L'Europe vue dans le vert au lancement d'une nouvelle semaine chargée

Le cours de l'indice boursier français CAC 40 dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Mara Vilcu

Les principales Bourses européennes sont attendues en dans le vert lundi à l'ouverture, pour commencer une nouvelle semaine chargée en données économiques et marquée par l'actualité géopolitique, du Japon au Moyen-Orient.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,46% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,47% pour le ‍Dax à Francfort, de 0,44% pour le FTSE à Londres et de 0,43% pour l'EuroStoxx 50.

La victoire retentissante dimanche de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a suscité l'appétit pour des politiques plus reflationnistes, tandis que les investisseurs ont été largement soulagés par le rebond de dernière minute des valeurs américaines du secteur des puces électroniques.

"Cette victoire confère à Takaichi une majorité stable, lui permettant d'agir de manière décisive en matière de ‌relance budgétaire, d'intelligence artificielle, de semi-conducteurs, de sécurité énergétique et de réformes stratégiques", estime Marc Jocum, stratège en chef chez Global X ETFs Australia.

"Le Japon a longtemps été considéré comme un investissement à contre-courant, mais il est désormais en pleine réforme et bénéficie d'une dynamique significative", a-t-il ajouté. "La stabilité politique, l'amélioration du rendement du capital, le déploiement de capitaux nationaux et les valorisations raisonnables vont tous ​dans le même sens", selon lui.

La quête de bonnes opportunités dans les valeurs momentum malmenées, notamment l'argent, a également contribué à soutenir le sentiment, tout comme les paris sur un nouvel assouplissement ⁠de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Une baisse des taux d'ici juin est désormais considérée comme une certitude, et les nombreuses données économiques publiées cette semaine sur l'emploi, l'inflation et les dépenses devraient renforcer les arguments en faveur d'une politique de relance.

Toutefois, des inquiétudes subsistent quant à savoir si les sommes colossales investies dans l'IA ⁠seront un jour rentabilisées et quelles entreprises en tireront finalement profit ou échoueront. À ‍elles seules, les quatre plus grandes entreprises technologiques américaines prévoient de dépenser 650 milliards de dollars en investissements cette année.

"Les investisseurs se détournent judicieusement ⁠des entreprises qui dépensent dans l'IA pour se tourner vers celles qui en bénéficient, des services vers l'industrie manufacturière, de l'exceptionnalisme américain vers le rééquilibrage mondial", ont écrit les analystes de BofA dans une note. "Nous sommes longs sur Main St et courts sur Wall St", ajoutent-ils.

Par ailleurs, le directeur de cabinet du Premier ministre britannique Keir Starmer, Morgan McSweeney, a annoncé dimanche avoir démissionné en endossant la responsabilité de la nomination de Peter ​Mandelson au poste d'ambassadeur aux États-Unis avant que les liens de ce dernier avec le prédateur sexuel Jeffrey Epstein n'éclatent au grand jour.

Il n'est toujours pas clair si Keir Starmer pourra se maintenir au pouvoir, ni qui le remplacerait s'il était évincé par son parti, ce qui rendrait les gilts vulnérables à des craintes périodiques liées à la dette.

LES VALEURS A SUIVRE : [L8N3Z20X5]

A WALL STREET

Wall Street a terminé vendredi en nette hausse, le Dow ⁠Jones atteignant un record à 50.000 points, tandis que Nvidia et d'autres valeurs liées aux semi-conducteurs ont flambé et qu'Amazon a lourdement chuté après avoir averti d'une forte hausse de ses ​dépenses dans les infrastructures d'intelligence artificielle.

L'indice Dow Jones a gagné 2,47%, ou 1 206,95 points, à 50.115,67 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris ​133,90 points, soit 1,97% à 6.932,30 points. Le Nasdaq Composite ​a avancé de son côté de 490,63 points, soit 2,18% à 23.031,213 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo a fini en hausse de 3,89%.

Les actions japonaises ont atteint des sommets historiques tandis que les obligations à très ​long terme ont rapidement inversé leur faiblesse initiale, dans un apparent vote de confiance envers la politique budgétaire "responsable et ⁠proactive" de la Première ministre Sanae Takaichi.

Les actions chinoises et hongkongaises rebondissent, inspirées par les performances record de Wall Street et les marchés asiatiques haussiers menés par le Japon.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai a progressé de 1,41% et le CSI 300 des grandes capitalisations a avancé de 1,63%.

La Bourse de Hong Kong gagne 1,94%.

TAUX

Les rendements américains progressent.

Le rendement des Treasuries à dix ans progresse de 3,2 points de base à 4,2379%. Le deux ans avance de 2,1 points de base à 3,5161%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans abandonne 0,4 point de base à 2,8427%. Le deux ans perd 0,1 points de base à 2,0684%.

CHANGES

Le yen s'est raffermi sur les ‌marchés asiatiques après la victoire écrasante de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi aux élections de dimanche, inversant brusquement une série de six jours de pertes, les traders pariant que les mesures de relance budgétaire stimuleront le marché boursier.

Le yen japonais avance de 0,49% pour atteindre 156,43 yens pour un dollar américain.

Le dollar perd 0,27% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,31% à 1,1853 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole chutent, les craintes immédiates d'un conflit au Moyen-Orient s'étant apaisées après que les États-Unis et l'Iran se sont engagés à poursuivre les négociations sur le programme nucléaire de Téhéran au cours du week-end, rassurant ainsi les investisseurs inquiets quant à d'éventuelles perturbations de l'approvisionnement.

Le Brent recule de 1,1% à 67,30 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne lui aussi 1,1% à 62,85 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 9 ‌FEVRIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 09h30 Indice Sentix du sentiment février -0,1 1,8

économique

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)