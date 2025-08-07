L'Europe sur de faibles variations, l'attentisme domine

Les principales Bourses européennes sont sur de faibles variations jeudi en matinée, la prudence l'emportant avec l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane américains, une nouvelle salve de résultats d'entreprises et une décision de politique monétaire attendue de la part de la Banque d'Angleterre (BoE).

À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 0,31% à 7.658,44 points vers 07h15 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,25%, tandis qu'à Francfort, le Dax .GDAXI grignote 0,06%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,37%, tandis que le FTSEurofirst 300 .FTEU3 recule de 0,05%. Le Stoxx 600

.STOXX gagne 0,26%, tiré essentiellement par la finance

.SXFP (+0,38%) et les ressources de base .SXPP (+0,22%).

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,04% pour le Dow Jones .DJI , de 0,23% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,24% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'une séance dans le vert marquée par un bond d'Apple, qui a annoncé un investissement supplémentaire de 100 milliards de dollars aux Etats-Unis.

Le président Donald Trump avait auparavant annoncé l'application de droits de douane d'environ 100% sur les semi-conducteurs importés, promettant des exemptions pour les entreprises qui s'engagent à produire aux Etats-Unis ou prévoyant de le faire. Le secteur technologique en Europe

.SX8P avance jeudi de 0,83% mais des groupes comme Infineon

IFXGn.DE et STMicro STMPA.PA perdent respectivement 1,37% et 1,12%.

En plus de l'annonce de ces nouvelles surtaxes, dont le calendrier de mise en oeuvre n'a pas été précisé, ce jeudi marque le début de la collecte des nouveaux droits de douane allant de 10% à 50% sur les produits en provenance de dizaines de partenaires commerciaux des Etats-Unis.

Sur le plan de la politique monétaire, la BoE publiera à 11h00 GMT sa décision et une nouvelle baisse d'un quart de point de son principal taux directeur est attendu par les marchés. Les inquiétudes persistantes sur l'inflation risquent cependant de diviser les responsables de la banque et d'assombrir les perspectives sur leurs prochaines décisions.

Côté entreprises, de nombreuses publications financières en Europe et aux Etats-Unis sont à l'agenda, à commencer par Rheinmetall RHMG.DE qui abandonne 4,96% après avoir publié jeudi un chiffre d'affaires légèrement inférieur aux attentes au titre du deuxième trimestre.

Henkel HNKG.DE prend 1,78%, le fabricant allemand de biens de consommation ayant relevé le bas de la fourchette de sa prévision de rentabilité annuelle en termes de ventes ajustées.

Allianz ALVG.DE avance de 3,52% après avoir fait état jeudi d'une hausse de 13% de son bénéfice net au deuxième trimestre, dépassant les attentes.

Deutsche Telekom DTEGn.DE chute de 5,27% après un bénéfice d'exploitation trimestriel conforme aux attentes.

Merck MRCG.DE abandonne 2,89%, le groupe allemand ayant relevé sa prévision de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année, hors effet des changes.

Ap Moller-Maersk MAERSKb.CO grimpe de 5,3%, le groupe de transport de conteneurs ayant publié un bénéfice d'exploitation trimestriel supérieur aux attentes et annoncé un relèvement de ses prévisions annuelles.

WPP WPP.L perd 4,75%, le groupe publicitaire britannique ayant confirmé son avertissement du mois dernier sur ses prévisions annuelles.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)