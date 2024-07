L’Europe voit rouge, le secteur du luxe pénalisé par LVMH

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé la séance dans le rouge, après la publication d’une nouvelle salve de résultats d'entreprises. Le secteur du luxe a particulièrement souffert de la contre-performance semestrielle de LVMH. Sa baisse a touché de plein fouet le CAC 40, qui a perdu 1,12% à 7513,73 points. L’Eurostoxx 50 a cédé 1,16% à 7859,82 points. Aux Etats-Unis, la tendance est similaire. Le Dow Jones se replie de 0,86% vers 17h30.

Très attendus les résultats de Alphabet et de Tesla sont sanctionnés par les investisseurs. Les perspectives de marge du premier inquiètent et les profits du second ont chuté plus qu'anticipé.

La séance de mercredi a été marquée par la publication des différents indices PMI Composite par S&P Global. En zone euro, cet indice est ressorti inférieur aux attentes en juillet : à 50,1 contre un consensus de 51,1. Il était de 50,9 en juin.

Commentant les chiffres PMI de la zone euro au mois de juillet 2024, Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, estime que " les principaux indicateurs ont été positifs, laissant entrevoir une reprise dans la région. L'incertitude liée à la situation politique en France pèse probablement maintenant sur le sentiment et, par conséquent, sur les enquêtes PMI. La baisse est également due à la faiblesse des nouvelles commandes dans l'industrie manufacturière, ce qui laisse présager une nouvelle perte de vitesse dans les mois à venir ".

En France, le PMI composite s'est redressé plus que prévu sur ce même mois. Il passe de 48,2 en juin à 49,5 en juillet contre un consensus de 48,9. Cet indice continue de signaler un repli de l'activité du secteur privé français, le taux de contraction n'étant toutefois que marginal.

Aux Etats-Unis, l'indice PMI Composite est ressorti à 55 en juillet contre 54,8 en juin. Dans le détail, le PMI manufacturier a déçu à l'inverse du PMI des services sur ce même mois.

Aux Etats-Unis d'ailleurs, les investisseurs attendent les données du PIB au deuxième trimestre et celles sur l'inflation PCE pour le mois de juin. Ces deux statistiques vont être publiées respectivement jeudi et vendredi. Il s'agit de deux indicateurs majeurs pour la trajectoire des taux directeurs du pays.

Côté valeurs, le compartiment du luxe a pesé sur les marchés, après l'annonce des résultats inférieurs aux attentes par LVMH. Cette performance décevante intervient après les avertissements de plusieurs groupes de luxe les jours précédents (Hugo Boss, Richemont, Burberry) et avant la publication ce soir des résultats de Kering et celle d'Hermès demain.

En revanche, Dassault Aviation a enregistré l'une des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 grâce à un nouveau record de son carnet de commandes et une hausse de sa trésorerie au premier semestre 2024.

En outre, BNP Paribas a été la première banque française à dévoiler ses comptes trimestriels. L'action a reculé : ses profits ont dépassé les attentes grâce au courtage actions alors que la performance de la banque de détail en France a déçu.