L'Europe replonge avec les taux et le pétrole

Les grands indices européens ont repris le chemin de la baisse au lendemain d'une embellie. Cette dernière a donc été de courte durée, les inquiétudes des intervenants sur le prix du pétrole et ses conséquences inflationnistes, ainsi que sur la progression des rendements obligataires ont repris le dessus.

Dans ces conditions, le CAC 40 a perdu 1,22%, à 7 769,21 points, le DAX 40 à Francfort a cédé 1,41% et le FTSE 100 a perdu 0,80%.

Les marchés ont donc été à nouveau pénalisés par le pétrole et les rendements obligataires.

Un oeil sur le pétrole...

Du côté des matières premières, au moment de la clôture en Europe, le WTI cédait 0,46%, à 89,50 dollars, et le Brent de la mer du Nord avançait de 0,53%, à 101,63 dollars.

Après une légère accalmie et au cours des derniers jours, les cours de l'or noir se reprennent depuis hier, notamment à cause d'un regain de tensions dans le détroit d'Ormuz. Selon Bloomberg, qui se base sur des informations de l'UK Maritime Trade Operations, neuf attaques ont été signalées dans cette zone depuis le début du mois, soit la moitié du total recensé pour l'ensemble du mois de septembre.

Un autre facteur d'inquiétude lié au pétrole fait son apparition depuis quelque temps. Il s'agit de l'arrivée de l'hiver en Europe, période durant laquelle la consommation d'hydrocarbures augmente pour se chauffer. La semaine dernière, plusieurs pays ont notamment indiqué qu'ils allaient mettre sur le marché du pétrole issu de leurs réserves.

... un autre sur les taux obligataires

En parallèle, sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat reprend sa hausse. Autour de 17h30, le 10 ans américain était à 5,317%, proche d'un niveau inédit depuis 2002, tandis que le 30 ans a touché un plus haut depuis 2002 également à 5,72%. L'obligation française à 10 ans progressait elle de 2,93%, à 4,886%.

Dans l'Hexagone, outre les mouvements sociaux et lycéens, les préoccupations concernent l'endettement, les déficits budgétaires et les mesures envisagées pour tenter de les résoudre, le tout à quelques mois de l'élection présidentielle.

La hausse des obligations a lourdement pesé sur le secteur bancaire. Si les taux augmentent, les établissements financiers peuvent prêter à des taux plus élevés ce qui est plutôt favorable au secteur. Toutefois, dans un contexte avec de l'inflation, une activité économique pas si dynamique ou de tensions budgétaires (comme pour la France), les banques sont sanctionnées car la hausse des taux devrait freiner la demande de crédit, ce qui va peser sur l'immobilier et l'investissement.

Dans ces conditions, Société Générale a trébuché de 5,01%, Crédit Agricole a cédé 3,45% et BNP Paribas a fini sur un repli de 3,88%.

Dans l'actualité macro-économique, les investisseurs se sont contentés de la production industrielle allemande qui a augmenté de 2%, bien au-dessus des prévisions qui étaient de 0,5%.

En France, le déficit de la balance commerciale d'août a été moins important que redouté à -6,1 milliards d'euros, contre une prévision à -6,5 milliards d'euros.

Les investisseurs garderont un oeil dans la soirée sur la publication des Minutes de la Fed, le compte-rendu détaillé de la dernière réunion de la banque centrale des Etats-Unis.

Sur le marché des devises, au moment de la clôture européenne, l'euro reculait face au billet vert (-0,62%) et se négociait contre 1,1192 dollar, au plus bas depuis mai 2025.

Dans l'actualité des valeurs

Selon Bloomberg, la Commission européenne étudierait des mesures afin de limiter les importations de véhicules hybrides chinois dans l'Union européenne. Ces rumeurs ont profité à Renault ( 3,72%) et Stellantis ( 1,57%) qui se sont distingués au sein de l'indice CAC 40.

Bien entouré également, Orange a fini sur un gain de 1,32%. JP Morgan a maintenu sa recommandation à surpondérer sur le titre, tout en relevant légèrement son objectif de cours de 22,50 à 22,60 euros.

Forvia a gagné 2,19%, grâce au soutien de Bank of America qui est désormais à l'achat du titre de l'équipementier automobile, en visant 14 euros, contre 10,50 auparavant.

Ailleurs en Europe, Pennon Group a lourdement chuté à Londres (-20,18%). La société d'infrastructures environnementales spécialisées dans le secteur de l'eau a annoncé une augmentation de capital et une baisse de son dividende afin de financer ses investissements.