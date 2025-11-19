L'Europe s'offre un léger répit avant les résultats de Nvidia

La bourse Euronext est photographiée dans le quartier d'affaires de La Défense

par Diana Mandia

La plupart des Bourses européennes ont terminé sur de faibles variations mercredi, tandis que les investisseurs se tournent vers les États-Unis, où les résultats trimestriels de Nvidia constitueront un test décisif pour un secteur en pleine tourmente.

À Paris, le CAC 40 a terminé en baisse de 0,18% à 7.953,77 points, la Footsie britannique a perdu 0,47% et le Dax allemand a gagné 0,10%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini en hausse de 0,32%, le FTSEurofirst 300 en baisse de 0,04% et le Stoxx 600 en hausse de 0,13%.

Après quatre séances consécutives dans le rouge, les Bourses européennes ont profité des heures précédant la publication des résultats du géant américain des puces d'IA pour se redresser quelque peu après une série de séances marquées par une grande nervosité autour des valeurs technologiques.

Nvidia, qui commercialise des processeurs graphiques (GPU) pour l'IA, a été au coeur du rallye technologique qui a propulsé les indices mondiaux à des niveaux historiques cette année. Son ascension fulgurante a entraîné dans son sillage les actions ayant un lien, même ténu, avec ce secteur en plein essor qui, au-delà de ses valorisations élevées, bénéficie d'investissements colossaux, souvent par le biais de l'endettement, ce qui suscite une méfiance croissante chez les investisseurs.

"Il semble que le cours de l'action Nvidia ait atteint un niveau parfait, de sorte que la demande de GPU devra continuer à croître fortement pendant de nombreuses années pour que l'action reste à ce niveau", souligne Wong Kok Hoi, directeur d'APS Asset Management.

La politique monétaire américaine invite également à l'attentisme, puisque les "minutes" de la réunion de la Réserve fédérale (Fed) d'octobre, qui s'est tenue en pleine fermeture de l'administration, seront publiés à 19h00 GMT. Les délibérations des responsables de la banque centrale feront l'objet d'un examen minutieux, car les paris sur une baisse des taux en décembre ont diminué et les investisseurs commencent seulement maintenant à recevoir les données retardées par l'impasse budgétaire, y compris le rapport mensuel sur l'emploi, prévu jeudi.

"Nous avons été privés de données économiques de premier ordre pendant si longtemps qu'il est difficile d'avoir une opinion tranchée sur l'état actuel de l'économie américaine tant que nous ne commençons pas à voir les données arriver", a déclaré Michael Lorizio, analyste chez Manulife Investment Management.

VALEURS

Kering a reculé de 4,2% mercredi, la plus forte baisse du CAC 40, en réaction à une note interne, dévoilée par Reuters, dans laquelle son directeur général, Luca de Meo, évoque un délai de plusieurs années pour redresser le groupe de luxe dont la marque phare Gucci connaît d'importantes difficultés.

Vivendi a pour sa part plongé de plus de 13% après des informations du quotidien Le Monde selon lesquelles la Cour de cassation pourrait se prononcer en faveur du groupe Bolloré dans l'affaire de la scission de Vivendi contestée par un de ses actionnaires minoritaires, le fonds activiste parisien CIAM.

Interparfums < IPAR.PA > a perdu 9%, pénalisé après avoir abaissé son objectif de chiffre d'affaires 2025 et renoncé à fournir des prévisions chiffrées pour 2026.

Ailleurs en Europe, Jet2 a pris 4,07%, la compagnie aérienne à bas prix ayant fait état d'une hausse de son bénéfice d'exploitation intermédiaire sur fond de forte demande.

La société finlandaise Nokia, dont les nouveaux objectifs financiers à long terme n'ont pas répondu aux attentes du marché, a reculé de 6,8%.

A WALL STREET

La Bourse de New York évolue en ordre dispersé après ses lourdes pertes de la veille, en attendant les "minutes" de la Fed et les résultats de Nvidia.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,23%, mais le Standard & Poor's 500 gagne 0,31% et le Nasdaq Composite 0,63%.

L'action Nvidia prend 2% après avoir chuté d'environ 4,6% au cours des deux dernières séances.

LES INDICATEURS DU JOUR

Dans la zone euro, l'inflation a ralenti en octobre comme prévu en première estimation, à 2,1% sur un an, selon les données définitives d'Eurostat publiées mercredi, ce qui renforce les paris que la Banque centrale européenne (BCE) maintiendra ses taux directeurs à leur niveau actuel au moins jusqu'à la fin de 2026.

Au Royaume-Uni, la hausse des prix à la consommation est pour sa part ressortie à 3,6% en octobre, contre 3,8% en septembre, marquant son premier ralentissement depuis mai.

Ces chiffres devraient quelque peu rassurer le gouvernement britannique avant la présentation du budget la semaine prochaine, ainsi que la Banque d'Angleterre (BoE) qui, selon une majorité d'économistes interrogés par Reuters, devrait baisser ses taux d'intérêt en décembre, puis à nouveau au début de l'année prochaine.

CHANGES

Le dollar gagne 0,53% face à un panier de devises de référence avant la publication des résultats de Nvidia et de données clés aux États-Unis, tandis que l'euro perd 0,39% à 1,1534 dollar.

La livre sterling perd 0,53% face au dollar, les données sur l'inflation britannique du mois d'octobre renforçant les anticipations d'une baisse des taux par la BoE le mois prochain.

TAUX

Les rendements de la zone euro ont fini sur de faibles variations mercredi après avoir reculé dans la matinée alors que les actions européennes atteignaient leur plus bas niveau depuis sept semaines.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini quasi inchangé à 2,7102%, tandis que celui de l'obligation à deux ans a reculé de 0,7 point de base à 2,0147%.

Au Royaume-Uni, les rendements des Gilts à long terme ont atteint mercredi leur plus haut niveau depuis plus d'un mois, faisant fi de la baisse de l'inflation, alors que le revirement du gouvernement britannique concernant ses projets d'augmentation de l'impôt sur le revenu suscite des inquiétudes.

Le Gilt britannique à 30 ans a pris 7,2 points de base à 5,4580%.

Aux Etats-Unis, les rendements des bons du Trésor baissent légèrement alors que les traders attendent la publication des données économiques retardées et le compte rendu de la réunion de la Fed.

Le rendement des Treasuries à dix ans cède 0,6 point de base à 4,1154% et son homologue à deux ans 0,8 à 3,5726%.

PÉTROLE

Les prix du pétrole ont amplifié leur repli mercredi alors que les efforts pour relancer les pourparlers pour la paix en Ukraine semblent gagner en intensité.

Les craintes d'une offre excédentaire pèsent également sur les prix.

Le Brent perd 2,33% à 63,38 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 2,4% à 59,28 dollars.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)