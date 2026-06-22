L'Europe sans direction claire dans l'attente des PMI

Les marchés européens évoluent sans direction claire ce lundi, les investisseurs restant attentifs aux développements diplomatiques au Moyen-Orient. Peu avant 10h30, le CAC 40 reculait de 0,32% à 8 394 points. L'Euro Stoxx 50 glanait 0,07% tandis que Londres abandonnait 0,08%.

Malgré les fortes tensions qui persistent autour du détroit d'Ormuz et les nouvelles menaces de Donald Trump de reprendre les frappes contre l'Iran, les discussions de haut niveau entre responsables américains et iraniens se sont achevées lundi en Suisse sur une note constructive.

Au lendemain d'une première session de négociations, Téhéran a fait état de "progrès encourageants". Une "cellule de gestion des conflits" destinée à favoriser un retour au calme au Liban a notamment été mise en place.

Dans une déclaration conjointe, le Qatar et le Pakistan ont indiqué que les deux parties étaient convenues d'une feuille de route visant à parvenir à un accord final dans un délai de 60 jours. La Suisse, qui accueille les pourparlers depuis dimanche, a également annoncé l'ouverture immédiate de discussions techniques.

Le vice-président américain J. D. Vance a qualifié d'"historiques" les négociations engagées avec l'Iran pour mettre un terme aux hostilités dans la région.

Selon les autorités iraniennes, les échanges ont principalement porté sur les avoirs gelés du pays et sur un possible allégement des sanctions pétrolières. Le programme nucléaire n'aurait pas été abordé, selon la télévision d'Etat.

Les tensions diplomatiques demeurent toutefois vives. Mohammad Bagher Ghalibaf, membre influent de l'équipe de négociation iranienne, a appelé Washington à "peser ses mots" après les menaces formulées par Donald Trump à l'encontre de l'Iran. La délégation iranienne a ensuite quitté les discussions, jugeant ces déclarations "insultantes", selon l'agence IRNA.

Des valeurs en mouvement

Carrefour gagne 1,64% après la reprise du suivi du titre par Morgan Stanley avec une recommandation à "surpondération". La banque estime que le marché ne valorise pas pleinement le potentiel du nouveau plan stratégique du distributeur.

Lisi progresse de près de 5%, soutenu par un relèvement de recommandation de Berenberg.

Pierre & Vacances ( 4,85%), plus forte hausse du marché SRD, indique que son conseil d'administration a reçu une offre ferme et intégralement financée de Mubadala Capital dans le cadre de la revue stratégique lancée en juin 2025.

Ailleurs en Europe, EasyJet avance de 3,10% après avoir rejeté une nouvelle offre de rachat du fonds Castlelake.

L'actualité macroéconomique reste limitée ce lundi. Les investisseurs attendent désormais la publication des indices PMI prévue mardi.

Sur le marché des changes, l'euro cède 0;14% à 1,1447 dollar.