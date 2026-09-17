L'Europe vue dans le vert après la Fed, compte à rebours pour la BoE

Siège social de LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture, au lendemain ‌de la première hausse des taux de la Réserve fédérale (Fed) depuis plus de trois ans et dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (BoE) plus tard dans la journée.

D'après ​les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,25% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,38% pour le Dax à Francfort, de 0,14% pour le FTSE à Londres et de 0,2% pour le Stoxx 600.

La banque centrale américaine a, comme attendu, relevé mercredi l'objectif de taux des "fed funds", dans une fourchette de 3,75% à 4,00%, et laissé entrevoir de nouvelles ​hausses des coûts d'emprunt dans les prochains mois, dans un contexte de flambée des cours du pétrole et d'hostilités accrues au Moyen-Orient.

Adoptée à l'unanimité, cette mesure était largement anticipée par les opérateurs à un moment où l'inflation se maintient bien au-dessus de ​l'objectif de 2%, malgré les appels répétés du président Donald Trump en faveur d'une baisse des ⁠taux, une exigence que le locataire de la Maison blanche a réitérée mercredi.

Le marché a déjà entièrement anticipé un nouveau relèvement d'ici décembre et estime à 50% la probabilité ‌que la Fed la mette en oeuvre dès le mois prochain. Au total, trois hausses de taux sont prévues pour ce cycle de resserrement monétaire.

"Nous pensons que le mois d'octobre est la période la plus probable pour la prochaine décision, car il est tout à fait logique de mettre en oeuvre les ​hausses que le FOMC a présentées comme favorisant un 'retour plus rapide' à ‌l'objectif de 2% lors de réunions consécutives", écrivent les analystes de Goldman Sachs dans une note.

Elle est ainsi l'une des premières grandes ⁠banques de Wall Street à prévoir des hausses consécutives des taux, suite au signal "hawkish" donné par la banque centrale américaine, ce qui marque un revirement par rapport à son l'opinion précédente selon laquelle le cycle de resserrement monétaire ne comporterait qu'une seule hausse ce mois-ci.

Toute l'attention se porte désormais sur la Banque d'Angleterre (BoE), qui a touché à ses taux pour la dernière fois en décembre ⁠2025 et qui devrait annoncer un nouveau ‌statu quo jeudi. Les investisseurs seront surtout attentifs à tout indice permettant de déterminer si la hausse des prix de l'énergie pourrait l'obliger à relever ⁠les taux d'intérêt en novembre.

En toile de fond, la guerre au Moyen-Orient continue de peser sur le moral des opérateurs, avec le risque que l'escalade entre les Houthis yéménites et l'Arabie saoudite ‌n'aggrave durablement le transport de pétrole en mer Rouge, sans compter la fermeture du détroit d'Ormuz.

Malgré tout, la hausse des prix du pétrole s'est atténuée à la suite ⁠d'informations de presse selon lesquelles l'Arabie saoudite a proposé des cargaisons supplémentaires de brut via Oman.

Du côté des indicateurs économiques, les investisseurs ⁠attendent les chiffres définitifs de l'inflation dans la ‌zone euro pour le mois d'août. Les données préliminaires avaient fait état d'une accélération des prix de 3,3%.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi ​après que la Fed a relevé son taux directeur.

L'indice Dow Jones a cédé 1,21%, le S&P-500, plus large, ‌a perdu 0,44%, et le Nasdaq Composite a reculé de son côté 0,01%.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo avance de 0,23%, aidé par le recul des prix du pétrole. Les investisseurs attendent également la décision ​de politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ), qui devrait relever ses taux vendredi.

En Chine, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations perd 0,11% le SSE Composite de Shanghaï cède 0,27%.

La Bourse de Hong Kong abandonne à son tour 0,74%.

TAUX / CHANGES

Le marché obligataire américain est calme jeudi après la décision de la Fed, qui a dans un premier temps fait grimper les rendements des titres à ⁠court terme, les plus sensibles aux anticipations concernant les taux.

Le rendement des Treasuries à dix ans est inchangé à 5,0041%. Le deux ans recule de 0,7 point de base à 4,7196%.

Sur le marché des changes, le dollar a atteint son plus haut niveau depuis sept semaines face à ses principales devises, soutenu par la forte hausse des rendements des bons du Trésor à court terme intervenue après la décision de la Fed.

Jeudi, le billet vert gagne 0,03% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro recule de 0,01% à 1,1463 dollar.

PÉTROLE

Le Brent cède 0,49% à 105,31 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,63% à 101,78 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 17 SEPTEMBRE:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

EZ 09h00 Inflation (définitive) août +0,4% +0,2%

- sur un an +3,3% +3,3%

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires au sem. au ​12 208.000 206.000

chômage sept.

USA 12h30 Indice Philly Fed septembre 30,5 47,4

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)