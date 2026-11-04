Un trader travaille chez CMC Markets, dans la City de Londres

Les principales Bourses européennes ont ouvert pratiquement stables mercredi, les ‌investisseurs étant dans l'analyse du raz-de-marée des démocrates au Congrès lors des élections de mi-mandat aux Etats-Unis qui se sont traduites par ​un camouflet sévère pour Donald Trump.

À Paris, le CAC 40 prend 0,33% à 8.046,87 points vers 08h15 GMT. À Londres, le FTSE 100 grignote 0,07% et à Francfort, le Dax est proche de l'équilibre.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,06% et le FTSEurofirst 300 de 0,04%. ​Le Stoxx 600 gagne 0,13%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une baisse de 0,17% pour le Dow Jones, mais une hausse de 0,20% pour le Standard & Poor's 500 ​et une progression de 0,29% pour le Nasdaq au lendemain d'une ⁠séance déjà en ordre dispersé.

Les démocrates étaient en passe mardi, lors des élections de mi-mandat au Congrès américain, de s'emparer ‌de la majorité à la fois au Sénat et à la Chambre des représentants, grâce à des victoires dans de traditionnels bastions républicains, ce qui constitue un camouflet pour le président Donald Trump.

Les marchés financiers redoutent ​que cette vague bleue au Congrès américain ne ‌se traduise par une réglementation très stricte des centres de données et de l'intelligence artificielle (IA). Les ⁠analystes soulignent toutefois que l'adoption d'une telle réglementation sera difficile, Donald Trump s'étant engagé à faire usage de son droit de veto à tout projet de loi démocrate.

En outre, lorsque la majorité démocrate prendra le pouvoir au Congrès de manière effective début janvier, les analystes ⁠prévoient qu'elle lancera une série ‌d'enquêtes sur l'administration Trump, la guerre en Iran, les droits de douane, la politique d'immigration et de nombreuses ⁠autres décisions du président.

Pour JPMorgan, les dirigeants d'entreprises ayant des liens avec Donald Trump, notamment le secteur des mégacapitalisations technologiques, s'exposent à ‌un "risque d'enquête".

Dans le sillage des contrats à terme à Wall Street sur la "tech", les valeurs technologiques japonaises, taïwanaises et ⁠sud-coréennes ont accusé de fortes baisses. Le compartiment technologique sur le Stoxx 600 grappille cependant ⁠0,44%, malgré la baisse du dollar ‌américain et des rendements du bon du Trésor américain à dix ans.

Aux valeurs, de nombreuses publications financières d'entreprises animent par ailleurs les ​échanges.

Solvay recule après un Ebitda en deçà des attentes au troisième trimestre ‌en raison du conflit au Moyen-Orient, tandis que Viridien grimpe de près de 6% après ses résultats et M6 bondit de 5,53% à la faveur d'une solide ​croissance de son chiffre d'affaires consolidé trimestriel.

Novo Nordisk bondit de 6,07%, la laboratoire danois ayant relevé ses prévisions alors que son traitement anti-obésité Wegovy a dépassé les attentes au troisième trimestre.

Pandora, qui a également relevé ses objectifs 2026, soutenu par une amélioration de ⁠la demande sur ses principaux marchés, grimpe de 6,05%.

Marks & Spencer recule de 2,12%, le bénéfice du groupe restant en baisse sur deux ans, malgré un rebond au premier semestre.

Dans l'automobile, Continental (+5,41%) profite également du relèvement de ses prévisions 2026 avec l'activité pneumatiques, tandis que BMW (-0,03%) est pénalisé par un bénéfice en baisse au troisième trimestre.

Si les élections des "midterms" aux Etats-Unis écrasent l'actualité, des indicateurs économiques comme les PMI en Europe, l'inflation en zone euro, l'ISM des services et l'enquête ADP aux Etats-Unis seront également scrutés au fil de la séance.

(Rédigé ​par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)