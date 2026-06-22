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Sous une chaleur suffocante, la moitié des Français en vigilance rouge
information fournie par AFP 22/06/2026 à 12:17

Une femme se rafraîchit sous un brumisateur à Bordeaux, le 21 juin 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Une femme se rafraîchit sous un brumisateur à Bordeaux, le 21 juin 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Les chaleurs étouffantes qui frappent le pays depuis près d'une semaine "montent d'un cran" lundi avec 49 départements et 35 millions de Français placés en vigilance rouge canicule par Météo France, provoquant fermetures d'écoles, suppressions de trains et horaires de travail décalés.

"Les très fortes chaleurs s'installent durablement sur le pays. Sur les départements en rouge, les températures deviennent exceptionnellement élevées, de jour comme de nuit", avertit l'institut prévisionniste.

Des records nocturnes ont été battus à Tours (24,8°C) ou Poitiers (24,6°C) et au plus chaud de la journée, les températures oscilleront entre 36°C et 43°C à travers le pays. Une baisse du mercure n'est pas attendue avant la fin de semaine.

Quarante autres départements sont placés en vigilance orange au moins jusqu'à mardi: au total, 90% de la population française est exposée à des chaleurs extrêmes et exceptionnelles, du jamais-vu.

Cet épisode caniculaire, après un premier en mai, pourrait connaitre un "niveau de sévérité" proche de celui d'août 2003, qui avait fait près de 15.000 morts en France, selon Météo France.

Dimanche, trois personnes âgées sont décédées à leur domicile en Gironde en raison des fortes chaleurs, selon la préfecture. Et au moins 13 personnes se sont noyées au cours du week-end en France, selon la Sécurité civile.

Malgré une très forte augmentation des appels, "il semble, au moment où je vous parle, que le système de santé ne soit pas particulièrement en tension dans les services d'urgence", a déclaré la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, lundi matin sur TF1.

En Bretagne, le centre d'alerte des pompiers d'Ille-et-Vilaine a reçu près d'un millier d'appels dans la seule journée de samedi, "quasiment 50% de plus" qu'à l'ordinaire selon la préfecture.

Écoles fermées

Au lendemain d'une Fête de la musique marquée par des températures exceptionnelles, à Paris, le 22 juin 2026 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Au lendemain d'une Fête de la musique marquée par des températures exceptionnelles, à Paris, le 22 juin 2026 ( AFP / DIMITAR DILKOFF )

L'épisode perturbe fortement la vie scolaire, avec 845 écoles et collèges fermés lundi et 1.800 autres aux horaires aménagés sur les 60.000 établissements du pays, selon le ministère de l'Éducation.

De nombreux établissements suggèrent déjà aux parents, depuis la semaine dernière, de garder leurs enfants à la maison quand ils le peuvent.

Dans une école maternelle du sud de Bordeaux largement désertée lundi matin, Justine, mère divorcée de 35 ans qui n'a pas souhaité donner son nom de famille, explique "se relayer avec des voisins" pour récupérer son fils à la pause déjeuner: "sinon, je le mets en danger".

"Pour rénover ou mettre une clim', les collectivités et l'État se renvoient la balle sans cesse. Visiblement, les enfants, ça ne compte pas", peste de son côté sous couvert d'anonymat une professeure des écoles du bassin d'Arcachon, où l'on attend jusqu'à 39°C, en pointant du doigt la différence de traitement entre son école "surchauffée" et le supermarché d'en face "climatisé".

Des oraux du baccalauréat ont été reportés dans plusieurs académies mais des milliers d'élèves doivent plancher sous une chaleur accablante. La région Île-de-France va débloquer une aide d'un million d'euros afin que 500 lycées centres d'examen puissent s'équiper en ventilateurs et brumisateurs.

À Rennes, où 40°C sont annoncés, Thomas Pétillon, patron de PME, s'attend à voir "tout le monde au bureau pour profiter de la climatisation récemment révisée". Mais "cet arbitrage de bien-être à court terme pour les salariés n'est pas la solution à long terme pour la planète", s'inquiète-t-il.

"Éviter" le train

Certaines professions n'échappent pas, elles, au travail en extérieur. En Gironde, la préfecture a autorisé les travaux dès 6h00 du matin.

"Face à la chaleur, il n'y a pas de secret, il faut boire beaucoup, heureusement on a la fontaine à eau et je peux faire des pauses dans le camion", témoigne Théo Ararat, 21 ans, peintre en bâtiment devant un immeuble en construction sur le chantier d'Euratlantique, vaste opération d'aménagement urbain. La chaleur "perturbe" l'avancée des travaux: "La peinture sèche trop vite! Par plus de 35 degrés, on ne peut plus rien faire", se désole-t-il.

Le PDG de la SNCF, Jean Castex, a invité les voyageurs les plus "vulnérables" à "éviter de prendre le train".

Un sur dix a été supprimé lundi en Île-de-France de façon préventive. Ceux qui roulent sur les rails les plus surchauffés ou les plus anciennes rames "ne pourront pas circuler", a expliqué la présidente de la région, Valérie Pécresse, depuis le centre d'exploitation de la gare Saint-Lazare à Paris.

Des piétons se rafraîchissent sous un brumisateur installé par la mairie pendant une vague de chaleur à Paris, le 21 juin 2026 ( AFP / Guillaume BAPTISTE )

Des piétons se rafraîchissent sous un brumisateur installé par la mairie pendant une vague de chaleur à Paris, le 21 juin 2026 ( AFP / Guillaume BAPTISTE )

Conséquence des températures brûlantes, "l'assèchement de la végétation" provoque des feux de cultures et de broussailles. Le risque d'incendie est "élevé" dans 17 départements de l'Ouest, du Centre et du Sud-Est du pays, selon la Météo des forêts.

La canicule frappe aussi le reste de l'Europe, comme le Royaume-Uni, la Croatie, le Portugal et l'Espagne.

Selon le consensus scientifique, le changement climatique induit par l'activité humaine rend plus intenses les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur.

Les prévisions officielles tablent sur un réchauffement moyen de 2,7°C en France d'ici à 2050.

Environnement
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1 commentaire

  • 09:44

    Pas capable en France à la fois d'accepter l'adversité et de mettre les développements technologiques là où il faut.
    Pendant ce temps les milliards pleuvent pour importer des millions de gens qui ne servent pas la Frace...

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