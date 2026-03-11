L'Europe termine en baisse, l'annonce de l'AIE n'apaise pas les craintes

* En Europe, le CAC 40 perd 0,19% et le Stoxx 600 0,83%

* Wall Street sans direction à mi-séance

* Les cours du pétrole prennent près de 5%

par Coralie Lamarque et Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en baisse mercredi, la guerre au Moyen-Orient continuant de peser sur le moral des investisseurs malgré l'annonce par l'Agence internationale de l'énergie (AIE) d'un déblocage record de réserves de pétrole.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 0,19% à 8.041,81 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a reculé de 1,59% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE a cédé 0,56%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a fini en baisse de 1,01%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 a reculé de 0,57% et le Stoxx 600 .STOXX a abandonné 0,83%.

L'AIE a proposé mercredi le déblocage de 400 millions de barils de brut puisés dans les réserves stratégiques de ses pays membres pour contenir la hausse des prix du pétrole provoquée par le conflit au Moyen-Orient.

Ce volume représente plus du double des 182 millions de barils débloqués en 2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La hausse du cours du pétrole se poursuit toutefois, les analystes déclarant que la proposition était insuffisante pour apaiser les craintes, tandis que de nouvelles attaques contre des navires dans le détroit d'Ormuz menacent d'aggraver les perturbations d'approvisionnement.

Le Brent prend 4,7% à 91,95 dollars le baril LCOc1 , tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) augmente de 4,7% à 87,25 dollars

CLc1 .

"Même une résolution rapide impliquerait probablement encore plusieurs semaines de perturbations pour les marchés énergétiques", ont écrit les analystes de Morgan Stanley dans une note.

Le président américain a réitéré mercredi que la guerre prendrait "bientôt" fin, tandis que le commandement militaire iranien a déclaré que le baril de pétrole pourrait "atteindre 200 dollars".

Les perspectives d'inflation continuent de préoccuper les investisseurs des deux côtés de l'Atlantique, la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE) devant toutes deux tenir leur réunion de politique monétaire respective la semaine prochaine.

VALEURS

À Paris, le groupe de services de nettoyage Elis ELIS.PA a gagné 3,19% après ses résultats et prévisions.

Lanterne rouge de l’indice SBF 120, l’action Eurazeo EURA.PA a chuté de plus de 11%, touchant son plus bas niveau depuis novembre 2020. Alexandre Desprez, analyste d’Alphavalue, a signalé dans une note la forte baisse de la valeur des actifs au quatrième trimestre.

Le groupe audiovisuel français Canal+ CAN.L , coté à Londres, a plongé de 23,49%, ses perspectives 2026, notamment pour sa filiale MultiChoice acquise l'année dernière, ayant déçu les investisseurs.

Le groupe allemand Rheinmetall RHMG.DE a perdu 8,02% après avoir annoncé des perspectives moins optimistes que prévu en matière de marge bénéficiaire et de flux de trésorerie disponible.

À WALL STREET

La Bourse de New York évolue en ordre dispersé ce mercredi, prudente face aux craintes inflationnistes suscitées par la guerre.

À l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI perd 0,83%, le Standard & Poor's 500 .SPX 0,23% et le Nasdaq Composite .IXIC reste inchangé.

Oracle ORCL.N grimpe de 9,51% et soutient les valeurs technologiques, le géant américain des services cloud ayant prédit que l'essor des centres de données IA allait propulser son chiffre d’affaires au-delà des estimations jusqu'en 2027.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté en ligne avec les attentes en février, les prix de l'essence ayant progressé dans la perspective d'une escalade du conflit au Moyen-Orient, qui s'est finalement produite et qui pourrait entraîner une nouvelle hausse de l'inflation en mars.

"Comme nous savons que le pétrole aura un impact négatif sur les prix à la consommation, rien dans ce rapport ne me permet de changer d'avis et d'être plus optimiste quant à l'inflation. Elle augmente, et la question est de savoir de combien et pendant combien de temps", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

En Allemagne, l'inflation a légèrement ralenti en février sur un an à 2,0%, a annoncé mercredi l'Office fédéral de la statistique, confirmant les données préliminaires publiées le mois dernier (+2,0%).

L'institut de recherche économique DIW a par ailleurs dit mercredi que la hausse des prix de l'énergie due au conflit au Moyen-Orient et aux politiques commerciales "erratiques" des États-Unis ne devrait freiner que légèrement la reprise économique allemande cette année.

TAUX

La hausse des prix du pétrole continue d’attiser les craintes inflationnistes et pousse encore les rendements obligataires à la hausse.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR est en hausse de 7,8 points de base à 4,2140%. Le deux ans US2YT=RR progresse de 7,1 points de base à 3,6402%.

Si les données sur l'inflation du mois de février n’ont pas surpris, les événements géopolitiques laissent présager une nouvelle hausse des prix en mars, ce qui contribue à la prudence des investisseurs à l’approche de la réunion de politique monétaire de la Fed la semaine prochaine.

"La principale inquiétude sur l’inflation tient à ce qui n’apparaît pas encore dans ce rapport : les prix du pétrole ont grimpé d’environ 30% ce mois-ci et de plus de 50% depuis le début de l’année", souligne Bret Kenwell, analyste des marchés américains pour eToro.

En Europe, les rendements obligataires ont également progressé mercredi. Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a terminé en progression de 6,8 points de base à 2,9313%. Le deux ans DE10YT=RR a clos en hausse de 12,0 points de base à 2,3935%.

CHANGES

Le dollar regagne du terrain après la publication des données sur l'inflation, car la perspective d'une hausse des prix continue d'inquiéter les investisseurs.

Le dollar gagne 0,4% face à un panier de devises de référence .DXY .

L'euro perd 0,33% à 1,1572 dollar EUR= .

(Rédigé par Coralie Lamarque et Diana Mandiá)