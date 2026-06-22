 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Europe sans direction claire dans l'attente des PMI
information fournie par Zonebourse 22/06/2026 à 10:31

Les marchés européens évoluent sans direction claire ce lundi, les investisseurs restant attentifs aux développements diplomatiques au Moyen-Orient. Peu avant 10h30, le CAC 40 reculait de 0,32% à 8 394 points. L'Euro Stoxx 50 glanait 0,07% tandis que Londres abandonnait 0,08%.

Malgré les fortes tensions qui persistent autour du détroit d'Ormuz et les nouvelles menaces de Donald Trump de reprendre les frappes contre l'Iran, les discussions de haut niveau entre responsables américains et iraniens se sont achevées lundi en Suisse sur une note constructive.

Au lendemain d'une première session de négociations, Téhéran a fait état de "progrès encourageants". Une "cellule de gestion des conflits" destinée à favoriser un retour au calme au Liban a notamment été mise en place.

Dans une déclaration conjointe, le Qatar et le Pakistan ont indiqué que les deux parties étaient convenues d'une feuille de route visant à parvenir à un accord final dans un délai de 60 jours. La Suisse, qui accueille les pourparlers depuis dimanche, a également annoncé l'ouverture immédiate de discussions techniques.

Le vice-président américain J. D. Vance a qualifié d'"historiques" les négociations engagées avec l'Iran pour mettre un terme aux hostilités dans la région.

Selon les autorités iraniennes, les échanges ont principalement porté sur les avoirs gelés du pays et sur un possible allégement des sanctions pétrolières. Le programme nucléaire n'aurait pas été abordé, selon la télévision d'Etat.

Les tensions diplomatiques demeurent toutefois vives. Mohammad Bagher Ghalibaf, membre influent de l'équipe de négociation iranienne, a appelé Washington à "peser ses mots" après les menaces formulées par Donald Trump à l'encontre de l'Iran. La délégation iranienne a ensuite quitté les discussions, jugeant ces déclarations "insultantes", selon l'agence IRNA.

Des valeurs en mouvement

Carrefour gagne 1,64% après la reprise du suivi du titre par Morgan Stanley avec une recommandation à "surpondération". La banque estime que le marché ne valorise pas pleinement le potentiel du nouveau plan stratégique du distributeur.

Lisi progresse de près de 5%, soutenu par un relèvement de recommandation de Berenberg.

Pierre & Vacances ( 4,85%), plus forte hausse du marché SRD, indique que son conseil d'administration a reçu une offre ferme et intégralement financée de Mubadala Capital dans le cadre de la revue stratégique lancée en juin 2025.

Ailleurs en Europe, EasyJet avance de 3,10% après avoir rejeté une nouvelle offre de rachat du fonds Castlelake.

L'actualité macroéconomique reste limitée ce lundi. Les investisseurs attendent désormais la publication des indices PMI prévue mardi.

Sur le marché des changes, l'euro cède 0;14% à 1,1447 dollar.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • TIKEHAU CAPITAL : La consolidation peut se poursuivre
    TIKEHAU CAPITAL : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 22.06.2026 11:38 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • Le directeur général de Pierre et Vacances-Center Parcs, Franck Gervais, à Chantilly, le 11 janvier 2024. ( POOL / LUDOVIC MARIN )
    Pierre et Vacances-Center Parcs visé par une offre de rachat par un fonds émirati
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.06.2026 11:36 

    Le groupe touristique français Pierre & Vacances-Center Parcs a annoncé lundi faire l'objet d'une offre ferme de rachat de la part de la société d'investissement émiratie Mubadala Capital sur la totalité de ses actions. L'offre a reçu le soutien du conseil

  • STEF : La situation technique est plutôt incertaine
    STEF : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 22.06.2026 11:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Le géographe français Yves Lacoste pose près de la chaise à porteurs du navigateur La Pérouse, le 22 mars 2001 à la Société de Géographie de Paris ( AFP / JOEL ROBINE )
    Yves Lacoste, fondateur de l'école française de géopolitique, est mort
    information fournie par AFP 22.06.2026 11:31 

    Le géographe Yves Lacoste, disparu samedi à l'âge de 96 ans, était considéré comme le fondateur de l'école française de géopolitique grâce à un ouvrage iconoclaste publié en 1976 et devenu un classique: "La géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre". Lorsque ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
16,65 -34,45%
Pétrole Brent
79,38 +0,15%
CAC 40
8 374,98 -0,55%
KALRAY
8,6 -2,27%
GENFIT
10,9 +2,25%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank