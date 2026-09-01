L'Europe vue dans le rouge, prudence face aux tensions au Moyen-Orient

Ancienne Bourse de Paris

par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mardi à l'ouverture, la prudence restant de mise ‌face à la recrudescence des hostiltés entre les États-Unis et l'Iran, maintenant le pétrole et les rendements à long terme à la hausse.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre ​0,23% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,32% pour le Dax à Francfort, de 0,6% pour le FTSE à Londres et de 0,14% pour le Stoxx 600.

Alors que la semaine a démarré sur une note morose face à la reprise des hostilités dimanche entre l'Iran et les États-Unis pour la première fois depuis juillet, la prudence devrait rester à l'ordre du jour pour la ​première séance du mois de septembre, le président américain Donald Trump ayant menacé lundi soir de "frapper fort" Téhéran et évoquant une riposte.

La recrudescence des hostilités dans le Golfe fait repasser le Brent au-dessus des 90 dollars le baril, face aux inquiétudes concernant l'approvisionnement mondial, ​provoquant par extension un regain de craintes inflationnistes.

En Allemagne, l'inflation s'est accélérée à 2,9% en août ⁠sur fond de hausse des prix de l'énergie, montrent les données flash publiées lundi, tandis que les investisseurs prendront connaissance à 09h00 GMT des chiffres préliminaires sur l'inflation en zone ‌euro.

Les publications prévues tout le long de la matinée des données finales sur les PMI manufacturiers devraient également permettre aux marchés d'affiner leurs anticipations.

Les investisseurs intègrent également la perspective accrue d'un resserrement monétaire à la suite du discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Kevin Warsh, prononcé vendredi dernier à l'occasion ​du symposium de Jackson Hole, déclarant que la banque centrale avait "du pain sur ‌la planche" pour contenir l'inflation.

LES VALEURS À SUIVRE : [L8N44S1JD]

À WALL STREET

La Bourse de New York a fini en repli lundi après la reprise ⁠des hostilités entre l'Iran et les Etats-Unis, ce qui a fait grimper les cours du pétrole, provoqué des tensions sur le marché obligataire et ravivé les craintes d'une résurgence de l'inflation.

L'indice Dow Jones a cédé 374,09 points, soit 0,70%, à 53.185,90 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 25,62 points, soit 0,33%, à 7.686,14 points.

Le Nasdaq Composite, de son côté, a reculé de 31,53 points (-0,11%) à 26.370,88 points.

EN ASIE

La ⁠séance est marquée par le repli de ‌8% de Shein à l'occasion de ses débuts très attendus à la Bourse de Hong Kong, sur fond de préoccupation des investisseurs à l'égard des difficultés ⁠qui ont longtemps retardé l'IPO du géant en ligne chinois de la mode éphémère et ont nui à ses avantages concurrentiels.

L'activité du secteur manufacturier en Chine a progressé en août plus que prévu, ‌sous l'effet de l'accélération de la production, des nouvelles commandes et des exportations, l'indice PMI ressortant à 51,5 après 50,9 en juillet et alors que le consensus tablait sur ⁠51,0.

La Bourse de Tokyo grignote 0,05% à 66.344,07 points.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 0,01% et le ⁠CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 0,06%.

La Bourse ‌de Hong Kong perd 1%.

TAUX

Les prévisions de politique monétaire restrictive, la résurgence des risques géopolitiques et inflationnistes, ainsi que les inquiétudes croissantes en matière budgétaire convergent pour maintenir la pression à la hausse ​sur les rendements à long terme.

Le rendement des Treasuries à dix ans avance de 2,6 points de base ‌à 4,7840%, atteignant son plus haut niveau depuis début 2025. Le deux ans prend quant à lui 1,3 point de base à 4,3625%.

CHANGES

Le yen s'est raffermi après que le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré qu'il ​pensait que le gouvernement japonais et la Banque du Japon (BoJ) prendraient des mesures conduisant à un renforcement de la monnaie nippone.

"Je dispose d’informations dont le marché ne dispose pas, et je suis convaincu que le gouvernement japonais et la Banque du Japon prendront les mesures qui conduiront à un yen plus fort", a déclaré Scott Bessent à CNBC lors d’une interview accordée en marge d’une réunion ⁠des ministres des Finances du G20.

Le yen s'échange en dernier à 159,87 pour un dollar, après avoir franchi la barre des 160 lors des deux séances précédentes.

Le dollar grappille 0,07% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro abandonne 0,08% à 1,1607 dollar.

PÉTROLE

Les cours pétroliers restent à la hausse, Donald Trump ayant menacé de frapper de nouveau Téhéran alors que la reprise des affrontements entre les États-Unis et l'Iran avait déjà ravivé les craintes de perturbations de l'approvisionnement en provenance du Moyen-Orient.

Le Brent prend 1,09% à 91,48 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 1,41% à 86,97 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 1ER SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 06h00 Ventes au détail juillet

- sur un mois +0,4% -0,7%

- sur un an +0,6% +0,0%

FR 07h50 Indice PMI manufacturier août +51,5 +51,5*

(final)

DE 07h55 Indice PMI manufacturier août +54,1 +54,1*

(final)

ZE 08h00 Indice PMI manufacturier août +52,8 +52,8*

(final)

ZE 09h00 Inflation sur un août +3,3% +2,9%

an(préliminaire)

ZE 09h00 Taux de chômage juillet +6,3% +6,3%

US 14h00 Indice PMI ​manufacturier août +55,2 +55,6*

(final)

* première estimation

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)