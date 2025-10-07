Estimations de vendanges 2025 revues à la baisse, proches du faible volume de 2024

Des vignes à Saint-Etienne-de-Baïgorry, dans les Pyrénnées-Atlantiques, le 19 septembre 2025 ( AFP / Gaizka IROZ )

Les estimations de vendanges 2025 en France ont été revues à la baisse pour atteindre un volume comparable à celui déjà faible de 2024, du fait notamment de l'impact de la canicule du mois d'août, a indiqué mardi le ministère de l'Agriculture.

Selon les estimations établies au 1er octobre, la production viticole française en 2025 atteindrait 36 millions d’hectolitres, soit très en deçà de la production moyenne de ces cinq dernières années (-16%), indique le service de la statistique du ministère.

"Les vendanges, désormais presque achevées, confirment les conséquences défavorables de la canicule d’août sur le potentiel de production dans la plupart des bassins", note-t-il, alors que la production 2024 avait déjà été minée par les intempéries, que ce soit précipitations, sécheresse ou gel tardif.

Cette fois-ci, la canicule et la sécheresse d’août ont réduit le potentiel de production, accélérant la maturité des raisins tout en bloquant leur grossissement: le résultat a été des baies plus petites avec moins de jus. Les pluies de septembre, arrivées tardivement, n’ont pas permis de d'y remédier, explique le ministère.

Seule la production de vins AOP devrait progresser, de quelque 5% par rapport à 2024, portée par des hausses en Champagne, Bourgogne, Val de Loire, Corse et dans le Sud-Est. Mais elle reste de 11% inférieure à la moyenne de 2020-24.