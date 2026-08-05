L'Europe tourne autour de l'équilibre

Les marchés actions européens évoluent très proches de l'équilibre, soutenus par de légers signes d'apaisement au Moyen-Orient. Après avoir enregistré la veille un double record historique (8 669,69 points en séance et à 8 666,63 points en clôture), le CAC 40 a touché un plus haut historique à 8 694 points quelques minutes après l'ouverture. Vers 12h, l'indice phare parisien cède 0,06% à 8 661,33 points mais pourrait enchaîner une cinquième séance consécutive de hausse. De son côté, le DAX a aussi franchi un sommet historique à 26 403,81 points en cours de séance. Il avance désormais de 0,03% à 26 209,69 points.

Sur le front géopolitique, l'optimisme est alimenté par les déclarations de l'exécutif américain. Lors d'un entretien accordé à Fox News depuis la Californie, Donald Trump s'est montré rassurant tout en maintenant la pression : "Le détroit d'Ormuz ouvrirait très bientôt, ou alors les Iraniens seront frappés très fort". "Nous avons de très bonnes discussions", a affirmé le président américain assurant que l'Iran voulait passer un accord. "J'ai le temps", a t-il déclaré aussi au sujet de ce conflit qui dure depuis plus de cinq mois.

Les propos du chef de l'Etat américain corroborent les déclarations de Scott Bessent. Interrogé par la chaîne CNBC, le ministre américain des Finances a affirmé mardi que Washington est "en discussions avec les Iraniens, et a évoqué "une chance de parvenir aujourd'hui ou demain à un accord visant à rouvrir le détroit d'Ormuz et tendre vers une normalisation".

Selon le site Axios qui s'appuie sur des sources régionales, "un accord temporaire de 60 jours est en discussion entre l'Iran et le sultanat d'Oman pour organiser le passage dans le détroit."

Néanmoins, la prudence reste de mise. Le ministère iranien des Affaires étrangères a démenti toutes négociations en cours avec Washington, précisant échanger de manière exclusive avec Oman au sujet de la sécurité du passage maritime.

Dans ce climat d'incertitude quant à l'issue des pourparlers, les prix du pétrole rebondissent. Le Brent s'adjuge 2,53%, repassant au-dessus de la barre des 80 dollars: 80,67. Le WTI progresse de 1,75% à 76,37 USD.

Novo Nordisk et Infineon reculent

Outre les développements géopolitiques au Moyen-Orient, les investisseurs ont pris connaissance d'une nouvelle série de résultats d'entreprises.

Novo Nordisk recule de 5,03% en dépit des résultats plutôt bons au 2e trimestre et du relèvement de certains objectifs financiers annuels. Le laboratoire danois a enregistré un bénéfice d'exploitation ajusté de 33,389 milliards de couronnes danoises, en hausse de 11% à taux de change constants. Les revenus ont progressé de 7% à 78,44 MDKK. Le groupe table désormais sur une croissance annuelle de ses ventes ajustées entre -6 et 0%, à taux de change équivalents contre une fourchette antérieur entre -12 et -4%. De son côté, la croissance du bénéfice d'exploitation est également attendue entre -6 et 0%, contre -12 à -4% précédemment.

Infineon (-4,25%) se replie aussi, bien que le fabricant de semi-conducteurs a annoncé le relèvement de sa prévision annuelle de free cash-flow ajusté à environ 1,85 MdEUR (contre 1,65 MdEUR auparavant). Au 3e trimestre comptable, le groupe allemand a publié des solides résultats. Son BPA ajusté a crû de 19% sur un an à 0,44 EUR. En croissance de 13% sur un an à 4 172 MEUR, son chiffre d'affaires a atteint un niveau record et "poursuit sa trajectoire de croissance", selon le CEO Jochen Hanebeck.

Siemens Energy avait progressé en début de séance de 5% à la faveur de résultats records au 3e trimestre fiscal. Le titre recule désormais de 1,21%. Le groupe a dépassé les attentes grâce au boom des centres de données liés à l'IA et à une forte demande en provenance du Moyen-Orient La société a enregistré un chiffre d'affaires de 11,447 MdsEUR contre 9,745 MdsEUR un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 1,083 MdsEUR contre 615 MEUR l'année précédente.

A l'inverse, Fresenius gagne près de 6%, profitant d'un relèvement de ses prévisions de BPA, à l'occasion de la publication de ses résultats du 2e trimestre 2026. Le groupe allemand de santé vise désormais une croissance de 10% à 15% de son BPA coeur à taux de change constants, contre une fourchette de 5% à 10% auparavant.

Distributeur britannique de mode Next PLC ( 6%) occupe la place de leader du FTSE 100 à Londres grâce à un relèvement de ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 2027, après des ventes trimestrielles supérieures aux attentes. Cette révision à la hausse des objectifs témoigne d'une demande plus robuste que prévu chez le consommateur britannique.

Glencore ( 3,15%) enregistre ce mercredi l'une des plus fortes hausses du FTSE 100. L'entreprise anglo-suisse de négoce, courtage et d'extraction de matières premières a publié une performance opérationnelle et financière très solide au 1er semestre 2026, surpassant les attentes du marché malgré les fortes tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Indices PMI : reprise en zone euro, déception en France

Sur le front des statistiques, la publication des indices PMI traduit une dynamique contrastée. Dans la zone euro, l'indice PMI composite S&P Global a renoué avec la croissance en juillet pour s'établir à 52,0 repassant la barre des 50,0 pour la première fois depuis mars et signant sa plus forte progression depuis huit mois.

En Allemagne, la reprise se confirme : le PMI services remonte à 49,8 (dépassant le consensus de 49,6), tandis que le PMI composite ressort à 51,3.

En revanche, la déception vient de la France où le PMI services, bien qu'en hausse à 49,6 contre 46,8 en juin, manque les attentes des analystes (49,8) et reste en territoire de contraction.

Sur le marché des changes, l'euro grappille 0,09% à 1,1540 USD.