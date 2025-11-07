L'Europe rebondit après les inquiétudes sur la "tech" et l'économie US

La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

Les principales Bourses européennes sont dans le vert en début de séance vendredi, au terme d'une semaine marquée par les inquiétudes sur les valorisations des géants technologiques américains et la santé de la première économie du monde.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,06% à 7969,49 points vers 08h30 GMT. A Londres, le FTSE 100 prend 0,16% et à Francfort, le Dax avance de 0,29%.

L'indice EuroStoxx 50 a ouvert en hausse de 0,16%, le FTSEurofirst 300 de 0,16% et le Stoxx 600 de 0,11%.

Les marchés reprennent leur souffle dans un contexte de crainte des investisseurs sur les valorisations record des entreprises liées au secteur de l'intelligence artificielle (IA), tandis que la fermeture des services de l'administration fédérale aux Etats-Unis, la plus longue de l'histoire, se poursuit.

L'absence de données économiques officielles pourrait avoir des implications pour les décisions de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Aux valeurs, Arkema gagne 3,73% après ses résultats, l'abaissement de ses perspectives annuelles n'ayant pas surpris les investisseurs. Euronext prend 3,77% après ses résultats jeudi.

Tikehau chute de 9,1% après un placement de 1,25 million d'actions par Temasek, tandis qu'IAG perd environ 8% après avoir signalé un affaiblissement de l'activité sur les liaisons vers l'Amérique du Nord.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)