L’Europe scintille après l’emploi américain, espoir d’une désescalade commerciale

(AOF) - Les marchés européens ont clôturé nettement en hausse, rassurés par une potentielle désescalade de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis et l'emploi aux Etats-Unis. Enregistrant une deuxième séance de suite dans le vert, le CAC 40 a gagné 2,33% à 7770,48 points, portant ses gains sur 4 séances à 3,1%. L'indice parisien a progressé de plus de 9% en 3 semaines. Progressant de 1,25% à 8602,63 points, le FTSE 100 a enregistré une 15ème séance de hausse d'affilée.

A Wall Street, les marchés américains évoluent aussi en territoire positif, soutenus par le rapport mensuel sur l'emploi américain. Le Dow Jones progresse de 0,96% vers 17h30. Le S&P500 et le Dow Jones se dirigent chacun vers une neuvième séance consécutive dans le positif.

Vers un apaisement des tensions dans la guerre tarifaire ?

Les marchés restent toujours vigilants à propos de l'évolution de la guerre commerciale sino-américaine, suite aux droits de douane de 145% imposés par Donald Trump à la Chine. A ce sujet, l'Etat chinois a réagi dans un communiqué publié ce vendredi et se tient prêt à évaluer les offres des États-Unis sur les taxes douanières.

" Si nous devons nous battre, nous nous battrons jusqu'au bout. Si nous devons négocier, la porte est toujours ouverte. La guerre tarifaire et commerciale a été initiée unilatéralement par les États-Unis qui ont constamment divulgué des informations sur l'ajustement des mesures tarifaires ces derniers temps. S'ils veulent dialoguer, ils doivent faire preuve de sincérité et être prêts à prendre des mesures pour corriger leurs mauvaises pratiques et annuler les tarifs unilatéraux ", a souligné Pékin.

" Dire une chose et en faire une autre, ou même essayer d'utiliser les négociations comme prétexte pour exercer une coercition et un chantage, ne fonctionnera pas en Chine ", précise l'Empire du Milieu.

Emploi américain : des créations de postes supérieures aux attentes

Sur le plan économique, les investisseurs ont pris connaissance des données du dernier rapport mensuel sur l'emploi américain. Aux Etats-Unis, 177 000 postes ont été crées dans le secteur non agricole en avril, contre 185 000 en mars et une prévision à 138 000. Parallèlement, le taux de chômage, est resté stable à 4,2 %, comme prévu. Enfin, le salaire horaire moyen d'avril n'a progressé que de 0,2 %, contre des attentes et une hausse de 0,3 % en mars.

" Ce rapport fait apparaître quelques signes de ralentissement, mais dans l'ensemble, il montre que l'économie est suffisamment solide pour que la Fed maintienne sa politique monétaire. Pour l'instant du moins, la Fed a échappé à une situation inconfortable caractérisée par une hausse des pressions inflationnistes et un effondrement de l'emploi ", a commenté Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro IS.

En zone euro, le PMI manufacturier s'est redressé pour le quatrième mois consécutif en avril et a atteint un sommet de trente-deux mois. Il est ressorti à 49 en avril, contre 48,6 en mars et un consensus de 48,7. "S'il s'est maintenu sous la barre du 50 du sans changement, continuant ainsi de signaler une détérioration de la conjoncture du secteur manufacturier de la zone euro, il n'indique toutefois qu'une contraction marginale en début de deuxième trimestre", signale S&P.

En outre, les dernières données PMI HCOB mettent en évidence une hausse de la production pour un deuxième mois consécutif dans le secteur manufacturier de la zone euro en avril. Confirmant la reprise de l'industrie, la croissance de l'activité s'est d'ailleurs accélérée pour afficher son rythme le plus marqué depuis un peu plus de trois ans.

Côté valeurs, Airbus a affiché une des plus fortes hausses au sein de l'indice CAC 40 à la faveur de résultats robustes au premier trimestre et d'objectifs 2025 maintenus. En revanche, Teleperformance a fini lanterne rouge de ce même indice. Le spécialiste de la gestion des relations clients a été contrariée par le non-renouvellement d'un contrat significatif dans les activités "services spécialisés ".