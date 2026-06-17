L'Europe s'inquiète de l'IA américaine alors que le monde de la technologie afflue en France pour le G7 et VivaTech

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* La souveraineté technologique domine les débats du G7 et de VivaTech alors que l'Europe est confrontée à la domination américaine en matière d'IA

* Les contrôles à l’exportation américains sur les modèles d’IA avancés soulignent la vulnérabilité de l’Europe face aux changements de politique étrangère

* Les entreprises européennes spécialisées dans l’IA restent dépendantes des infrastructures cloud, des puces et des modèles américains

par Supantha Mukherjee et Leo Marchandon

PARIS/STOCKHOLM, 17 juin - La quête de souveraineté technologique de l’Europe dominera les discussions du G7 en France et de la conférence VivaTech à Paris cette semaine, alors que les décideurs politiques et les dirigeants du secteur technologique s’inquiètent de l’IA américaine, les alternatives restant rares. Ces événements interviennent quelques jours après que les États-Unis ont renforcé les restrictions sur les modèles d’IA les plus avancés d’Anthropic destinés aux ressortissants étrangers, soulignant la vulnérabilité de l’Europe face à des caprices politiques susceptibles de faire dérailler sa course à la création de champions nationaux de l’IA.

« La souveraineté technologique sera au cœur des préoccupations cette semaine à VivaTech », a déclaré à Reuters Ana Paula Assis, vice-présidente senior chez IBM IBM.N .

« Pour que les organisations européennes réussissent dans ce domaine, il est essentiel de comprendre que la souveraineté consiste à exercer un contrôle là où cela compte — et non pas sur l’origine de la technologie. »

Ce débat reflète un dilemme plus large auquel l’Europe est confrontée: comment préserver son autonomie stratégique tout en restant dépendante des entreprises technologiques américaines qui dominent le cloud computing, la conception de semi-conducteurs et la recherche de pointe en IA. Les pays du Groupe des Sept (G7) se sont réunis à Évian, en France, où ils rencontrent les dirigeants des plus grandes entreprises d’IA, notamment Anthropic, OpenAI, Google ( GOOGL.O. , filiale d’Alphabet) et Mistral, afin de discuter de la compétitivité en matière d’IA, de la réglementation et de la dépendance vis-à-vis de la Chine pour les minerais critiques.

À Paris, plus de 180 000 visiteurs, start-ups, investisseurs, décideurs politiques et dirigeants, dont Jeff Bezos d’Amazon AMZN.O , devraient assister à VivaTech, où les discussions devraient porter autant sur la géopolitique et les politiques publiques que sur la technologie elle-même. La start-up française Mistral, considérée comme le principal concurrent européen dans le domaine de l’IA, redouble d’efforts pour nouer des partenariats avec des entreprises européennes, en particulier dans les secteurs où la région estime disposer d’un avantage concurrentiel.

Malgré des milliards d’euros d’investissements, les entreprises européennes spécialisées dans l’IA continuent de dépendre fortement des infrastructures cloud, des puces et des modèles d’IA fondamentaux contrôlés par les États-Unis.

L’EUROPE S’EFFORCE DE DÉVELOPPER LE CLOUD ET LES PUCES RÉGIONAUX La France est l’un des principaux défenseurs de la souveraineté technologique européenne, le gouvernement cherchant de plus en plus à remplacer les fournisseurs américains dans les services publics.

« Nous ne pouvons pas compter sur des outils développés par des puissances étrangères. La France doit disposer de ses propres outils », a déclaré mardi le Premier ministre Sébastien Lecornu.

La Commission européenne évalue actuellement les implications pratiques de la directive américaine sur le contrôle des exportations et veille à ce que les mesures prises ne soient pas discriminatoires à l’égard des partenaires.

Les décideurs politiques européens considèrent de plus en plus l’IA comme une question de sécurité économique et nationale. La Commission européenne a récemment dévoilé des projets de « gigafactories » d’IA et d’infrastructures informatiques à grande échelle, conçues pour offrir à la région un accès souverain à la puissance de calcul. Elle a proposé des textes législatifs visant à dynamiser les industries nationales du cloud, de l’IA et des semi-conducteurs, et à réduire la dépendance vis-à-vis des géants technologiques américains, même si les critiques estiment que l’Europe accuse encore plusieurs années de retard sur ses rivaux américains.

« Il est désormais évident, si ce n’était pas déjà le cas auparavant, à quel point il est important pour l’Europe d’avoir accès à un service d’IA qu’elle puisse contrôler, et qui ne sera jamais désactivé sur un coup de tête », a déclaré l’opérateur de télécommunications Orange dans un communiqué.

Pour les entreprises, le renforcement de la souveraineté a toutefois un coût, et elles doivent le mettre en balance avec le risque perçu, a expliqué Karine Brunet, directrice des opérations chez Capgemini, ajoutant que les alternatives européennes au cloud impliquent de payer des suppléments pouvant atteindre 40 %.

« L’alternative ne consiste pas simplement à remplacer un fournisseur par un autre », a déclaré François Bitouzet, directeur général de VivaTech.

« Il s’agit de mettre en place des stratégies technologiques plus résilientes, dans lesquelles les entreprises peuvent s’appuyer sur l’innovation européenne pour les éléments les plus critiques de leur infrastructure, tout en continuant à travailler avec des partenaires mondiaux lorsque cela s’avère judicieux. »