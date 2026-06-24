L'Europe tente un rebond après les craintes sur l'IA

Les principales Bourses européennes sont en ordre dispersé en début de séance mercredi, tentant un rebond au lendemain de la vague de ventes généralisée sur la technologie liée aux craintes sur l'IA, tout en surveillant les orientations des banques centrales.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,23% à 8.360,13 points vers 07h15 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,54%, tandis qu'à Londres, le FTSE 100 .FTSE grignote 0,01%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E recule de 0,13%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,04% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,04%.

Les Bourses s'approchent d'un rebond à la suite de la vague de ventes généralisée sur les valeurs technologiques qui a tiré vers le bas la veille les indices à travers le monde.

Ces craintes liées aux dépenses dans l'intelligence artificielle (IA) s'accompagnent du risque d'orientations plus restrictives de la part des banques centrales, appelant les investisseurs à rester prudents.

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré mercredi que la banque centrale devait examiner attentivement l'impact que pourraient avoir sur le système financier du pays les événements au Moyen-Orient, la rentabilité des investissements liés à l'intelligence artificielle et les activités non bancaires à l'étranger.

Le chef économiste de la BCE, Philip Lane, a également déclaré mardi que l'inflation dans la zone euro pourrait rester supérieure à l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE) jusqu'en 2027, et ce même si la paix au Moyen-Orient se maintenait.

Aux valeurs, le compartiment de l'aéronautique .SXPARO et de la défense affiche la pire performance sectorielle, perdant 1,1%.

En parallèle, KNDS a annoncé mercredi son intention de procéder à une introduction en Bourse (IPO), le groupe de défense franco-allemand indiquant envisager une cotation sur Euronext Paris et à la Bourse de Francfort.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|