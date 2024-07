L'Europe sous la pression de résultats de sociétés décevants

(AOF) - Les Bourses européennes ont reculé dans le sillage d’une série de résultats d’entreprises décevants et touchant des secteurs divers. L’indice CAC 40 a cédé 1,15% à 7427,02 points tandis que l’EuroStoxx50 a perdu 1,03% à 4811,83 points. Le rebond de la Bourse américaine a permis à l'Europe de limiter ses pertes. Aux Etats-Unis, Wall Street a rebondi : le Dow Jones gagne 0,70%. Les poids lourds du secteur technologique ont connu un début de séance volatil.

Si les statistiques économiques ont été reléguées au second plan aujourd'hui, elles confirment la dégradation de la conjoncture en Europe. En France, le climat des affaires s'est fortement dégradé en juillet par rapport à juin, a indiqué l'Insee. À 94, l'indicateur qui le synthétise a perdu cinq points et se situe bien au-dessous de sa moyenne de longue période de 100. Il a atteint son plus bas niveau depuis février 2021. Tous les secteurs d'activité contribuent à cette détérioration.

En Allemagne, l'indice Ifo du climat des affaires est ressorti à 87 en juillet après 88,6 en juin. Il était attendu à 88,9. " Les entreprises sont moins satisfaites de la situation actuelle des affaires. Le scepticisme à l'égard des mois à venir s'est considérablement accru " a commenté . Pour ce dernier, " l'économie allemande est en crise "Clemens Fuest, président du ifo Institute.

Aux Etats-Unis, la croissance a dépassé les attentes. Au deuxième trimestre, le PIB a progressé de 2,8% après une de 1,4% lors du précédent trimestre. Le consensus anticipait une accélération moins prononcée à 2%.

Les taux longs américains ont légèrement limité leur baisse après cette statistique. Le rendement du 10 ans perd 6,3 points à 4,23%.

"La solidité de l'économie américaine pourrait venir contredire l'approche dovish que la Fed comptait adopter la semaine prochaine", prévient Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions. La Banque centrale américaine fera connaître sa décision sur ses taux mercredi prochain. Un statu quo est très largement anticipé.

Ces dernières heures ont été particulièrement denses en publication de résultats de sociétés et les déceptions ont dominé. Elles ont touché des secteurs aussi variés que le luxe (Kering), l'automobile (Renault, Stellantis) et l'agroalimentaire (Nestlé). A Paris, STMicroelectronics a dévissé après avoir une nouvelle fois réduit ses objectifs annuels. En revanche, les publications d'Air France-KLM, de Sanofi et de Michelin ont été saluées.