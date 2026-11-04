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L'Europe stable après le camouflet électoral infligé à Trump
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 10:11

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Un trader travaille chez CMC Markets, dans la City de Londres

Un trader travaille chez CMC Markets, dans la City de Londres

Les principales Bourses européennes ont ouvert pratiquement stables mercredi, les ‌investisseurs étant dans l'analyse du raz-de-marée des démocrates au Congrès lors des élections de mi-mandat aux Etats-Unis qui se sont traduites par ​un camouflet sévère pour Donald Trump.

À Paris, le CAC 40 prend 0,33% à 8.046,87 points vers 08h15 GMT. À Londres, le FTSE 100 grignote 0,07% et à Francfort, le Dax est proche de l'équilibre.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,06% et le FTSEurofirst 300 de 0,04%. ​Le Stoxx 600 gagne 0,13%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,17% pour le Dow Jones, mais une hausse de 0,20% pour le Standard & Poor's 500 ​et une progression de 0,29% pour le Nasdaq au lendemain d'une ⁠séance déjà en ordre dispersé.

Les démocrates étaient en passe mardi, lors des élections de mi-mandat au Congrès américain, de s'emparer ‌de la majorité à la fois au Sénat et à la Chambre des représentants, grâce à des victoires dans de traditionnels bastions républicains, ce qui constitue un camouflet pour le président Donald Trump.

Les marchés financiers redoutent ​que cette vague bleue au Congrès américain ne ‌se traduise par une réglementation très stricte des centres de données et de l'intelligence artificielle (IA). Les ⁠analystes soulignent toutefois que l'adoption d'une telle réglementation sera difficile, Donald Trump s'étant engagé à faire usage de son droit de veto à tout projet de loi démocrate.

En outre, lorsque la majorité démocrate prendra le pouvoir au Congrès de manière effective début janvier, les analystes ⁠prévoient qu'elle lancera une série ‌d'enquêtes sur l'administration Trump, la guerre en Iran, les droits de douane, la politique d'immigration et de nombreuses ⁠autres décisions du président.

Pour JPMorgan, les dirigeants d'entreprises ayant des liens avec Donald Trump, notamment le secteur des mégacapitalisations technologiques, s'exposent à ‌un "risque d'enquête".

Dans le sillage des contrats à terme à Wall Street sur la "tech", les valeurs technologiques japonaises, taïwanaises et ⁠sud-coréennes ont accusé de fortes baisses. Le compartiment technologique sur le Stoxx 600 grappille cependant ⁠0,44%, malgré la baisse du dollar ‌américain et des rendements du bon du Trésor américain à dix ans.

Aux valeurs, de nombreuses publications financières d'entreprises animent par ailleurs les ​échanges.

Solvay recule après un Ebitda en deçà des attentes au troisième trimestre ‌en raison du conflit au Moyen-Orient, tandis que Viridien grimpe de près de 6% après ses résultats et M6 bondit de 5,53% à la faveur d'une solide ​croissance de son chiffre d'affaires consolidé trimestriel.

Novo Nordisk bondit de 6,07%, la laboratoire danois ayant relevé ses prévisions alors que son traitement anti-obésité Wegovy a dépassé les attentes au troisième trimestre.

Pandora, qui a également relevé ses objectifs 2026, soutenu par une amélioration de ⁠la demande sur ses principaux marchés, grimpe de 6,05%.

Marks & Spencer recule de 2,12%, le bénéfice du groupe restant en baisse sur deux ans, malgré un rebond au premier semestre.

Dans l'automobile, Continental (+5,41%) profite également du relèvement de ses prévisions 2026 avec l'activité pneumatiques, tandis que BMW (-0,03%) est pénalisé par un bénéfice en baisse au troisième trimestre.

Si les élections des "midterms" aux Etats-Unis écrasent l'actualité, des indicateurs économiques comme les PMI en Europe, l'inflation en zone euro, l'ISM des services et l'enquête ADP aux Etats-Unis seront également scrutés au fil de la séance.

(Rédigé ​par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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