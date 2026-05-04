L'Europe temporise
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 11:48
Au niveau du conflit au Moyen-Orient, le président des Etats-Unis a annoncé son souhait de vouloir débloquer les navires coincés dans le détroit d'Ormuz tout en évoquant des discussions "très positives" avec l'Iran. De son côté, la République islamique a indiqué que "toute intervention américaine dans le nouveau régime maritime du détroit d'Ormuz sera considérée comme une violation du cessez-le-feu".
Dans ces conditions, les cours de l'or noir reculent, mais restent sur des niveaux élevés, ce qui fait toujours craindre une pression inflationniste et pourrait obliger les banques centrales à être plus restrictives. D'ailleurs, selon Peter Kazimir, membre de la BCE, une hausse des taux de la Banque centrale européenne est "quasi-inévitable" au mois de juin.
A New York, le WTI cède 2,07%, à 103,24 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord abandonne 3,83%, à 109,72 dollars.
Quelques statistiques à surveiller...
En ce qui concerne la macro-économie, l'indice PMI manufacturier français a progressé, comme prévu, en avril pour s'installer à 52,8 points, son plus haut niveau depuis mai 2022.
En Allemagne, ce même indicateur a reculé un peu moins que redouté en passant de 52,2 à 51,4 points, là où les analystes tablaient sur un repli à 51,2 points.
Enfin, dans la zone euro, il a augmenté de 51,6 à 52,2 points, comme prévu. Il atteint ainsi un niveau inédit depuis 47 mois, signalant un renforcement de la croissance dans le secteur.
Les investisseurs surveilleront cet après-midi aux Etats-Unis les commandes à l'industrie de mars.
En attendant, sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable face au billet vert (-0,04%) et s'échange contre 1,1722 dollar.
... et des communiqués d'entreprises
En France, Soitec signe la meilleure performance du SBF 120 et flambe de 15,64%, portant sa hausse depuis le début de l'année à près de 530%. Le titre profite d'une note de Deutsche Bank dans laquelle les analystes ont confirmé leur recommandation à l'achat, en portant leur cible de cours de 70 à 150 euros.
En Allemagne, le DAX 40 est freiné par le repli des valeurs du secteur automobile. Toutes sont affectées par une annonce de Donald Trump qui souhaite relever les taxes douanières sur les importations de véhicules et camions de l'Union européenne vers les Etats-Unis de 15 à 25%, estimant que l'accord commercial entre les deux zones n'est pas respecté. Continental abandonne 4,14%, Volkswagen cède 1,02%, ou encore Mercedes-Benz qui recule de 1,65%.
Thyssenkrupp avance de 0,40%. La société a décidé d'interrompre, d'un commun accord, ses discussions avec Jindal sur la cession de son activité acier.
En Belgique, UCB recule de 0,95%, la société belge a annoncé un accord pour l'acquisition de Candid Therapeutics pour 2,2 milliards de dollars.
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,65% pour le Dow Jones .DJI , de 0,2% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,11% pour le Nasdaq .IXIC : * EBAY EBAY.O ... Lire la suite
-
Les dépenses d'investissement aux États-Unis soutiennent la croissance, les conditions de crédit dans la zone euro se resserrent, l'indice PMI chinois a dépassé les attentes… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. Les principales banques centrales ... Lire la suite
-
Les participants au Teknival près de Bourges quittent progressivement lundi matin le terrain militaire investi depuis vendredi, avec "8.000 personnes au maximum" encore présentes aux alentours de 10H00, a fait savoir la préfecture du Cher. Si certaines scènes ont ... Lire la suite
-
"Nous ne roulons pour personne!" : sur le départ, Villeroy de Galhau exhorte son successeur à "l'indépendance" et redit ses ambitions pour l'économie française
Le gouverneur de la Banque de France quittera ses fonctions début juin, après plus d'une décennie aux commandes de l'institution. "Je lui dirai que c'est une magnifique mission". Interrogé sur le message qu'il souhaitera transmettre à son successeur, le futur ex-gouverneur ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer