L'Europe sélectionne le projet Lithium de France d'Arverne comme initiative stratégique

Arverne, fournisseur français de solutions géothermales, annonce que la Commission européenne a désigné Lithium de France comme projet stratégique dans le cadre du Critical Raw Materials Act (CRMA). Ce projet déployé en Alsace par cette société est considéré comme l'une des initiatives essentielles à l'indépendance industrielle et énergétique de l'Europe.

Le CRMA fixe des objectifs structurants à l'horizon 2030, visant notamment 10% d'extraction de matières premières critiques sur le sol européen et 40% de transformation en Europe. En s'inscrivant pleinement dans ces objectifs, Arverne contribue au développement d'une chaîne de valeur européenne des batteries compétitive, résiliente et durable.

Au-delà de la reconnaissance institutionnelle, cette désignation constitue un puissant accélérateur pour le développement de Lithium de France. Elle accroît la visibilité du projet auprès des investisseurs, conforte son caractère stratégique à l'échelle européenne et ouvre la voie à certains financements et dispositifs réglementaires européens dédiés aux projets stratégiques.

Grâce à une production en circuit court de chaleur et lithium géothermal bas carbone en Alsace, Arverne contribue à la souveraineté industrielle européenne, à la transition énergétique et à la sécurisation durable des approvisionnements en métaux critiques. Le groupe s'engage à concilier compétitivité économique et environnementale en s'appuyant sur une expertise intégrée couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'extraction à la transformation, au service de ses clients et des territoires.

Cette reconnaissance européenne vient renforcer le statut de "Grand Projet Stratégique (GPS)" de Lithium de France attribué par le Président de la République, parmi 150 projets industriels majeurs appelés à devenir de véritables "cathédrales industrielles".