L'Europe vise l'autonomie stratégique
information fournie par Amundi 23/02/2026 à 11:31

AMUNDI

Dynamique stable de la production industrielle américaine, signes d'essoufflement de l'inflation britannique, un PIB japonais qui déçoit… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Depuis le début de l'année, plusieurs réunions successives de l'Union européenne (UE), dont récemment la Conférence sur la sécurité de Munich et un sommet informel de l'UE, ont mis en avant le nouveau paradigme de sécurité axé sur l'autonomie stratégique.

Les priorités comprennent une meilleure coordination des politiques de sécurité, le retour de l'UE au premier plan dans les secteurs clés de l'innovation, la réduction de la vulnérabilité énergétique, la sécurisation des matières premières essentielles et le renforcement de la stabilité financière. La mise en œuvre de ce programme nécessite l'ensemble des outils politiques disponibles, de la politique industrielle aux mesures de relance budgétaire. Les investisseurs en prennent conscience et la surperformance de l'indice des valeurs de défense pourrait en être un signe avant-coureur.

Le nouveau cadre de liquidité de la Banque centrale européenne (BCE), annoncé par Christine Lagarde lors de la conférence de Munich, marque la volonté de considérer la liquidité en euros comme un élément de l'architecture géopolitique européenne. Des actifs européens plus liquides renforceraient la stabilité financière, la résilience et le rôle international de l'euro. Si elles sont mises en œuvre, ces mesures devraient aider l'Europe à déployer son potentiel économique.

(...)

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :

1 commentaire

  • 11:47

    il faudrait surtout que les allemands arrêtent de jouer solo... Pour continuer à vendre "das auto", ils sont prêts à toutes les compromissions !

Signaler le commentaire

