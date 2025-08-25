L'Europe vue dans le rouge après le symposium à Jackson Hole

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Mara Vilcu

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi, reprenant leur souffle après les gains enregistrés lors de la séance de vendredi après le discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), à Jackson Hole, qui a aidé à renforcer les anticipations d'une baisse des taux en septembre aux Etats-Unis.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,19% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une ouverture en baisse de 0,31% pour le Dax à Francfort et de 0,3% pour le Stoxx 600. La Bourse de Londres est fermée aujourd'hui en raison d'un jour férié.

En ce début de semaine, les marchés reprennent leur souffle après que vendredi, le président de la Fed, Jerome Powell, a évoqué une possible baisse des taux lors de la réunion de la banque centrale de septembre, sans avoir pris d'engagement ferme, reconnaissant les risques croissants pour le marché du travail tout en affirmant que la possibilité d'une inflation plus élevée persistait.

"Cette nouvelle renforce notre opinion selon laquelle la Fed assouplira sa politique monétaire en réponse à l'affaiblissement de la demande de travail et que le risque pesant sur nos prévisions d'un ralentissement significatif de la croissance mondiale au cours du trimestre est orienté à la hausse", estime Bruce Kasman, responsable mondial de la recherche économique chez JPMorgan.

Le président de la Fed de New York, John Williams, doit s'exprimer plus tard dans la journée de lundi, et les marchés seront attentifs à ses propos pour savoir s'il partage la vision de Jerome Powell en matière de politique monétaire.

Par ailleurs, les investisseurs vont surveiller vendredi la publication des chiffres de l'inflation PCE aux États-Unis, qui devraient montrer une inflation sous-jacente atteignant son plus haut niveau depuis fin 2023, à 2,9%.

En ce qui concerne les résultats financiers, tous les regards se tournent vers Nvidia qui publiera mercredi ses résultats trimestriels, après le mouvement de vente qui a touché les grandes valeurs technologiques américaines la semaine dernière.

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini vendredi en nette hausse, l'indice Dow Jones terminant à un record de clôture, après le discours du président de la Réserve fédérale Jerome Powell au symposium de Jackson Hole, qui a renforcé les anticipations de baisse des taux d'intérêt en septembre aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 1,89%, ou 846,24 points, à 45.631,74 points.Le Standard & Poor's 500, plus large et principale référence des investisseurs, a pris 96,74 points, soit 1,52% à 6.466,91 points.Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a avancé de son côté de 396,22 points, soit 1,88% à 21.496,535 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo est en hausse de 0,33%, tirée par les valeurs technologiques, le marché intérieur réagissant à l'optimisme suscité par un assouplissement de la politique monétaire aux États-Unis.

Les actions chinoises et hongkongaises progressent lundi, tirées par les secteurs des terres rares et de l'immobilier.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,87% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 1,35%.

La Bourse de Hong Kong gagne 2,08%.

CHANGES / TAUX

Le dollar est en petite hausse lundi et tente de se redresser après avoir atteint son plus bas niveau en quatre semaines face à l'euro, après le discours du président de la Fed, qui a fait chuter la devise américaine de plus de 1%.

Le dollar gagne 0,17% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,12% à 1,1701 dollar.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans avance de 1,1 point de base à 4,2692%, après avoir chuté de huit points de base vendredi à la suite du discours de Jerome Powell.

PÉTROLE

Les prix du pétrole sont en hausse après que l'Ukraine a intensifié ses attaques contre des sites énergétiques en Russie, alimentant les craintes d'une interruption de l'approvisionnement en pétrole russe, tandis que les anticipations d'une baisse des taux d'intérêt américains ont soutenu les perspectives de croissance mondiale et la demande de carburant.

Le Brent avance de 0,09% à 67,79 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,11% à 63,73 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 25 AOUT :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 08h00 Indice Ifo du moral des août 88,5 88,6

entrepreneurs

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault)