La Bourse de Paris toujours dans le rouge après la démission de Lecornu

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

La Bourse de Paris évolue en baisse au lendemain de la démission surprise du Premier ministre français Sébastien Lecornu, poussant les investisseurs à la prudence face à un nouvel épisode d'instabilité politique dans le pays.

Vers 10H00 heure de Paris, l'indice vedette CAC 40 perdait 0,44% soit 34,73 points pour s'établir à 7.937,05 points. La veille, le CAC 40 a terminé en baisse de 1,36% pour s'établir à 7.971,78 points.

"La France est empêtrée dans ses problèmes politiques et budgétaires", commente Neil Wilson, analyste chez Saxo Markets.

La crise politique s'enflamme mardi jusque dans le camp présidentiel et le chef de l'Etat français Emmanuel Macron, qui a demandé au Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu de poursuivre "d'ultimes négociations" pour tenter de composer une coalition, se trouve plus isolé que jamais.

Ces négociations de la dernière chance laissent planer la menace d'une dissolution de l'Assemblée nationale, voire d'une élection présidentielle anticipée. "Macron semble acculé", résume Neil Wilson.

La chute de l'éphémère gouvernement Lecornu lundi "a suivi des tentatives infructueuses de former une coalition stable et des critiques selon lesquelles son nouveau gouvernement ressemblait trop à l'ancien", commente Jim Reid, économiste de la Deutsche Bank.

"La démission a entraîné une réaction immédiate sur les actifs français", note Jim Reid, le taux d'intérêt de l'emprunt de la France à dix ans grimpant lundi jusqu'à 3,61% avant de terminer à 3,57%.

Mardi, il évoluait à 3,59% vers 10H00 à Paris.

"Les investisseurs perçoivent donc la France comme un (émetteur de dette souveraine) de plus en plus risqué par rapport à ses pairs, et l'écart France-Allemagne à 10 ans" a atteint lundi un plus haut depuis janvier, à 0,85 point de pourcentage, note M. Reid.

L'écart avec l'Allemagne se situait mardi vers 10H00 heure de Paris à 0,86 point de pourcentage.

Valneva dévisse

Le fabricant franco-autrichien de vaccins, Valneva, a annoncé lundi avoir revu à la baisse ses prévisions financières pour 2025, après la décision des autorités sanitaires américaines de suspendre la licence de son vaccin contre le chikungunya.

La société de biotechnologie prévoit désormais un chiffre d'affaires compris "entre 165 et 180 millions d'euros", contre 180 à 190 millions d'euros annoncés précédemment, et revoit aussi à la baisse ses investissements en R&D, désormais compris "entre 80 et 90 millions d'euros", contre 90 à 100 millions d'euros prévus auparavant, selon un communiqué.

En réaction, le titre de Valneva chutait de 7,72% à 4,49 euros vers 10H15 à Paris.

Euronext CAC40