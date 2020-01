L' Europe va avoir son premier ETF sur le cannabis

(NEWSManagers.com) - La société de gestion canadienne Purpose Investments va lancer le premier ETF en Europe sur le cannabis thérapeutique, The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF. Pour ce faire, elle s' est appuyée sur HANetf, qui se définit comme une plate-forme européenne d' ETF en marque blanche, et qui aide les acteurs étrangers à s' implanter sur le marché européen des ETF.

Le nouvel ETF sera coté la semaine prochaine (du 13 janvier) sur Deutsche Boerse. Domicilié en Irlande, ce fonds Ucits sera aussi commercialisé au Royaume-Uni et en Italie.

Purpose Investments, qui gère 8 milliards de dollars canadiens, a déjà lancé un fonds sur le cannabis au Canada en 2017, le Purpose Marijuana Opportunities Fund, et connaît donc bien le secteur.

The Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF offrira une exposition ciblée au secteur du cannabis thérapeutique. Il répliquera l' indice Medical Cannabis and Wellness Equity fourni par Solactive, qui comprend des entreprises cotées menant des activités légales dans le cannabis thérapeutique ainsi que dans le chanvre et le cannabidiol. Le fonds affiche des frais de 80 points de base.

"Le cannabis thérapeutique et le cannabidiol, qui sont utilisés pour soigner des maladies comme le cancer, l' épilepsie et les douleurs chroniques, sont désormais légaux dans une quarantaine de pays et d' autres pays devraient suivre. En Europe, 28 pays ont désormais adopté une législation sur le cannabis thérapeutique", indique un communiqué de HANetf.

En 2018, le marché mondial du cannabis thérapeutique était de 13,4 milliards de dollars. Les experts pensent que le marché devrait atteindre 148 milliards de dollars d' ici à 2026, indique le communiqué, citant une étude de Reports and Data.