

L'indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a enregistré sa plus forte baisse hebdomadaire depuis avril, à plus de 3%, après les déclarations de plusieurs dirigeants de Wall Street ont averti qu'une correction de marché pourrait survenir.

L'indice Dow Jones a gagné 0,16%, ou 74,80 points, à 46.987,10 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 8,48 points, soit 0,13% à 6.728,80 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 49,45 points, soit 0,21% à 23.004,538 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo avance de 1,23% avec l'espoir d'une fin prochaine du "shutdown".

Les actions chinoises cherchent leur direction lundi, les gains enregistrés dans les secteurs défensifs, notamment ceux de l'alcool et des biens de consommation courante, grâce à la hausse des prix à la consommation, ayant compensé les pertes subies par les valeurs technologiques.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,15% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 0,03%.

La Bourse de Hong Kong progresse de 1,31%.

TAUX

Les rendements américains progressent lundi, le Treasuries à dix ans avançant de 4,4 points de base (pb) à 4,1375%. Le deux ans progresse de 4,0 pb à 3,5970%.

CHANGES

Le billet vert est quasi stable lundi avec les attentes sur le "shutdown" et après une série de données économiques médiocres la semaine dernière.

Le dollar gagne 0,01% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,03% à 1,1562 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse lundi, la possible fin du "shutdown" laissant espérer une reprise de la demande de pétrole du premier pays consommateur au monde, compensant ainsi les inquiétudes liées à l'augmentation de l'offre mondiale.

Le Brent avance de 0,86% à 64,18 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 0,99% à 60,34 dollars.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)