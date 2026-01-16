L'Europe vue dans le rouge pour finir une semaine chargée

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Mara Vilcu

Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge vendredi à l'ouverture, pour finir une semaine marquée mouvementée sur le plan géopolitique et marquée par le début de la saison de résultats financiers aux Etats-Unis, alors que l'essor de l'intelligence artificielle (IA) retrouve son élan.

D'après ‍les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,25% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,32% pour le Dax à Francfort, de 0,06% pour le FTSE à Londres et de 0,31% pour l'EuroStoxx 50.

Les Etats-Unis et Taïwan ont conclu un accord commercial qui va permettre de "relocaliser massivement" le secteur américain des semiconducteurs, a déclaré jeudi le département ‌américain du Commerce, annonçant également que les droits de douane prélevés sur les produits taïwanais seraient plafonnés à un taux de 15%.

Jeudi aussi, TSMC a fait état d'un bond de 35% de son bénéfice au quatrième trimestre, atteignant ainsi un niveau record qui a largement dépassé les prévisions.

"Nous savons qu'il subsiste des doutes quant aux dépenses ​d'investissement et à l'IA en général, et je pense que le rapport publié hier par TSMC, qui est assez solide et optimiste, a certainement donné un coup de ⁠pouce bien nécessaire aux entreprises spécialisées dans l'IA qui ont connu des difficultés à Wall Street ces derniers mois", estime Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.

"Je ne dirais pas que cela les a galvanisées ou fait grimper en flèche, mais cela a certainement apporté une assurance bien nécessaire, ⁠à savoir que tout reste sur la bonne voie", selon lui.

Par ‍ailleurs, Donald Trump a reçu jeudi à la Maison blanche la cheffe de file de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado, une ⁠rencontre qui pourrait peser dans la façon dont le président américain conçoit l'avenir politique du Venezuela, qu'il entend redessiner, après que Washington a mené ce mois-ci des frappes contre Caracas pour capturer le président Nicolas Maduro.

En ce qui concerne les données économiques, les investisseurs attendent la publication des chiffres sur les prix à la consommation IPCH en Allemagne à 07h00 GMT. Aux Etats-Unis, ​les marchés vont surveiller les données sur la production industrielle, qui sont attendues à 14h15 GMT.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, rebondissant après deux séances dans le rouge, grâce notamment aux gains de Morgan Stanley et Goldman Sachs à la suite de la publication de résultats trimestriels solides, tandis que le secteur ⁠technologique a grimpé dans le sillage de TSMC.

L'indice Dow Jones a gagné 0,60%, ou 292,81 points, à 49.442,44 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 17,87 points, soit ​0,26%, à 6.944,47 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 58,27 points (0,25%) à 23.530,02 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo ​recule, les investisseurs marquant une pause après ​une reprise alimentée par les espoirs d'une relance budgétaire accrue.

Les actions chinoises reculent légèrement vendredi, s'acheminant vers une fin de semaine légèrement négative après quatre semaines consécutives de hausse, les régulateurs ​ayant resserré les règles relatives au financement sur marge.

L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale ⁠abandonne 0,49%, le SSE Composite de Shanghaï 0,32%.

TAUX

Les rendements américains évoluent peu vendredi.

Le rendement des Treasuries à dix ans prend 0,8 point de base à 4,1676%. Le deux ans abandonne 0,3 point de base à 3,5609%.

CHANGES

Le yen s'est redressé vendredi face au dollar après que la ministre japonaise des Finances a évoqué la possibilité d'une intervention conjointe avec les États-Unis pour défendre la devise nationale en difficulté.

Le yen japonais avance de 0,18% pour atteindre 158,36 yens pour un dollar américain.

La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré qu'elle "n'excluait aucune option" pour contrer la faiblesse du ‌yen, qui a atteint son plus bas niveau depuis un an et demi en début de semaine.

Le billet vert était toujours en passe d'enregistrer une troisième semaine de hausse, des données économiques américaines positives ayant repoussé les anticipations de baisse des taux par la Réserve fédérale américaine (Fed).

Le dollar gagne 0,01% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,01% à 1,1607 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole chutent vendredi, les craintes liées aux risques d'approvisionnement s'étant apaisées après que la probabilité d'une frappe américaine contre l'Iran ait diminué.

Le Brent abandonne 0,28% à 63,58 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,22% à 59,06 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 16 JANVIER:

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 07h00 Prix à la consommation décembre +0,2% +0,2%

IPCH(définitif)

- sur un an +2,0% +2,0%

USA 14h15 Production industrielle décembre +0,1% +0,2%

- ‌sur un an n.d. +2,52%

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)