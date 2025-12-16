L'Europe termine en repli après l'emploi américain

(AOF) - Les bourses européennes ont terminé cette deuxième séance de la semaine en repli après la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain. Si le CAC 40 n’a cédé que 0,23%, à 8 106,16 points, le DAX 40 a perdu 0,59%, à 24 087,33 points, et l’EuroStoxx 50 s’est affaissé de 0,48%, à 5 725,11 points. En Allemagne, l'activité manufacturière s'est dégradée en novembre mais l'indice ZEX du sentiment économique est ressorti meilleur qu'annoncé. Les chiffres définitifs de l'inflation en novembre en zone euro seront connus demain.

En Europe, Havas a reculé de 0,08%, à 15,58 euros. Coté à la Bourse d'Amsterdam depuis le 16 décembre 2024 et la scission du groupe Vivendi en quatre entités, le groupe de communication a annoncé hier soir l'acquisition de Digizik, société belge fondée en 2011 et spécialisée dans le domaine de l'entertainment marketing. Les termes financiers du rachat n'ont pas été dévoilés. Havas concrétise ainsi l'implantation du réseau Havas Play outre-Quiévrain.

A Paris, Stellantis n'a finalement grappillé que 0,16%, à 10,116 euros. En début de séance, le titre était particulièrement entouré avec la perspective d'un assouplissement des règles en Europe. La décision d'une révision de l'objectif de réduction des émissions de CO2 devrait être annoncée prochainement avant de passer devant le Parlement européen.

Virbac a grimpé de 2,07%, à 345 euros, après avoir annoncé l'acquisition, auprès de Norbrook, d'un médicament innovant pour stabiliser l'hyperthyroïdie féline. Le laboratoire dédié à la santé animale a dépensé 100 millions de livres sterling, soit environ 114 millions d'euros, pour cette acquisition. Virbac sera chargé de distribuer ce traitement au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Etats-Unis. Pour l'Europe, la distribution restera gérée par Boehringer Ingelheim et Elanco (en Allemagne), avant d'être progressivement reprise par Virbac.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, selon des données préliminaires, l’activité dans le secteur privé a fait moins bien que prévu. Attendu en accélération de 50,4 à 50,6 points, l’indice qui la mesure s’est finalement installé 50,1 points, au plus bas depuis deux mois. Dans le détail, c’est l’activité dans le secteur des services qui a pesé avec une statistique qui est passée de 51,4 à 50,2 points, contre des prévisions à 51,5 points, soit un plus bas de deux mois. De son côté, l’activité manufacturière a fait mieux que prévu en passant de 47,8 à 50,6 points, renouant ainsi avec la croissance.

En Allemagne, l’indice ZEW du sentiment économique s’est nettement redressé alors qu’un léger repli était redouté. En décembre, l’indicateur est ainsi passé de 38,5 à 45,8 points, contre des attentes à 38,4 points. Il s’agit de son plus haut niveau depuis juillet 2025.

En Allemagne toujours, l'activité dans le secteur privé a fait moins bien que prévu selon des données préliminaires de S&P Global pour le mois de décembre. L'indice Composite est ainsi passé de 52,4 à 51,5 points, au plus bas depuis 4 mois. Dans le détail, l'indice mesurant le niveau de l'activité manufacturière s'est également dégradé en passant de 48,2 à 47,7 points, au plus bas depuis 10 mois. Les analystes tablaient sur une amélioration à 48,9 points. Même constat pour le secteur des services avec une statistique qui a reculé de 53,1 à 52,6 points, un niveau inédit depuis 3 mois.

Dans la zone euro, l’indice PMI Composite de S&P Global s’est installé à 51,9 points en décembre selon des données préliminaires, contre 52,8 points un mois plus tôt. Il touche ainsi un plus bas depuis 3 mois. Dans le détail, dans le secteur des services, l’indicateur est passé de 53,6 à 52,6 points, un plus bas depuis 3 mois également. En ce qui concerne l’activité manufacturière, elle s’est également dégradée en accélérant sa décroissance. L’indice la mesurant est à 49,2 points, un niveau inédit en 8 mois, contre 49,6 points en novembre.

Aux Etats-Unis, le PMI Composite ressort à 53 en décembre contre un consensus de 53,9 et après 54,2 en novembre. Ce dernier résultat est le plus faible depuis juin, mais continue d'indiquer une croissance économique robuste. L'activité commerciale aux États-Unis a continué de s'étendre en décembre, selon les premières données de l'indice PMI "flash". Cependant, le rythme de croissance est tombé à son niveau le plus faible depuis juin, accompagné de la plus petite augmentation des nouvelles commandes enregistrée depuis 20 mois.

Selon le rapport mensuel sur l’emploi américain, au mois de novembre, l’économie des Etats-Unis a créé 64 000 postes, soit bien plus que les 50 000 attendus. Au mois d'octobre, 108 000 emplois avaient été créés. En parallèle, en rythme mensuel, le salaire horaire moyen n’a progressé que de 0,1% en novembre, soit un ralentissement par rapport à la hausse de 0,2% observée en octobre. Il est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur une progression de 0,3%. Enfin, le taux de chômage a augmenté de 0,2 point en novembre, à 4,6%.

En rythme mensuel, les ventes au détail sont restées stables en octobre aux Etats-Unis, contre un consensus de +0,1%, après une hausse de 0,1% en septembre.

Sur le marché des devises, l'euro progresse (+0,14%) face au billet vert et se négocie contre 1,1770 dollar.